VIDEO A fost lansat primul trailer „I Am Groot”: când va debuta serialul pe Disney+

Înainte de debutul serialului din 10 august, Marvel a distribuit primul trailer pentru „I Am Groot”.

Prezentat la Comic-Con de la San Diego, clipul îl prezintă pe adorabilul Groot. Îl vedem pe micuțul copac umanoid dansând, iar la un moment dat, Groot chiar se luptă cu o armată de extratereștri, pentru a rezolva un conflict.

I Am Groot se va lansa pe 10 august

Kirsten Lepore a scris și regizat I Am Groot, cu James Gunn din Guardians of the Galaxy fiind producător executiv, iar Vin Diesel reluând rolul său de voce a lui Groot.

Acțiunea serialului are loc înaintea evenimentelor din recent lansatul Thor: Love and Thunder. Toate cele cinci episoade ale seriei vor fi disponibile pentru vizionare pe Disney+ pe 10 august. Potrivit ComicBook.com, I Am Groot va primi încă cinci episoade la o dată ulterioară.

Ca referință, noul film Thor: Love and Thunder continuă acțiunea din Avengers: Endgame. Se pare că, în Love and Thunder, Thor se chinuie să-și găsească liniștea. Cu toate acestea, apariția unui nou răufăcător, Gorr the God Butcher, interpretat de Christian Bale, confirmă că Thor nu va avea ocazia să renunțe la luptă și nici parte de liniște. Noul film pune emfază, de asemenea, pe revenirea lui Jane Foster (Natalie Portman).

Lupta impresionantă dintre Gorr și Thor este prezentată un pic mai pe larg, prin introducerea de noi scene, din câte poți vedea. Timp de doar 30 de secunde, clipul promoțional ți-l arată pe Thor în timp ce-și folosește puterile. În mod evident, această primă luptă va trasa următoarea misiune a Zeului Tunetului, care îl va face pe personajul principal să apeleze la Zeus (Russell Crowe), într-un efort de a-i avertiza pe zei de atacul inevitabil al lui Gorr.

În centrul scenariului pentru Love and Thunder rămâne însă Thor, care trece printr-o criză existențială, din câte se știe până acum. Mai mult, până și costumul lui Thor pare să sufere modificări, fiind acum mult mai ușor. Trebuie reamintit că, încă de la început, Chris Hemsworth a declarat că acest rol îi face o mare onoare.