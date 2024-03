Fie că ai văzut sau nu „Dune: Partea a doua”, descoperă cele mai bune francize SF pe care trebuie neapărat să le vizionezi

Succesul răsunător al filmului „Dune: Partea a Doua” pune în lumina reflectoarelor franciza, criticii și publicul apreciind la unison noul capitol cinematografic. Cu un rating impresionant de 94% pe Rotten Tomatoes, unii se grăbesc deja să compare universul complex creat de Denis Villeneuve cu mari saga precum „Star Wars” și „Lord of the Rings”.

Așa că e momentul perfect să ne reamintim de câteva continuări sci-fi legendare, filme care au marcat istoria genului și a cinematografiei în general, oferind un punct de referință și pentru potențialul „Dune„.

„Aliens” (1986)

Există puține continuări, în special în SF, care pot rivaliza cu „Aliens: Misiunea de recuperare”. Un scenariu atât de bine scris încât e predat în școlile de film, filmul lui James Cameron reușește să dezvolte fiecare personaj din distribuție. Punctul culminant rămâne însă relația maternă protectoare pe care o dezvoltă Ellen Ripley (Sigourney Weaver) cu supraviețuitoarea Newt (Carrie Henn).

Dar elementul care îl scoate din anonimat rămâne confruntarea iconică dintre Ripley și terifianta Regină Alien. Pentru mulți, continuarea lui Cameron depășește originalul lui Ridley Scott din 1979, „Alien”, considerat clasicul SF al genului „casă bântuită în spațiu”.

„Star Trek II: Furia lui Khan” (1982)

Un adevărat pionierat în materie de efecte speciale și construcția unei lumi captivante, „Star Trek II” a fost continuarea pe care nimeni n-a prevăzut-o. Filmul s-a diferențiat total față de prima peliculă, inspirată din celebra serie de TV, care a avut parte de multe probleme.

De la utilizarea timpurie a efectelor CGI la interpretările spectaculoase ale lui William Shatner, în rolul eroului, și Ricardo Montalban în rolul maleficului Khan, filmul rezistă probei timpului. Finalul exploziv îl face de neuitat și consolidează poziția peliculei ca reper important al genului science fiction.

„Terminator 2: Ziua Judecății” (1991)

James Cameron, supranumit regele continuărilor, și-a dovedit din nou talentul cu „Terminator 2: Ziua Judecății”. Filmul ne readuce într-o lume amenințată de roboți ucigași, dar speranța nu e pierdută. Oamenii curajoși, alături de un cyborg acum de partea lor, interpretat memorabil de Arnold Schwarzenegger, luptă pentru supraviețuire.

„Terminator 2” nu e doar o poveste captivantă, ci și un punct de referință pentru efectele speciale. Tehnologia CGI a făcut un salt uriaș, punând bazele pentru viitoare pelicule revoluționare ca „Jurassic Park”.

Pe lângă efectele vizuale, filmul impresionează și prin transformarea lui Linda Hamilton în Sarah Connor, o femeie puternică și pregătită să înfrunte pericolul. „Terminator 2: Ziua Judecății” rămâne un sequel emblematic și o dovadă a talentului lui James Cameron.

„Planeta Maimuțelor: Evoluția” (2014)

După debutul din 2011 cu „Planeta Maimuțelor: Invazia”, continuarea francizei a ridicat nivelul în toate privințele, dispunând în sfârșit de efecte speciale care să susțină universul fascinant inițiat în varianta clasică din 1968.

Cu Andy Serkis într-o interpretare memorabilă ca liderul maimuțelor, Cezar, „Evoluția” culminează într-un crescendo exploziv. Viziunile post-apocaliptice înfiorătoare și emoțiile genuine ne forțează să reflectăm asupra umanității. Un al patrulea film, „Regatul Planetei Maimuțelor”, se lansează în această vară, alimentând și mai mult curiozitatea fanilor.

„Avengers: : Războiul infinitului’ (2018)

Universul Cinematic Marvel abundă în continuări reușite: de la „Căpitanul America: Soldatul Iernii” la senzaționalul „Thor: Ragnarok”, studiourile Marvel au dovedit că știu să reinventeze personajele iubite. Dar cea mai grozavă continuare din întregul univers rămâne „Răzbunătorii: Războiul infinitului„.

Pelicula abundă în momente culminante, concentrându-se pe Thanos, cel mai redutabil adversar Marvel de până acum. Aproape toți eroii emblematici din primele trei faze ale MCU își fac apariția, iar filmul reușește să fie o continuare a mai multor sub-serii în același timp. Sigur, asta îi oferă un avantaj, dar la capitolul acțiune SF, emoție pură și umor, „Războiul infinitului” e greu de detronat!

„Mad Max 2: Razboinicul Soselelor” (1981), „Mad Max 3: Cupola Tunetului” (1985) și „Mad Max: Drumul furiei”

Universul „Mad Max” redefinește nebunia post-apocaliptică! Cu fiecare sequel, franciza a renăscut și a ridicat ștacheta pentru filmele cu tematică similară. Geniul seriei, George Miller, a transformat universul arid din „The Road Warrior” într-o capodoperă, iar partea a treia e memorabilă datorită Tinei Turner în rolul terifiantei Auntie Entity.

După trei decenii, „Fury Road” a arătat că imaginația nu are limite în lumea Mad Max. Tom Hardy și Charlize Theron au dat suflu nou francizei, iar Miller nu se oprește aici: pregătește nu unul, ci două filme noi, inclusiv un „origin story” pentru Furiosa, personajul lui Theron, jucat de Anya Taylor-Joy. Ne așteaptă o nouă nebunie pe marile ecrane!

„Vânătorii de fantome II” (1989)

Deși franciza „Ghostbusters” jonglează cu elemente supranaturale și comedie, „Ghostbusters II” merită un loc pe această listă pentru că este o continuare ingenioasă și subestimată. Filmul preiază cu succes ingredientele din peliculă originală și le duce mai departe. Distribuția își intră perfect în rol – de la Annie Potts și Rick Moranis la Bill Murray și Sigourney Weaver.

Un element ieșit din comun este și prestația lui Peter MacNicol în rolul unui angajat de muzeu excentric, posedat ulterior de un demon. Momentele sale comice, uneori îmbrăcat în haine femeiești, aduc un strop de nebunie binevenită. „Ghostbusters II” reușește să ofere atât fiori, cât și râsete, redând sens noțiunii de „muzică bună pentru dispoziție” prin includerea piesei „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher” interpretată de Howard Huntsberry.

„Star Wars: Episodul V: Imperiul Contraatacă” (1980)

„Star Wars: Imperiul Contraatacă” nu este doar un sequel de succes, ci un film care a schimbat regulile jocului în genul science-fiction. A contribuit semnificativ la popularitatea francizei „Star Wars” și a devenit un reper cultural important la nivel global.

Secretul succesului constă în rețeta sa unică de a aprofunda povestea și de a dezvolta personaje complexe, pline de umanitate. Această rețetă a fost adoptată de multe alte sequel-uri, dar nimeni nu a reușit să o depășească. Chiar și „Dune: Partea a Doua” poartă amprenta universului „Star Wars”, inspirat la rândul său de saga Dune.

Finalul filmului este unul cu adevărat memorabil. Nu se termină doar cu o scenă tensionată, care te lasă cu sufletul la gură, ci și cu o notă sumbră, neașteptată. O mișcare riscantă pe care puține francize și-o permit, inclusiv „Dune”.

„Imperiul Contraatacă” nu a schimbat doar regulile jocului, a rescris manualul pentru continuările sci-fi de succes

„Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” (2003)

Considerat de mulți ca fiind cel mai bun film din trilogia „Stăpânul Inelelor„, „Întoarcerea Regelui” este o capodoperă a cinematografiei care a cucerit inimile publicului și a criticilor deopotrivă. Filmul reunește toate elementele care au făcut din trilogie un succes: o poveste epică, personaje memorabile, efecte speciale uimitoare și o coloană sonoră emoționantă.

„Lord of the Rings: The Return of the King” este o concluzie triumfătoare a aventurii lui Frodo Baggins și a prietenilor săi. Filmul ne oferă scene de luptă memorabile, momente de emoție intensă și un final plin de satisfacții. De la călătoria periculoasă spre Mordor la bătălia finală de la Pădurea Fangorn, „Întoarcerea Regelui” este o experiență cinematografică de neuitat.

Pe lângă succesul comercial și critic, „Întoarcerea Regelui” a câștigat 11 premii Oscar, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Filmul rămâne o capodoperă a timpului nostru și o dovadă a talentului regizorului Peter Jackson.

„Batman: Cavalerul Negru” (2008)

Un thriller întunecat și complex: „Batman: Cavalerul negru” nu e doar un film cu supereroi, ci o capodoperă cinematografică care a redefinit genul. Regizat de Christopher Nolan, filmul explorează teme mature, oferind o poveste captivantă, plină de suspans și acțiune.

Heath Ledger oferă o interpretare electrizantă a Jokerului, un personaj complex și fascinant care te ține cu sufletul la gură. De la machiaj la voce, Ledger creează un Joker memorabil.

„Batman: Cavalerul Negru” este un film de neratat pentru fanii filmelor cu supereroi și pentru cei care apreciază cinematografia de calitate. O capodoperă care va rămâne în istoria filmului.

Avatar (2009)

„Avatar” te invită într-o experiență cinematografică revoluționară, cu efecte speciale uimitoare și o lume fascinantă creată de James Cameron. Tehnologia de captare a mișcării dă viață personajelor CGI, făcându-le incredibil de realiste.

Povestea emoționantă îl are ca protagonist pe Jake Sully, un om paralizat trimis pe planeta Pandora. Aici, el se îndrăgostește de Neytiri, o Na’vi, și se alătură luptei lor pentru a-și proteja planeta de distrugere. „Avatar” te face să reflectezi la relația dintre oameni și natură, la importanța diversității și la puterea dragostei. Pregătește-te pentru o călătorie de neuitat pe o lume magică!