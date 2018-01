Filmele musical te vor transpune, negreșit și de fiecare dată, într-o lume dominată de culori somptuoase și cântece pe care le vei fredona la nesfârșit.

Topul nostru include cele mai bune musicaluri care au apărut din 2000 încoace. Vei găsi în el atât filme care te vor face să vrei să te ridici de pe scaun să cânți cu personajele, cât și filme care îți vor copleși emoțiile. Nu vei găsi însă filme animate – așa că, oricât de mult ne-au impresionat filme precum Frozen și Coco, nu le vom include aici. Te avertizăm că mai jos se pot strecura și spoilere.

Un film musical cu care am crescut: High School Musical (2006)

Fie că îl iubești sau urăști, High School Musical își merită locul în top. Acest musical marca Disney a marcat copilăria și adolescența multora. A dat tonul unei întregi generații de musicaluri și a asigurat succesul altor filme și seriale bazate pe ideea de liceeni care cântă, cum a fost Glee. Povestea îi are în centru pe Troy și Gabriella, doi adolescenți din lumi diferite, care se întâlnesc de Anul Nou la un concurs de karaoke. Ei descoperă împreună pasiunea pentru muzică și trebuie să se confrunte cu prejudecățile colegilor.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Atunci când elevii izbucnesc în cântec în cantină. Descrie drama adolescenților care vor să facă mai multe decât le permite grupul în care se află.

Un musical de poveste, cu de toate pentru toți: Into the Woods (2014)

Inspirat de piesa de teatru omonimă, filmul întrunește cele mai dragi personaje din povești. Îi avem pe Jack și boabele lui de fasole, Cenușăreasa cu mama și surorile vitrege, Scufița Roșie și Lupul cel Rău, Rapunzel și doi prinți foarte vanitoși. Filmul urmărește mai multe fire narative, fiecare la fel de interesant. În centru îi avem însă pe un brutar și pe soția lui, care încearcă să inverseze blestemul de a nu putea avea copii cu ajutorul unei vrăjitoare. Filmul nu se ferește de subtonurile întunecate ale basmelor clasice, ceea ce îi dă o notă revigorantă.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Atunci când vrăjitoarea cântă ultima sa odă. În ea, realizăm că vrăjtoarea nu este un personaj negativ în film, ci doar o altă victimă.

Musicalul care te va face să dansezi: Hairspray (2007)

Filmul este un remake al celui din 1988. Dincolo de melodiile care te prind imediat, tratează într-un mod inedit problemele rasiale care dominau America anilor ’60. Firul narativ o urmărește pe adolescenta supraponderală Tracy, care reușește să obțină un rol într-un show. Acest lucru o transformă peste noapte într-o celebritate, care dă tonul în dans, distracție și modă. Tracy se folosește însă de noul statut pentru a rezolva probleme mai importante, precum lipsa persoanelor de culoare din show.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Tracy cântă cu toată dragostea din lume despre orașul ei natal. În acel moment, îți dai seama că își dorește ca lumea să o iubească tot atât de mult pe cât iubește și ea lumea.

Un musical dureros, după întâmplări reale: The Last Five Years (2014)

Musicalul acesta a fost inspirat de căsătoria eșuată a autorului, Jason Robert Brown. El a scris cântecele pentru a fi prezentate pe scenele teatrelor. Din 2001, piesa a fost prezentată pe marile scene și continuă să fie populară. În 2014 a apărut și varianta pentru ecran, în care vedem cuplul de protagoniști, Cathy și Jamie, cum se destramă într-un mod dureros de realist. Ce este inedit la film este felul în care curge narațiunea. Pe de o parte, avem povestea din perspectiva lui Cathy, care privește lucrurile în ordine cronologică inversă, de la sfârșitul relației și până la început. Pe de altă parte, avem perspectiva lui Jamie, care privește evenimentele în ordinea în care s-au întâmplat, din momentul în care s-au întâlnit și până s-au despărțit. Cele două povești se suprapun în două momente cheie – unul din ele fiind la mijlocul acțiunii, când se căsătoresc.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Jamie din prezent și Cathy din trecut se întâlnesc și au un duet atemporal. Este poate cel mai dureros moment din film, deoarece întrunește entuziasmul contagios al proaspăt-îndrăgostitei Cathy cu dezamăgirea și resemnarea ale lui Jamie.

Filmul musical cu crimă și jazz: Chicago (2002)

Inspirat de musicalul prezentat pe scenele de teatru, filmul explorează ce însemna celebritatea, scandalul și corupția în epoca jazzului. Acțiunea le urmărește pe Velma și Roxie, două criminale care își așteaptă împreună sentința și împart același avocat. Velma joacă în vodeviluril, pe când Roxie este gospodină. Ambele se luptă pentru faimă, în speranța că acest lucru le va scăpa de spânzurătoare.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Velma are momentul ei pe scenă. Ea demonstrează că spectacolul trebuie să continue indiferent de circumstanțe – chiar și atunci când circumstanțele înseamnă că tocmai ai comis o crimă.

Un film musical pentru nostalgici: Mamma Mia (2008)

Filmul a fost făcut după musicalul pentru teatru omonim. Spre deosebire de majoritatea musicalurilor, melodiile prezente în film nu sunt originale, ci aparțin trupei Abba. Deși a primit recenzii variate de la critici, și-a câștigat în același timp și fani loiali. Succesul i-a asigurat și un sequel, care va apărea în acest an. Filmul o are în centru pe Donna, o patroană independentă a unui hotel dintr-o insulă grecească. Ea se pregătește pentru nunta fiicei ei, Sophie, cu ajutorul a două prietene vechi. Sophie însă are un plan de care nu știe nimeni. Ea invită trei bărbați din trecutul mamei ei la nuntă, în speranța că unul din ei este tatăl ei adevărat și o va conduce la altar.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Donna cântă în timp ce își pregătește fiica să se aranjeze pentru nuntă. Ea realizează, cu nostalgia dureroasă și înduioșătoare unui părinte, că fiica ei crește.

Un musical spectaculos fără vârstă: Moulin Rouge (2001)

Considerat unul dintre cele mai bune filme lansate din 2000 până acum de BBC, musicalul acesta se ridică la nivelul așteptărilor. În el vei regăsi o adevărată sărbătoare a iubirii și spectacolului, care se desfășoară în Parisul anilor 1900. Acțiunea îl urmărește pe Christian, un tânăr scriitor englez care suferă de depresie și care ajunge să se îndrăgostească de Satine, actrița de cabaret și starul Moulin Rouge.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Christian îi cântă lui Satine. După ce au împărtășit un dans, crezând că el este Ducele, cei doi se retrag în camera ei. El îi dezvăluie că este scriitor.

Musicalul despre obsesii și iubire: Phantom of the Opera (2004)

Autorul operei a fost jurnalistul francez de investigație Gastón Leroux. Mai multe elemente din poveste au fost inspirate din fapte reale. Fantoma de la Operă a fost bazată pe un bărbat pe nume Erik, dintr-un sat din Normandia. El s-a născut cu o față desfigurată și a fost abandonat de părinți la 8 ani și luat de circ. Asemănările merg mai departe de atât și poți citi mai multe despre ele aici. Filmul spune povestea acestui bărbat, cunoscut doar sub numele de Fantoma, care trăiește în canalele de sub Casa Operei de la Paris. El se îndrăgostește de mult mai tânăra cântăreață de cor Christine. El îi oferă lecții de cântat în privat, iar în restul timpului terorizează personalul de la Casa Operei pentru a-i oferi lui Christine doar roluri principale.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Christine și Fantoma au duetul lor legendar. Melodia ne face să înțelegem de ce Christine este atât de iremediabil atrasă în plasa Fantomei.

O felie de istorie într-un musical: Les Misérables (2012)

Musicalul are la bază cartea omonimă a lui Victor Hugo. Deși unii consideră că nu curge cu ușurință în anumite părți, intensitatea cu care sunt cântate piesele te va face să uiți de asta. Firul narativ îl are în vizor pe Jean Valjean. Acesta este eliberat după 19 ani în care a fost prizonier de către ofițerul Javert. Valjean comite o infracțiune la scurt timp după, dar folosește banii de la argintul furat să se reinventeze. El devine proprietarul unei fabrici și primarul orașului. Javert își jură că îl va băga pe Valjean înapoi în închisoare. Fostul prizonier ajunge să fie tutorele tinerei Cosette, în urma moartei mamei ei, dar liniștea lor nu durează mult, atâta timp cât ofițerul este pe urmele lui.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Javert și Valjean au celebra lor confruntare. Deși scurtă, scena este intensă și sapă o prăpastie imensă între cei doi și ne arată cât de diferiți sunt.

Un musical care te va cuceri și îți va frânge inima: La La Land (2016)

Acest musical a luat întreaga lume cu asalt. Este un film produs de Hollywood despre Hollywood, dar nu lăsa aparenta celebrare a vanității să te inducă în eroare. Inspirat din musicaluri clasice, precum „Umbrellas of Cherbourg” și „West Side Story”, reușește să sărbătorească musicalul clasic și, în același timp, să fie nou și proaspăt. Povestea îi urmărește pe Sebastian, un pianist de jazz, și Mia, o tânără care dorește să devină actriță, pe drumul lor către succes. Relația lor se construiește pe fundamentul susținerii reciproce de a-și urma visele. Pe măsură ce încep să găsească succes, însuși visele care i-au unit amenință să îi destrame.

Momentul muzical pe care nu îl putem uita: Când Sebastian și Mia își imaginează ce ar fi putut fi între ei. Fundalul sonor este un cocktail spectaculos și nostalgic, care reunește toate melodiile din film.