LIVE Oscar 2018: cei mai mari câștigători din lumea filmului

Premiile Oscar 2018 își anunță câștigătorii. Gazda este Jimmy Kimmel și se va vorbi foarte mult despre fenomenul MeToo, dar și despre minorități. În mare parte, premiile vor fi acordate și pe alte criterii decât cele ale calității.

În noaptea dintre 4 și 5 martie vei afla cine ia cele mai importante premii din industria de film. Gala Oscar 2018 a început la ora 3 dimineața (ora României).

Gala premiilor Oscar 2018 va fi prezentată de Jimmy Kimmel. Aceasta se desfășoară la Los Angeles, în Dolby Theatre, iar cele mai așteptați câștigători sunt la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun actor, Cea mai bună actriță, dar și Cel mai bun film de animație. Sunt însă peste 20 de categorii pentru această gală de Oscar 2018.

