Pentru prima dată în istoria sa, ANRE a retras licența unui furnizor de energie. Ce nereguli au fost descoperite

Astfel, cei 22.564 de clienţi afectaţi, dintre care marea majoritate — mai exact 22.102 — sunt consumatori casnici, vor fi redistribuiţi către furnizorul de ultimă instanţă (FUI) desemnat la nivelul lunii iunie 2026. Întregul proces se va desfășura în conformitate cu procedurile în vigoare, asigurându-se o tranziție lină, fără întreruperea alimentării cu energie electrică.

Pentru cetățenii care doresc alte alternative comerciale, oficialii amintesc că acei clienţii care nu sunt mulţumiţi cu preţul oferit de FUI au opţiunea şi dreptul legal de a încheia noi contracte de furnizare energie electrică cu furnizorul pe care îl aleg. În acest sens, pe platforma www.posf.ro, ANRE oferă consumatorilor de energie electrică atât un comparator de preţuri, cât şi posibilitatea să-şi aleagă furnizorul de energie electrică şi să încheie contract cu acesta.

Compania a primit amenzi de peste un milion de lei pentru mutarea ilegală a clienților și erori de facturare

Potrivit documentului instituțional, măsura adoptată de ANRE reprezintă o premieră instituţională şi vine după o perioadă îndelungată în care furnizorul a continuat să încalce obligaţiile stabilite prin legislaţia primară, reglementările ANRE şi condiţiile asociate licenţei de furnizare. În spatele acestei decizii extreme se află o listă lungă de nereguli grave. Principalele abateri constatate de inspectori au vizat schimbarea furnizorului fără acordul clienţilor finali (migrarea forțată a acestora), precum şi încălcări repetate ale regulilor privind facturarea energiei electrice şi relaţia contractuală cu consumatorii.

Compania Grenerg a acumulat în mai puţin de un an amenzi totale de 1,165 milioane de lei pentru peste 100 de abateri documentate prin controale ANRE. În loc să își corecteze comportamentul comercial, operatorul a continuat să comită fapte identice cu cele pentru care fusese deja sancţionat la nivelul maxim permis de lege, susţine instituţia.

Cronologia acțiunilor de control arată un istoric profund problematic:

Iunie 2025 : În urma unor informaţii apărute în spaţiul public despre comportamentul potenţial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum şi ca urmare a unei serii de sesizări primite de la consumatori, ANRE a derulat un prim control la Grenerg. Acesta s-a soldat cu amenzi de 760.000 de lei (menționate ulterior de președintele instituției ca fiind în valoare de 746.000 de lei), pentru 84 de abateri.

: În urma unor informaţii apărute în spaţiul public despre comportamentul potenţial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum şi ca urmare a unei serii de sesizări primite de la consumatori, ANRE a derulat un prim control la Grenerg. Acesta s-a soldat cu amenzi de 760.000 de lei (menționate ulterior de președintele instituției ca fiind în valoare de 746.000 de lei), pentru 84 de abateri. Octombrie 2025 – Martie 2026: Autoritatea a derulat noi controale de amploare la acest furnizor, în urma cărora a mai emis încă 41 de amenzi, în valoare totală de 405.000 lei.

Președintele ANRE a declarat că sancțiunile financiare nu mai erau suficiente pentru oprirea abuzurilor

Consecințele acestei sfidări legislative au fost explicate pe larg de conducerea autorității de reglementare, care a arătat că s-a ajuns într-un punct în care amenzile nu mai aveau niciun efect corectiv.

„Retragerea licenţei este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune faţă de un furnizor şi nu este o decizie pe care o tratăm cu uşurinţă. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancţiunile nu produc corectarea comportamentului şi când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligaţia să intervină ferm. În acest caz, au fost constatate încălcări grave şi repetate: clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant. După sancţiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 şi după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, a devenit evident că sancţiunea contravenţională nu mai era suficientă”, a precizat preşedintele ANRE, George Niculescu, în comunicat.

Acesta a ținut să puncteze că regulile pieței libere trebuie respectate cu strictețe de absolut toți jucătorii din sistem, fără excepție.