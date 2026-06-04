Alertă meteo de furtuni în București și alte 12 județe până la ora 23:00. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale

Județele vizate de avertizarea ANM

Conform prognozei, cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei vor fi afectate de furtuni. Sub Cod galben se află municipiul București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

În intervalul menționat sunt așteptate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii care pot atinge viteze de 50-70 km/h. De asemenea, pe alocuri sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Furtuni și în alte regiuni ale țării

Avertizarea vine după ce mai multe județe din vestul și sud-vestul României au fost afectate de fenomene meteo severe. În Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara au fost semnalate ploi abundente, vijelii și descărcări electrice, cu rafale de până la 70 km/h.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în alte zone ale țării, iar avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

Cum va fi vremea în București

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în intervalul 4 iunie, ora 09:00 – 23:00.

Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei și al serii sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În timpul furtunilor, rafalele pot atinge 50-70 km/h, iar grindina nu este exclusă.