Filme 2018: producțiile care îți vor face anul mai bun dacă nu le ratezi

Se pare că 2018 se anunță a fi un an promițător, cu filme de top care vor satisface gusturile cinefililor înrăiți și care nu vor fi uitate prea ușor.

Este dificil să nu te entuziasmezi când îți dai seama că 2018 va aduce cu el nenumărate filme care se anunță a fi grozave. Avem blockbustere cu eroi care nu ne vor dezamăgi, dintre care amintim „Untitled Deadpool Sequel” și „Black Panther”. Tot în această categorie intră și „Avengers: Infinity War”, care promite să întrunească mulți dintre actorii tăi preferați. Avem însă și filme fantasy, horroruri, musicaluri și biografii, toate adunate într-un top care să te ajute să te decizi ce vrei să vezi.

Filme 2018 pe care să le vezi: Untitled Deadpool Sequel (1 iunie)

Când a apărut în 2016, primul film cu Deadpool a făcut ravagii. Era R-rated, nu se lua prea în serios și râdea de însuși genul de film în care se încadra. A avut un succes incredibil, motiv pentru care sequelul este așteptat cu multă nerăbdare. Încă nu are un titlu oficial, dar nu ne-ar surprinde ca acest lucru să rămână așa. Noul film îl va avea în mijlocul acțiunii pe Wade Wilson/Deadpool, care se străduiește să își regăsească pasiunea pentru viață, în timp ce face pe dădaca pentru un grup de personaje secundare stereotipice și încearcă să se descurce cu relația sa poligamă.

Ce filme trebuie să vezi în 2018: Bohemian Rhapsody (25 decembrie)

Vreme de ani buni, Sacha Baron Cohen avea să joace rolul lui Freddie Mercury. Acesta a părăsit proiectul din cauza diferențelor creative și a fost înlocuit de Rami Malek. Filmul va urmări începuturile trupei Queen și îi va urmări evoluția, până la show-ul spectaculos din 1985, de la Live Aid. Biografia își propune să celebreze stilul spectaculos, over-the-top și unic al celor de la Queen. Vrea să ne arate că trupa nu a ales niciodată calea ușoară și cu atât mai puțin calea convențională.

Filme de neratat în 2018: Mamma Mia! Here We Go Again (20 iulie)

În mod paradoxal, acest film este atât un sequel, cât și un prequel. Așteptat cu ardoare de fani, el va celebra un deceniu de la primul film din serie. În el o vom vedea pe tânăra Sophie din prezent cum încearcă să se descurce cu o sarcină aparent neprevăzută. În același timp, vom avea ocazia să o vedem și pe mama ei, Donna, în tinerețe, în vremea când a rămas, de asemenea, însărcinată fără să vrea. Vom avea din nou parte de coveruri explozive ale melodiilor trupei Abba, pe care le vom asculta pe repeat toată vara.

Filme 2018 pe care nu le vei uita: Slender Man (18 mai)

Slender Man este printre cele mai așteptate horroruri ale anului. În el vom afla povestea unei creaturi înalte, suple, cu brațe anormal de lungi și o față fără trăsături. Creatura este responsabilă pentru dispariția a nenumărați copii și adolescenți. Personajul Slender Man a luat naștere pe un forum în anul 2009. Creatorul său a avut o intuiție bună și a obținut drepturi de autor pentru Slender Man în 2010. Cine ar fi crezut că o creație pe un forum obscur va ajunge atât de departe?

Filme 2018 care merită atenția ta: A Wrinkle in Time (9 martie)

Filmul este inspirat de unul din cele mai populare romane fantasy din categoria young adult. Povestea pe care o prezintă nu are vârstă, motiv pentru care este un film bun pentru toată familia. Liceeana Meg pornește într-o aventură prin timp, alături de fratele ei mai mic, Charles, și prietenul ei, Calvin. Ei sunt trimiși în spațiu de trei creaturi deosebite. Scopul final este de a-l salva pe tatăl lui Meg și Charles, un om de știință briliant, care a fost răpit de forțele întunecate și ținut prizonier pe altă planetă.

Ce filme să nu ratezi în 2018: Solo: A Star Wars Story (25 mai)

Aproape am pierdut șirul filmelor Star Wars. Noul film se centrează pe Han Solo. Evenimentele au loc înainte de cele din primul film, din 1977. Sunt explorate aventurile unui Han Solo tânăr, alături de Chewbacca, inclusiv întâlnirea lor cu Lando Calrissian. Data de lansare a filmului este menită să celebreze cea de-a patruzeci și una aniversare de lansarea primului film Star Wars, în care Harrison Ford a apărut prima oară, în interpretarea lui Harrison Ford, potrivit Rolling Stone.

Filme 2018 pe care le așteaptă toți: Black Panther (16 februarie)

Dacă e să ne luăm doar după numărul de bilete pre-vândute pentru prima zi, acest film ar putea fi cel mai așteptat din seria Marvel. Din trailer s-a anunțat a avea un ton mai sobru și mai serios față de ultimele filme lansate de Marvel. Dacă ne-am obișnuit cu glumele și starea persistentă de feel-good din „Spiderman: Homecoming” și „Thor: Ragnarok”, „Black Panther” ne va dezvăța. Acțiunea îl urmărește pe T’Challa/Black Panther. În urma morții tatălui său, Regele Wakandei, el se întoarce acasă, în națiunea africană izolată și tehnologizată puternic. El trebuie să lupte pentru a-și câștiga rolul de drept, cel de rege.

Filmele care te vor cuceri în 2018: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (16 noiembrie)

Prequelul „Fantastic Bests and Where to Find Them” a redeschis universul Harry Potter, spre bucuria fanilor de pretutindeni. Avem din nou parte de vrăjitori și încuiați, doar că evenimentele au loc cu mult înainte de cele din Harry Potter. În cel de-al doilea film din serie, Newt Scamander trebuie să se confrunte cu temutul vrăjitor Gellert Grindelwald. De data aceasta, ne vom bucura și de o conexiune cu Hogwarts, sub forma unui Dumbledore tânăr.

Filme 2018 pe care să le aștepți cu sufletul la gură: Ocean’s 8 (8 iunie)

Filmele din seria „Ocean’s Eleven” s-au bucurat de mare succes în rândul iubitorilor de thrillere. Până acum, am avut parte de actori bărbați, precum trifecta Pitt-Clooney-Damon. De data aceasta, personajele care strălucesc sunt femei, interpretate de Sandra Bullock, Cate Blanchett și Anne Hathaway. După cum aflăm din trailer, marele jaf are loc la Gala Met. Se anunță a fi spectaculos, așa cum ne-au obișnuit filmele din această serie.

Cele mai bune filme 2018: Avengers: Infinity War (4 mai)

Noul film Avengers este poate cel mai așteptat film al anului. Va aduna eroii din toate filmele Marvel. Vom avea parte de un film uriaș și complex, care se anunță a fi atât serios, cât și amuzant acolo unde trebuie. Pe de o parte, reuniunea Răzbunătorilor, cât și conflictul final cu Thanos îi dau nota sumbră și solemnă. Pe de altă parte, alăturarea Gardienilor Galaxiei, a lui Spider-Man și a lui Doctor Strange, prevede acel umor care stârnește hohote sincere de râs în sala de cinema cu care ne-a obișnuit Marvel. Un lucru este sigur – ceea ce vom vedea o să fie entertainment în stare pură.