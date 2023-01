REVIEW Only Murders in the Building: serialul care „crește frumos” cu fiecare episod

Only Murders in the Building este, la ora actuală, poate unul dintre cele mai bune seriale pe care le poți vedea în online, mai ales dacă îți place nișa.

Only Murders in the Building este un serial original Hulu și a ajuns deja la al doilea sezon, cu șanse de sută la sută pentru un al treilea.

Only Murders in the Building a ajuns deja la al doilea sezon și îl așteptăm cu nerăbdare pe al treilea

Despre Only Murders in the Building se pot scrie multe, însă niciodată suficiente pentru a descrie cam cât de reconfortant este să-l urmărești.

Poate cel mai „drăguț” serial cu și despre criminali care a existat vreodată. Cu alte cuvinte, dacă ai stomacul sensibil și nu te uiți de fel la filme „dure” de tipul Monster: The Jeffrey Dahmer Story, poți chiar și tu să-l urmărești pe acesta, de vreme ce povestea „crește frumos”, iar personajele încep să-ți devină extrem de dragi, pe măsură ce intri în acțiune și începi să le cunoști.

Only Murders in the Building te face să plângi, te face să râzi și, în definitiv, îți hrănește apetitul dacă ai citit, la viața ta, câteva romane scrise de Agatha Christie și ți-au plăcut.

În cazul în care te întrebai, cele trei personaje principale sunt interpretate de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez, trei vecini cum nu se poate mai diferiți, dar care ajung să-și petreacă aproape tot timpul împreună, uniți de un mister pe care vor să-l deșlușească.

Eu ajung, inevitabil, să se împrietenească, iar fiecare episod în parte îți va servi, în paralel cu misterul crimei, frânturi din povești din viața lui Oliver, Mabel sau Charles.

Dacă asta nu este suficient pentru a te convinge să te apuci de cele două sezoane ale Only Murders in the Building, poate că te vei bucura să afli că în serial joacă, de asemenea, Sting, Amy Schumer sau Cara Delevigne.

Sezonul al treilea a fost confirmat în iulie 2022, însă o dată oficială de lansare nu a fost anunțată.

1