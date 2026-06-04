Contractele part-time scapă de supraimpozitare. Ce se schimbă pentru angajați și firme din 2027

Dacă va fi adoptată și în plen, măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Astfel, contribuțiile sociale pentru contractele cu timp parțial vor fi calculate în funcție de salariul efectiv încasat, nu prin raportare la salariul minim pe economie.

Cum a apărut supraimpozitarea contractelor part-time

Regula actuală a fost introdusă în vara anului 2022, în perioada Guvernului condus de Nicolae Ciucă. În cadrul unui pachet mai amplu de măsuri fiscale, Executivul a decis ca, pentru majoritatea contractelor part-time, contribuțiile CAS și CASS să nu poată fi mai mici decât cele calculate la nivelul salariului minim brut.

Măsura a intrat în vigoare în august 2022 și a vizat atât contractele cu normă întreagă, cât și cele cu timp parțial, existând însă anumite excepții pentru categorii precum elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani aflați într-o formă de învățământ.

De ce se dorește eliminarea acestei măsuri

Inițiatorii proiectului susțin că supraimpozitarea contractelor part-time a avut efecte negative asupra pieței muncii. Potrivit acestora, numărul contractelor cu timp parțial a scăzut semnificativ, în timp ce munca la negru și evaziunea fiscală au fost stimulate.

Parlamentarii care susțin modificarea arată că măsura a fost fundamentată greșit și că a pornit de la prezumția că angajatorii și angajații folosesc contractele part-time pentru a evita plata taxelor.

Aceștia consideră că revenirea la calcularea contribuțiilor în funcție de venitul real ar putea încuraja înregistrarea de noi contracte cu timp parțial și ar aduce mai mulți bani la buget prin reducerea muncii nedeclarate.

România, mult sub media europeană la contractele part-time

Datele prezentate de inițiatori arată că România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea contractelor de muncă cu timp parțial.