HONOR lansează în România tableta cu autonomie de până la 97 de zile în standby. Noua HONOR Pad X8b vine cu ecran de 11 inch, Android 16 și funcții AI

Noua tabletă este disponibilă în culoarea Space Grey și poate fi cumpărată în trei variante de configurare: 4 GB RAM și 64 GB stocare cu Wi-Fi, 4 GB RAM și 128 GB stocare cu Wi-Fi, respectiv 4 GB RAM și 128 GB stocare cu conectivitate LTE.

Ecran de 11 inch cu rată de refresh de 90 Hz și tehnologii pentru protecția ochilor

HONOR Pad X8b este echipată cu un ecran FullView de 11 inch, cu rezoluție de 1920 x 1200 pixeli și un raport ecran-corp de 84%. Tableta beneficiază și de o rată de refresh de 90 Hz, ceea ce contribuie la o experiență mai fluidă în navigarea prin interfață, utilizarea aplicațiilor și consumul de conținut multimedia.

Producătorul pune accent și pe confortul vizual. Dispozitivul integrează mai multe funcții dedicate reducerii oboselii ochilor, inclusiv ajustarea automată a luminozității în funcție de condițiile ambientale și un mod E-Ink care simulează aspectul hârtiei atunci când utilizatorul citește documente sau cărți electronice.

În plus, tableta deține certificările TÜV Rheinland pentru reducerea luminii albastre și eliminarea efectului de pâlpâire a ecranului, caracteristici importante pentru cei care petrec multe ore în fața dispozitivului.

Baterie de 10.100 mAh și până la 21 de ore de redare video online

Unul dintre cele mai importante argumente ale noii tablete este autonomia. HONOR Pad X8b este echipată cu o baterie de 10.100 mAh, care, potrivit companiei, poate oferi până la 97 de zile în modul standby.

În utilizarea de zi cu zi, dispozitivul promite până la 21 de ore de redare video online cu o singură încărcare, ceea ce o transformă într-o opțiune interesantă pentru călătorii, cursuri online sau consum prelungit de conținut multimedia.

La baza funcționării se află procesorul Qualcomm Snapdragon 680, o platformă cunoscută pentru eficiența energetică și performanțele suficiente pentru multitasking, streaming și activități cotidiene.