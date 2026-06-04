Alertă meteo de furtuni în București și alte 12 județe până la ora 23:00. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale
Bucureștiul și alte 12 județe se află sub avertizare Cod galben de furtuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Avertizarea este valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00, iar meteorologii anunță episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.
Meteorologii avertizează că vremea va deveni severă în mai multe zone din sudul și estul țării, după ce alte regiuni au fost deja afectate de fenomene similare în ultimele ore.
Județele vizate de avertizarea ANM
Conform prognozei, cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei vor fi afectate de furtuni. Sub Cod galben se află municipiul București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.
În intervalul menționat sunt așteptate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii care pot atinge viteze de 50-70 km/h. De asemenea, pe alocuri sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
Cantitățile de apă vor ajunge, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.
Furtuni și în alte regiuni ale țării
Avertizarea vine după ce mai multe județe din vestul și sud-vestul României au fost afectate de fenomene meteo severe. În Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara au fost semnalate ploi abundente, vijelii și descărcări electrice, cu rafale de până la 70 km/h.
ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în alte zone ale țării, iar avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.
Cum va fi vremea în București
Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în intervalul 4 iunie, ora 09:00 – 23:00.
Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei și al serii sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În timpul furtunilor, rafalele pot atinge 50-70 km/h, iar grindina nu este exclusă.
Cantitățile de apă estimate pentru București sunt de 15-20 l/mp, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25-26 de grade Celsius.
Recomandările autorităților
În contextul avertizărilor de vreme severă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în timpul fenomenelor periculoase.
Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să fixeze obiectele care pot fi luate de vânt, să evite apropierea de copaci, stâlpi sau cabluri electrice și să se adăpostească în locuri sigure în timpul furtunilor.
Șoferilor li se recomandă să oprească în zone sigure, departe de arbori și rețele electrice, până la încetarea fenomenelor meteo periculoase.