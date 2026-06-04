O plantă ignorată ani la rând de fermieri se vinde acum cu până la 1.000 de euro kilogramul. Tot mai multe restaurante o caută

Din cauza faptului că lăstarii sunt extrem de perisabili, specialiștii recomandă consumul lor imediat după cules. Din acest motiv, produsul nu poate fi stocat pe termen lung, fiind distribuit doar în piețele locale sau livrat direct către restaurantele de top care au încheiate acorduri de cooperare cu mici producători specializați.

Bucătarii de lux transformă hameiul într-o atracție culinară exclusivistă

Apreciați în gastronomia europeană de lux, lăstarii tineri amintesc din punct de vedere vizual de sparanghelul sălbatic. Bucătarii din restaurantele de top i-au inclus cu entuziasm în meniurile lor exclusiviste, unde sunt extrem de căutați datorită compoziției nutriționale bogate, a texturii delicate și a unei amărăciuni ușoare, dar rafinate.

Pentru cultivatorii specializați, această nouă cerere reprezintă o oportunitate extrem de valoroasă, chiar dacă, în mod tradițional, cei mai mulți producători își direcționează recoltele pe baza unor contracte ferme doar către fabricile de bere, industria berii având în hamei un ingredient absolut esențial.

Experții avertizează că potențialul culturii este ignorat în sudul și estul Europei

Deși în prezent generează venituri uriașe pentru cei care îl exploatează corect, experții în agricultură consideră că hameiul continuă să fie o plantă neapreciată la adevărata sa valoare. Această problemă se manifestă cu precădere în zonele din estul și sudul Europei.

Specialiștii oferă ca exemplu negativ situația din Croația, o țară unde în trecut existau culturi dezvoltate de hamei, dar unde potențialul actual al acestei resurse valoroase a fost trecut cu vederea de către fermierii locali. Datorită sezonului foarte scurt de recoltare și a dificultăților de cultivare, această plantă oferă acum un avantaj competitiv imens doar celor care aleg să investească în recoltarea ei specializată.