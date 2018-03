Oscar 2018: câștigător pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost primul anunțat. La 20 de minute de la începerea galei Oscar 2018, primul actor care iese în față are și un nume.

La categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru premiul Oscar din 2018 s-au întrecut: Willem Dafoe, The Florida Project, Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins, The Shape of Water, Christopher Plummer, All the Money in the World, și Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Câștigătorul a fost anunțat oficial, după cum ai putut sa vezi în articolul live cu Oscar 2018, la ora 3.20 (ora României). Câștigătorul acestui premiu Oscar este Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Filmul, care deja își trece în palmares un Oscar, e despre o mamă îndurerată care provoacă personal autoritățile locale pentru a atrage atenția asupra lipsei de progres în căutarea ucigașului fiicei sale. După ce au trecut luni bune de la moartea fiicei sale, dar niciun arest nu a fost făcut și ancheta nu avansează, Mildred face o mișcare îndrăzneață. Afișează trei panouri publicitare care duc către orașul ei, cu un mesaj controversat adresat lui William Willoughby, șeful poliției. De unde și numele filmului care a deschis gala Oscar 2018.

Când se implică adjunctul Dixon, un „băiat al mamei” imatur, cu o pledoarie pentru violență, lupta dintre forțele de ordine din Ebbing și Mildred escaladează. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri este un film despre durere, iertare, furie și rezistență.

Altfel spus, este o dramă care prinde la public și a reușit să iasă în față deja cu un premiu. Producția surprinde nenumărate momente observaționale despre rasism, război, sexism și o societate profund divizată, toate capturate în acest oraș fictiv din Missouri. Sunt însă valabile în America din ce în ce mai împărțită între corectitudine politică și ură.