Cum arată cea mai nouă poveste cu Harry Potter, scrisă de un calculator

Inteligența artificială își arată încă o dată capacitățile, cea mai nouă reușită fiind legată de universul magic al lui Harry Potter.

Noile inteligențe artificiale sunt folosite într-o mulțime de moduri, pentru a picta, pentru a crea fotografii sau pentru a-i face de râs pe cei mai buni jucători de Go.

Echipa de la Botnik Studios a antrenat o inteligență artificială care să scrie povești. Aceasta s-a folosit de ceea ce a învățat din cărțile Harry Potter pentru a crea un nou capitol.

Cei de la Botnik și-au împărtășit creația prin intermediul unui tweet, pe care îl poți vedea mai jos. Aceștia explică faptul că au fost folosite tastaturi predictive, antrenate cu cele șapte cărți din seria Harry Potter. Antrenamentul este un element cheie pentru astfel de inteligențe artificiale, acestea învățând pentru a încerca apoi să creeze o versiune proprie de conținut.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy

— Botnik Studios (@botnikstudios) December 12, 2017