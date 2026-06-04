O plantă ignorată ani la rând de fermieri se vinde acum cu până la 1.000 de euro kilogramul. Tot mai multe restaurante o caută
O adevărată bijuterie gastronomică atrage atenția bucătarilor din întreaga Europă, după ce o plantă ignorată ani la rând de fermieri a ajuns să se vândă în prezent cu sume uluitoare, de până la 1.000 de euro kilogramul. Este vorba despre lăstarii tineri de hamei, o cultură considerată mult timp o simplă nișă, dar care acum reprezintă una dintre cele mai rare delicatese de pe continent, conform unei analize prezentate de Observator Antena 1. Această explozie a prețului și a interesului pe piață nu este doar rezultatul unei mode trecătoare, ci reflectă o disponibilitate extrem de limitată în natură și cerințele de producție deosebit de exigente ale acestei plante.
Dificultățile de producție și caracterul perisabil justifică prețul exorbitant
Prețul extrem de ridicat cu care se vând acești lăstari fragezi de primăvară este strâns legat de complexitatea procesului de obținere. Hameiul crește adesea în sălbăticie și se dovedește a fi o plantă extrem de dificil de cultivat într-un mod organizat. Mai mult decât atât, întregul proces de recoltare se realizează exclusiv manual și trebuie finalizat într-un termen foarte scurt.
Din cauza faptului că lăstarii sunt extrem de perisabili, specialiștii recomandă consumul lor imediat după cules. Din acest motiv, produsul nu poate fi stocat pe termen lung, fiind distribuit doar în piețele locale sau livrat direct către restaurantele de top care au încheiate acorduri de cooperare cu mici producători specializați.
Bucătarii de lux transformă hameiul într-o atracție culinară exclusivistă
Apreciați în gastronomia europeană de lux, lăstarii tineri amintesc din punct de vedere vizual de sparanghelul sălbatic. Bucătarii din restaurantele de top i-au inclus cu entuziasm în meniurile lor exclusiviste, unde sunt extrem de căutați datorită compoziției nutriționale bogate, a texturii delicate și a unei amărăciuni ușoare, dar rafinate.
Pentru cultivatorii specializați, această nouă cerere reprezintă o oportunitate extrem de valoroasă, chiar dacă, în mod tradițional, cei mai mulți producători își direcționează recoltele pe baza unor contracte ferme doar către fabricile de bere, industria berii având în hamei un ingredient absolut esențial.
Experții avertizează că potențialul culturii este ignorat în sudul și estul Europei
Deși în prezent generează venituri uriașe pentru cei care îl exploatează corect, experții în agricultură consideră că hameiul continuă să fie o plantă neapreciată la adevărata sa valoare. Această problemă se manifestă cu precădere în zonele din estul și sudul Europei.
Specialiștii oferă ca exemplu negativ situația din Croația, o țară unde în trecut existau culturi dezvoltate de hamei, dar unde potențialul actual al acestei resurse valoroase a fost trecut cu vederea de către fermierii locali. Datorită sezonului foarte scurt de recoltare și a dificultăților de cultivare, această plantă oferă acum un avantaj competitiv imens doar celor care aleg să investească în recoltarea ei specializată.
@andreea_giurgila Hameiul (Humulus lupulus) este o plantă medicinală și alimentară valoroasă; primăvara, lăstarii săi tineri sunt comestibili și bogați în antioxidanți. Puțini știu că, dincolo de conurile folosite toamna în ceaiuri sau în prepararea berii, lăstarii tineri de hamei pot fi consumați primăvara ca o adevărată delicatesă. Aceștia au un gust ușor amărui și delicat, asemănător sparanghelului sălbatic, și sunt apreciați pentru conținutul lor ridicat de antioxidanți și compuși cu efect detoxifiant. Din punct de vedere nutritiv, lăstarii de hamei pot susține digestia și echilibrul metabolic, fiind utilizați tradițional și în alimentația de sezon. În bucătărie, îi poți folosi simplu: în omlete, salate, salate calde sau sotați cu usturoi și ceapă, unde își păstrează aroma subtil amară și proprietățile benefice. Uneori, cele mai valoroase ingrediente nu vin din supermarket, ci direct din grădină sau din natură — iar lăstarul de hamei este un exemplu perfect. #hamei #humuluslupulus #plantemedicinale #plantemedicinale #foraging #detoxnatural #fitoterapie #foruyou #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound – Andreea Giurgilă