Oscar 2018: câștigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriță

Premiile Oscar au fost anunțate după o listă clar definită. Așa am ajuns să aflăm despre Cel mai bun actor într-un rol principal sau Cea mai bună actriță într-un rol principal și Cel mai bun film abia spre final. Însă aceasta este actrița de la Oscar 2018. Cea mai bună.

Ultimele trei categorii comunicate la Oscar 2018 au fost despre actori și cel mai bun film. Până la urmă, acestea sunt cele mai prestigioase premii. În cazul celei mai bune actrițe în rol principal, concurentele au fost Sally Hawkins, The Shape of Water, Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie, I, Tonya, Saoirse Ronan, Lady Bird, și Meryl Streep, The Post.

Așa cum ai văzut în articolul live despre câștigătorii Oscar 2018, cea mai bună actriță anul acesta este Frances McDormand. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri este filmul care a readus-o în atenția cinefililor.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/PoVhjsRQwD — The Academy (@TheAcademy) 5 martie 2018

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri este o dramă și o comedie întunecată scrisă, produsă și regizată de Martin McDonagh. Bazându-se pe o poveste adevărată, o numește pe Frances McDormand ca mamă care închiriază trei panouri pentru a atrage atenția asupra crimei nerezolvate a fiicei sale.

Filmul a încasat 123 milioane de dolari în întreaga lume. A primit laude și critici constructive pentru scenariul, interpretarea și viziunea lui McDonagh. În orice caz, filmul nu se află la prima distincție importantă din acest an. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Three Billboards Outside Missouri a primit premiul BAFTA 2018.

În ceea ce privește premiile Oscar, prima ediție s-a desfășurat în 1929. Au fost difuzate live, pe TV, în 1953. De atunci au devenit un fel de eveniment anual care mobilizează sute de milioane de oameni din întreaga lume. Deși premiile Oscar nu sunt singurul etalon în industria filmului, puterea financiară de la Hollywood și mecanismele de promovare americane au dus această gală deasupra tuturor. Pe locul secundar sunt Globurile de Aur.