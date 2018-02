Oscar 2018: filmele nominalizate pe care să le vezi pe Netflix

Gala Premiilor Oscar 2018 va avea loc pe 4 martie. Din fericire, ai destul timp să vezi unele lungmetraje nominalizate. Asta pentru că Netflix îți aduce câteva dintre ele.

Oscar 2018 a nominalizat deja lungmetrajele la începutul anului, urmând ca în mai puțin de două săptămâni să afli și câștigătorii. Deși ele rulează în cinematografe, parcă tot mai bine e să le vezi și să le comentezi de pe canapeaua ta. Netflix, cel mai popular serviciu de streaming, a câștigat drepturile de distribuție pentru opt filme nominalizate la Oscar 2018. Astfel că până pe 4 martie, când va va avea loc decernarea premiilor, ai destul timp să le vezi.

Mudbound, film de Oscar pe care să-l vezi pe Netflix

Drama regizată de Dee Rees a primit nu mai puțin de patru nominalizări la Oscar 2018. Are mari șanse să câștige Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat, asta pentru că lungmetrajul se bazează pe romanul cu același nume, scris de Hillary Jordan. Cartea și, implicit, filmul spun povestea a doi veterani (un bărbat alb și unul de culoare) ai celui de-Al Doilea Război Mondial. În încercarea lor de a lupta cu rasismul, filmul prezintă trăirile interioare și relația cu celelalte personaje, într-un scenariu care a câștigat inimile cinefililor. Mudbound a fost prezentat la Festivalul de Film Sundance din 2017.

Netflix îți aduce filmul de Oscar Guardians of the Galaxy Vol. 2

Gardienii Galaxiei este nominalizat la Oscar 2018 pentru efecte vizuale și are toate șansele să câștige. Marvel mizează mult pe acest lungmetraj, mai ales că și coloana sonoră și umorul au fost apreciate. Filmul cu super-eroi este continuarea filmului din 2014, fiind scris și regizat de James Gunn. Cifra de box-office a trecut de 863 milioane de dolari în întreaga lume, făcându-l astfel cel de-al șaptelea film cu cea mai mare pondere în 2017.

Last Men in Aleppo, film de Oscar nominalizat la „cel mai bun documentar”

Lungmetrajul pe care îl găsești pe Netflix, este o documentar despre Războiul civil sirian. Scris și regizat de Feras Fayyad, documentarul prezintă viața din Alep din timpul războiului și aruncă o lumină asupra misiunilor de căutare și salvare ale unei organizații formate din oameni obișnuiți. Last Men in Allepo a câștigat Marele Premiu de la Festivalul de Film Sundance. În plus, a primit nominalizări și la alte festivaluri internaționale.

Netflix difizează On Body and Soul, nominalizat la Oscar 2018 pentru „cel mai bun film străin”

Deși nu este unul dintre filmele nominalizate la categoria „cel mai bun film”, On Body and Soul este nominalizat la „cel mai bun film străin”. Este un lungmetraj maghiar, scris și regizat de Ildikó Enyedi, care prezintă visul comun pe care Endre și Mária îl au în fiecare noapte. După distincțiile și premiile câștigate de On Body and Soul, pare-se că are șanse destul de mari pentru trofeul Oscar. Filmul a câștigat Ursul de Aur, Premiul FIPRESCI și Premiul Juriului Ecumenic. În plus, actrița principală Alexandra Borbely a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță europeană.

Strong Island, documentar de Oscar pe care să-l vezi pe Netflix

Un concurent de seamă pentru Last Men in Aleppo, dar și pentru celelalte documentare nominalizate de Oscar 2018. Strong Island, regizat de Yance Ford, spune povestea tragică a asasinării fratelui lui Ford și luptele cu rasismul din America, la sfârșitul secolului XX. Lungmetrajul a primit deja un premiu, la Gotham Independent Film, pentru cel mai bun

Icarus: documentarul nominalizat la Oscar 2018, prezent pe Netflix

Icarus este un documentar care a cucerit câteva inimi cu povestea impresionantă despre dopajul sportiv. Lungmetrajul a primit o apreciere critică pe scară largă, 92% pe Rotten Tomatoes. Documentarul lui Bryan Fogel se plasează, în mod accidental, în mijlocul unui scandal masiv de dopaj rus, făcând lumină asupra lumii sportului, dar și a politicii care-l înconjoară. Dacă tot îl găsești pe Netflix, merită să te interesezi puțin de povestea Icarus.

The Boss Baby, animația de Oscar pe care să o vezi pe Netflix

Anul acesta, la Oscar 2018 se bat câteva animații bune. Partea bună e că Netflix îți aduce una dintre ele. Boss Baby, nominalizat pentru cel mai bun film de animație, ilustrează povestea unui copil, agent secret într-un război inedit, ai putea spune. Filmul de animație este o comedie destul de vagă, bazat pe cartea din 2010 a lui Marla Frazee. În ciuda recenziilor mixte din partea criticilor, Boss Baby a avut încasări de 498 de milioane de dolari, la nivel mondial.

Beauty and the Beast, basmul copilăriei prezent pe Netflix

Beauty and The Beast a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale lui 2017 și, din fericire, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Are nominalizări la Oscar 2018 atât pentru producție, cât și pentru costume. Musicalul regizat de Bill Condon, se bazează pe basmul scris pentru prima dată în secolul al XVIII-lea, dar și pe animația cu același nume din 1991. Beauty and the Beast a avut încasări record de box office. 504 milioane dolari în Statele Unite și Canada și 759,5 milioane de dolari în alte țări. Sumă globală este 1,263 miliarde de dolari. Cu un buget de producție de 160 de milioane de dolari, este cel mai scump muzical realizat vreodată.

Cam astea ar fi filmele nominalizate la Oscar 2018 pe care poți să le vezi de pe canapea, datorită Netflix. Până pe 4 martie ai tot timpul din lume să le vezi, asta dacă nu ai făcut-o deja.