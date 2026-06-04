HONOR lansează în România tableta cu autonomie de până la 97 de zile în standby. Noua HONOR Pad X8b vine cu ecran de 11 inch, Android 16 și funcții AI
HONOR a anunțat lansarea pe piața din România a noii tablete HONOR Pad X8b, un model care împrumută o serie de caracteristici întâlnite de obicei în segmentul premium.
Noul dispozitiv mizează pe un ecran generos de 11 inch, autonomie extinsă, funcții inteligente bazate pe MagicOS 10.0 și un design subțire, gândit pentru utilizarea zilnică, atât pentru divertisment, cât și pentru productivitate sau activități educaționale.
Noua tabletă este disponibilă în culoarea Space Grey și poate fi cumpărată în trei variante de configurare: 4 GB RAM și 64 GB stocare cu Wi-Fi, 4 GB RAM și 128 GB stocare cu Wi-Fi, respectiv 4 GB RAM și 128 GB stocare cu conectivitate LTE.
Ecran de 11 inch cu rată de refresh de 90 Hz și tehnologii pentru protecția ochilor
HONOR Pad X8b este echipată cu un ecran FullView de 11 inch, cu rezoluție de 1920 x 1200 pixeli și un raport ecran-corp de 84%. Tableta beneficiază și de o rată de refresh de 90 Hz, ceea ce contribuie la o experiență mai fluidă în navigarea prin interfață, utilizarea aplicațiilor și consumul de conținut multimedia.
Producătorul pune accent și pe confortul vizual. Dispozitivul integrează mai multe funcții dedicate reducerii oboselii ochilor, inclusiv ajustarea automată a luminozității în funcție de condițiile ambientale și un mod E-Ink care simulează aspectul hârtiei atunci când utilizatorul citește documente sau cărți electronice.
În plus, tableta deține certificările TÜV Rheinland pentru reducerea luminii albastre și eliminarea efectului de pâlpâire a ecranului, caracteristici importante pentru cei care petrec multe ore în fața dispozitivului.
Baterie de 10.100 mAh și până la 21 de ore de redare video online
Unul dintre cele mai importante argumente ale noii tablete este autonomia. HONOR Pad X8b este echipată cu o baterie de 10.100 mAh, care, potrivit companiei, poate oferi până la 97 de zile în modul standby.
În utilizarea de zi cu zi, dispozitivul promite până la 21 de ore de redare video online cu o singură încărcare, ceea ce o transformă într-o opțiune interesantă pentru călătorii, cursuri online sau consum prelungit de conținut multimedia.
La baza funcționării se află procesorul Qualcomm Snapdragon 680, o platformă cunoscută pentru eficiența energetică și performanțele suficiente pentru multitasking, streaming și activități cotidiene.
Design metalic subțire și rezistență îmbunătățită
HONOR a ales pentru noul model o construcție metalică menită să combine aspectul premium cu rezistența necesară utilizării zilnice.
Tableta cântărește 499 de grame și are o grosime de doar 7,25 mm, fiind ușor de transportat și utilizat pentru perioade lungi. Compania susține că structura metalică oferă o rigiditate cu 90% mai mare comparativ cu soluțiile convenționale.
Dispozitivul a primit certificări SGS pentru rezistență la cădere și compresiune, iar comparativ cu generația precedentă au fost îmbunătățite rezistența la șocuri, rezistența la presiune și protecția în cazul contactului accidental cu lichide.
HONOR Kids transformă tableta într-un spațiu digital sigur pentru copii
Un capitol important este reprezentat de funcția HONOR Kids, dedicată familiilor care își doresc un control mai bun asupra modului în care cei mici utilizează dispozitivul.
Părinții pot configura parole separate, limite de utilizare și reguli diferite pentru zilele de școală și weekend. De asemenea, există posibilitatea restricționării accesului la anumite aplicații și tipuri de conținut.
Platforma include și instrumente care urmăresc protejarea sănătății vizuale a copiilor, precum filtre pentru lumina albastră, avertizări privind postura, distanța față de ecran și nivelul de iluminare din încăpere.
Sistem audio cu patru difuzoare și certificare Hi-Res Audio
Experiența multimedia este completată de un sistem audio format din patru difuzoare și optimizat prin tehnologia HONOR Sound.
Tableta beneficiază de certificare Hi-Res Audio și de o funcție inteligentă care evidențiază vocea și reduce zgomotele de fundal. Acest lucru poate fi util atât pentru apeluri video și cursuri online, cât și pentru filme, seriale sau conținut educațional.
MagicOS 10.0 și integrarea Google Gemini
HONOR Pad X8b rulează MagicOS 10.0, bazat pe cea mai recentă versiune Android, și integrează asistentul AI Google Gemini.
Sistemul de operare include mai multe funcții orientate către productivitate. Utilizatorii pot folosi simultan până la trei aplicații prin funcția Multi-Window, pot activa rapid modul split-screen și pot organiza mai eficient aplicațiile prin Dynamic Folders și Dynamic Shortcuts.
Pe ecranul de 11 inch, funcția App Extender optimizează afișarea aplicațiilor în modul landscape, oferind mai mult spațiu de lucru și o experiență mai apropiată de cea a unui laptop.
Cât costă în România
HONOR Pad X8b este disponibilă în România prin partenerii autorizați ai companiei, în culoarea Space Grey.
Prețurile recomandate sunt de 999 de lei pentru versiunea 4 GB + 64 GB Wi-Fi, 1.199 de lei pentru modelul 4 GB + 128 GB Wi-Fi și 1.299 de lei pentru varianta 4 GB + 128 GB LTE.