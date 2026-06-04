Microsoft pariază pe AI și calculul cuantic: compania promite un computer cuantic funcțional până în 2029

Direcția prezentată la Build 2026 este construită în jurul a trei teme principale: utilizarea inteligenței artificiale bazate pe contextul enterprise și web, dezvoltarea unei platforme deschise pentru programatori și extinderea capabilităților dedicate calculului agentic și științific, ceea ce face ca totul să fie extrem de interesant în context.

Microsoft extinde ecosistemul AI pentru dezvoltatori

În cadrul evenimentului, Microsoft a prezentat noi instrumente și platforme destinate dezvoltatorilor care lucrează cu inteligență artificială.

Compania a anunțat că pune accent pe dezvoltarea unei platforme open-source și full-stack, care se extinde pe Windows, GitHub și Azure. Potrivit Microsoft, aceste soluții sunt concepute pentru a facilita crearea, implementarea și administrarea agenților și aplicațiilor inteligente.

Totodată, compania a evidențiat importanța utilizării contextului provenit atât din mediile enterprise, cât și din web, ca parte a noii generații de soluții AI.

Un alt punct important al prezentării a fost reprezentat de noile capabilități care vizează calculul agentic și calculul științific, domenii pe care Microsoft le consideră relevante pentru următoarea etapă de dezvoltare a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, direcția în care merge absolut toată lumea acum.

Majorana 2 și Microsoft Discovery, printre cele mai importante anunțuri de la Build 2026

Printre noutățile prezentate la conferință s-a numărat și Majorana 2, cel mai nou cip cuantic dezvoltat de Microsoft.

Conform informațiilor comunicate de companie, Majorana 2 oferă o îmbunătățire de 1.000 de ori a fiabilității qubiților comparativ cu generația anterioară. În același context, Microsoft a declarat că estimează acum atingerea unui calculator cuantic scalabil până în anul 2029.