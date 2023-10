INTERVIU Loki pe Disney+: evoluția personajului antagonist și a MCU, de la producătorul Kevin Wright EXCLUSIV

Cel mai de succes serial de la Marvel Studios, Loki, a revenit de pe 6 octombrie pe Disney+, continuând în sezonul 2 aventurile personajului principal cunoscut drept Zeul Răutăților. Redacția Playtech a discutat într-un interviu exclusiv cu producătorul serialului Loki, Kevin Wright, despre evoluția personajului principal din serie, dar și la ce să ne așteptăm de la noul sezon.

Loki iese din umbra fratelui său, Thor, pentru a porni într-o nouă experiență revelatoare, ce are loc după evenimentele din „Avengers: Endgame”.

Primul sezon din Loki a fost cea mai urmărită serie din platformă la nivel global, ajungând în topul preferințelor abonaților mai rapid decât orice altă producție Marvel, iar cel de-al doilea sezon promite o nouă aventură captivantă, cu Tom Hiddleston în rolul infamului Zeu al Răutăților.

INTERVIU Kevin Wright, producător Loki

Playtech: În primul rând, ceea ce aș vrea să te întreb este despre povestea sezonului doi. Sezonul unu se termină destul de sumbru. Cum v-ați gândit la dezvoltarea sezonului doi? Care au fost principiile tale? Ce ați dorit să arătați pentru a oferi începutul potrivit pentru această nouă eră a MCU?

Kevin Wright: Cred că noi toți realizatorii serialului implicați în sezonul doi din Loki ne-am uitat cu adevărat la primul sezon. O mare parte din acel sezon a fost despre identitate, căutarea identității, nu doar cu Loki, dar și cu Sylvie, cu Time Variance Authority, cu locul lor în univers și cu ceea ce fac.

Cât despre cel de-al doilea sezon, ne-am dorit foarte mult să ducem mai departe toate aceste lucruri. Am vrut să evidențiem înțelegerea cu adevărat a cum să devii cea mai bună versiune a ta, indiferent dacă este vorba de Loki sau de alte personaje. Iar acest lucru nu se întâmplă neapărat prin ceea ce spui și cum gândești, ci prin acțiunile tale. Iar esența acestui sezon, în special primele patru episoade, se concentrează în jurul unei serii de obstacole și mize în creștere, pentru a vedea cu adevărat ce fac personajele atunci când au provocări importante, care este cu adevărat cu identitatea lor, ce se întâmplă atunci când nu au atât de mult timp să se gândească și trebuie să acționeze. Iar cea de-a doua jumătate a sezonului doi este o parte mult mai profundă care explorează aspecte importante ale personajelor.

Playtech: Primul sezon a avut un impact major în universul MCU. Care crezi că va fi impactul pe care cel de-al doilea sezon îl va avea?

Kevin Wright: Este foarte greu să vorbesc despre asta fără să dau niciun spoiler, dar nici nu vreau să evit întrebarea ta (n.r. râde). Un personaj ca Loki, care a fost atât de important timp de 12 ani de povestiri MCU, din sezonul unu până în sezonul doi al acestei serii, scopul nostru a fost să-l facem la fel de important și în viitor, așa cum fusese în trecut. Sigur și sezonul doi va avea succes, pentru că Loki, cum spuneai și tu, este un personaj important în universul MCU.

Playtech: Ei bine, având în vedere succesul sezonului unu, cred că trebuie să fi fost tentant să faceți mai mult, la fel, dar ați ales o abordare diferită. Ați ales un mod puțin distinct în sezonul doi. Așadar, întrebarea mea e care a fost perspectiva referitor la abordarea diferită dintre cele două sezoane?

Kevin Wright: A fost foarte încurajator să văd cât de bine primit a fost primul sezon. Și foarte rapid, Tom și cu mine am avut conversații despre dacă să ne întoarcem să facem asta din nou. Evident că nu. Să-ți explic de ce.

Din partea creației, a fost un proces cu adevărat pozitiv pentru distribuție și pentru întreaga echipă. A fost o legătură cu adevărat grozavă între noi, a fost un moment foarte interesant în viața noastră să facem acel prim sezon. A fost ceva special. Așadar, ne-am gândit că, dacă ar fi să facem altul, încercând să recâștigăm acea magie și să construim același lucru, ar fi fost probabil un eșec. Dar, de asemenea, ceea ce am recunoscut de la bun început a fost că succesul s-a datorat elementului surpriză, că a fost neașteptat. Deci, să te întorci și să faci același lucru e ca și cum ai distruge esența a ceea ce a fost primul sezon și motivul pentru care a avut succes inițial.

Playtech: Din moment ce ai lucrat la ambele tipuri de producții, cât de diferit este să creezi conținut Marvel pentru acasă comparativ cu marele ecran?

Kevin Wright: Deci, în streaming pentru Disney Plus, cred că aceste lucruri se mișcă mult mai repede. Știi, încerci să spui o poveste lungă, care pentru noi sunt aproximativ, să zicem, șase ore, iar unele dintre programele noastre sunt mai lungi. Încercăm să facem asta în cadrul unui program de funcții. Deci, din punctul de vedere al producției, trebuie să ai o echipă foarte strânsă. Continuitatea în rândul echipei este importantă. Distribuția într-adevăr trebuie să fie la bord. Vorba lui Tom (n.r. Tom Hiddleston), toți trebuie să avem ceasurile sincronizate. Toată lumea trebuie să lucreze pentru același lucru, aceeași viziune și aceeași idee, pentru că le faci într-un mod atât de intens.

Cred că, de multe ori, vrem să oferim oamenilor autenticitate, vrem ca aceștia să simtă că fac parte din evenimente, care de multe ori se vor concentra apoi asupra personajelor noastre. Cred că în streaming avem mult mai multă libertate de a trăi cu acele personaje și de a spune povești mai profunde, iar în cinematograf te bucuri de întreg spectacolul, în toată splendoarea sa.

Playtech: În ceea ce privește modul în care funcționează MCU, evident, aveți o bază destul de dedicată de fani care sunt foarte familiarizați cu personajele, poveștile și au anumite așteptări. Are feedback-ul lor vreun rol în ceea ce privește continuarea poveștilor, construirea scenariilor din sezoanele următoare sau trebuie să aibă încredere în voi că nu-i veți dezamăgi?

Kevin Wright: Este vorba despre un pic din ambele. Desigur, evident că avem inițial ideea noastră despre ceea ce vrem să fie acest serial. Cu o producție ca Loki, totuși, aș spune că răspunsul publicului și al fanilor este în mare parte unul care a îmbrățișat acest spectacol și ciudățenia lui, iar asta ne-a oferit mai multă libertate ca să continuăm acele lucruri și să ne asumăm mai multe șanse. Și cred, totuși, că asta a fost în mare parte datorită fanilor cărora le-a plăcut ce au văzut în primul sezon. Deci, știi, dacă ar fi reacționat negativ, da, poate că ne-ar fi făcut să regândim unele lucruri. Dar cred că a existat un sentiment real de împlinire și satisfacție din partea cineaștilor că am putea continua să ne spunem povestea, nu doar să ne întoarcem și să încercăm să oferim publicului exact ceea ce se aștepta de la primul sezon. Astfel, am continuat să construim universul nostru și publicul este entuziasmat de asta.

Cred că trebuie să ai grijă, trebuie să fii atent la vocea și viziunea fanilor. Și dacă reacționezi mereu la lucrurile astea, dacă ții cont de ele, nu are cum să nu iasă bine.

Playtech: Aș vrea să te întreb în continuare despre relația dintre serialul Loki și filme, pentru că în sezonul unu s-a simțit că ar putea avea consecințe destul de mari, cum ar fi povestea. Dar nu a arătat asta foarte mult până acum, deci care a fost situația din punctul tău de vedere?

Kevin Wright: Cred că cu seria Loki am avut o continuitate foarte mare din partea distribuției și a echipei, evident, așa că vom continua să ne construim povestea și lumea noastră. Până la sfârșitul sezonului doi vor fi aproape 12 ore de povestire multivers. Cred că speranța este întotdeauna ca noi să construim aceste lucruri, pentru ca alți realizatori să fie entuziasmați de ele și folosească ideile în propriul lor univers. Iar asta este ceva ce continuăm să facem în cadrul seriei Loki și cred că, la fel ca sezonul unu, sezonul doi va continua să aibă un impact mare și ramificații pentru acest univers în general. Cum decid alți cineaști să scoată în evidență aceste idei sau să le utilizeze în propriile proiecte, nu știu, sunt doar încântat să le văd în viitor, ca și tine!

Playtech: În multe privințe, sezonul doi extinde întrebări filozofice și etice care au fost stabilite în primul sezon, iar una dintre ele este întrebarea despre liberul arbitru. Eram curioasa să știu cum ai lucrat cu asta?

Kevin Wright: Ei bine, cred că, pentru mine personal, acestea au fost aspectele din sezonul unu de care am fost entuziasmat cel mai mult. Și pentru că publicul a răspuns cu adevărat la asta, cred că ne-a permis să aprofundăm acele teme mai departe, dar și să ne continuăm povestea cu personajele noastre.

Deci, dacă Loki este în căutarea identității, cred că Sylvie întruchipează cu adevărat acele idei de liber arbitru. Așa că primul sezon se termină cu un fel de dezlănțuire de liberă voință pentru toți ceilalți. Dar acum, pentru prima dată în viața ei, are liberul arbitru. Ea ajunge să aleagă cronologia pe care vrea să meargă. Și așa am vrut să vedem ce va face ea cu asta, dar, de asemenea, să dezvoltăm și personajele cu care va intra în contact de-a lungul seriei, personaje care vor încerca și ele, la rândul lor, să-și trăiască liberul arbitru și care vor face propriile alegeri.

Sylvie nu știe ce va deveni. Are o idee despre ce vrea să facă. Dar ea se va confrunta oarecum cu paradoxul că dacă crezi cu adevărat în liberul arbitru, s-ar putea să fie nevoie să ai un fel de introspecție și despre propriile tale acțiuni.

Playtech: Cum vezi viitorul filmelor cu supereroi și al universurilor precum MCU?

Kevin Wright: Uite, o să “dau din casă” și îți voi spune că în spațiul vast al Disney+, am purtat o mulțime de conversații despre cum ar trebui să continuie aceste povești pentru a evolua construtiv. Și asta este ceva ce a început în primul sezon Loki. Am spune că copiii care avea vârsta de opt ani, când a apărut Iron Man, aveau18 ani când a apărut primul sezon Loki. Și nici măcar nu este publicul nostru principal, dar acești oameni au 20, 30, 40, 50 de ani. Așadar, cred că oamenii au stat cu aceste povești de mult timp și își pot da seama când spui aceeași poveste mereu, doar cu personaje diferite.

Iar cu Loki, cred că ne-am străduit să-l facem unic din punct de vedere stilistic. Temele și povestirea am dorit să se simtă mai profunde și puțin mai inteligente. Și mai cred că, într-o lume în care se fac atât de multe filme, atât de multe seriale, într-un univers al Instagram-ului și TikTok-ului, trebuie să faci ceva inteligent și unic, pentru a avea impact asupra oamenilor. Și, pentru a ajunge la subiectul întrebării tale, cred că acesta este un lucru pe care toți cineaștii care vin în acest univers cu supereroi trebuie să-l cunoască, să-l îmbrățișeze și să-l prioritizeze.

Playtech: Aș vrea să-mi vorbești puțin despre Tom (n.r. actorul Tom Hiddleton care îl interpretează pe Loki). Cum a fost el în această serie până acum, evident jucând în filme de genul acesta de mult timp? Cum a extins Tom personajul său în acest serial, ce fel de experiență a fost pentru voi toți? În Thor și Avengers, Loki părea mai degrabă un anti-erou, în timp ce în serial, poți să empatizezi cu siguranță prin ceea ce trece și aproape să-l vezi ca pe tipul bun. Cum a apărut această transformare?

Kevin Wright: Cred că pur și simplu este vorba despre talentul unic al lui Tom de a fi capabil să scoată tot ce e mai bun din acest personaj în mod continuu. El evoluează odată cu acest personaj și găsește unghiuri noi pentru ca publicul să se conecteze la el.

Acest tip, evident, era un ticălos. Era un anti-erou. Dar acum îl împingem pe un teritoriu complet nou, această nouă variantă, o nouă versiune a lui Loki. Și cred că publicul a fost foarte încântat de asta. Dar lucrul pe care l-am discutat cu Tom a fost că, pentru a îmbrățișa cu adevărat acest nou Loki, el a trebuit să accepte toate aspectele sale. Așa că trebuie să recunoaștem trecutul său mai întunecat și lucrurile rele pe care acest personaj le-a făcut. Și cred din nou că asta e o dovadă a talentului specific a lui Tom și a dragostei lui pentru acest personaj.

Este incredibil cum, după 12 ani, încă găsește modalități noi de a spune povești cu acest personaj. Loki este un personaj care a avut o viață în benzi desenate, a avut o poveste în mitologie care a intrigat în mod clar mințile publicului și ale oamenilor pentru o lungă perioadă de timp. Tom simte o reală responsabilitate și grijă pentru acest personaj și caută întotdeauna să-i ofere lucruri noi.

Playtech: De-a lungul anilor, Marvel Cinematic Universe și DC Universe au progresat destul de diferit. Ce părere ai despre această competiție, dacă o vezi așa? Care este personajul sau filmul tău DC preferat, dacă ai unul? Sau ce personaj ai muta din DC în Loki, fiind producător executiv și având putere de decizie?

Kevin Wright: Wow. Oh, WOW, da, asta da întrebare! Nu am un personaj preferat, dar există un roman grafic cu adevărat minunat, numit House on the Borderland. A fost adaptat dintr-o carte din domeniul public, de la începutul anilor 1900. Este o poveste de groază gotică grozavă, înfiorătoare, pe care au transformat-o într-o minunat roman grafic. Cred că Kevin Feige (n.r. președintele Marvel Studios) a spus, cu mult timp în urmă, că succesul ambelor studiouri este grozav pentru filme și pentru industria cinematografică în general. Și asta simt și eu. Nu sunt altceva decât entuziasmat de lucrurile pe care le fac aici. Și cred că ei ar simți același lucru despre ceea ce facem noi.

Playtech: În calitate de producător, aș dori să-mi spui cum vă afectează pe voi greva de la Hollywood.

Kevin Wright: Ei bine, cât privește serialul Loki, am fost foarte norocoși – terminasem perioada de producție, înainte ca oricare dintre greve să înceapă. Acum, sperăm doar că se va face un acord corect pentru toată lumea foarte repede, astfel încât colegii mei să se poată întoarce la muncă și toată lumea să poată continua colaborările și proiectele.