Cât costă să mergi cu trenul în Bulgaria sau Turcia în vara 2026. Prețurile biletelor spre Varna, Sofia și Istanbul

Tren direct București – Varna și București – Sofia

Pentru cei care aleg litoralul bulgăresc, trenul internațional „România” va circula zilnic între București Nord și Varna în perioada 12 iunie – 11 octombrie 2026.

Trenul va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în Varna la ora 19:56. Pe sensul de întoarcere, garnitura va pleca din Varna la ora 9:30 și va ajunge în Capitală la ora 16:56.

Prețul unui bilet la clasa a doua pe ruta București – Varna este de 27 de euro pentru o călătorie într-un singur sens.

Tot în sezonul de vară, CFR Călători va asigura și conexiuni directe către Sofia. Trenul va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în capitala Bulgariei la ora 20:41.

La întoarcere, trenul va pleca din Sofia la ora 7:00 și va sosi în București Nord la ora 16:56.

Tariful pentru o călătorie la clasa a doua între București și Sofia este de 33,6 euro.

Legătură directă cu Istanbul

Și în 2026 va exista legătură feroviară directă între București și Istanbul/Halkali.