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de Ana Ionescu
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Cât costă să mergi cu trenul în Bulgaria sau Turcia în vara 2026. Prețurile biletelor spre Varna, Sofia și Istanbul

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Cât costă să mergi cu trenul în Bulgaria sau Turcia în vara 2026. Prețurile biletelor spre Varna, Sofia și Istanbul
Vești bune pentru românii care preferă să călătorească cu trenul în vacanță

Vești bune pentru românii care preferă să călătorească cu trenul în vacanță. CFR Călători anunță reluarea trenului internațional „România”, care va asigura legături directe între București și mai multe destinații populare din Bulgaria și Turcia în sezonul estival 2026.

În perioada 12 iunie – 12 octombrie 2026, pasagerii vor putea ajunge fără schimbări de tren la Varna, Sofia și Istanbul/Halkali, una dintre cele mai căutate destinații pentru city-break-uri și vacanțe.

Tren direct București – Varna și București – Sofia

Pentru cei care aleg litoralul bulgăresc, trenul internațional „România” va circula zilnic între București Nord și Varna în perioada 12 iunie – 11 octombrie 2026.

Trenul va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în Varna la ora 19:56. Pe sensul de întoarcere, garnitura va pleca din Varna la ora 9:30 și va ajunge în Capitală la ora 16:56.

Prețul unui bilet la clasa a doua pe ruta București – Varna este de 27 de euro pentru o călătorie într-un singur sens.

Tot în sezonul de vară, CFR Călători va asigura și conexiuni directe către Sofia. Trenul va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în capitala Bulgariei la ora 20:41.

La întoarcere, trenul va pleca din Sofia la ora 7:00 și va sosi în București Nord la ora 16:56.

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Tariful pentru o călătorie la clasa a doua între București și Sofia este de 33,6 euro.

Legătură directă cu Istanbul

Și în 2026 va exista legătură feroviară directă între București și Istanbul/Halkali.

Trenul internațional va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge la destinație a doua zi, la ora 9:56. Pe sensul de întoarcere, plecarea din Istanbul/Halkali este programată la ora 20:00, iar sosirea în București Nord la ora 16:56.

Pentru această rută, prețul unui bilet într-un vagon cușetă cu patru locuri este de 57,8 euro.

Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte

CFR Călători precizează că biletele pentru aceste călătorii internaționale pot fi achiziționate cu până la 90 de zile înainte de data plecării.

Acestea sunt disponibile în agențiile și stațiile CFR cu vânzare internațională, dar și online, prin intermediul platformei companiei.

Pentru călătoriile către Bulgaria și Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României. În cazul destinațiilor din Bulgaria, pasagerii pot primi biletele și în format electronic, direct pe telefonul mobil.

De asemenea, pe aceste rute poate fi folosit și abonamentul Interrail, atât în varianta continuă, cât și în cea flexibilă, oferind o alternativă pentru cei care plănuiesc mai multe călătorii cu trenul în Europa.

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