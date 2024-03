Băutura pe care o beau dacii, reînviată de Mihai într-o afacere de succes în România. A luat medalia de aur și ”a înnebunit” occidentul – mied de la Miedăria

Mihai Negoț este un tânăr român cu o veche pasiune pentru apicultură, o profundă fascinație față de albine și, cel mai important, e producător de mied, o băutură cu foarte lungă istorie la nivel global. Cu mari șanse să fie prima băutură fermentată, aceasta este asociată atât cu vikingii, cât și cu vechii daci.

Miedul, cunoscut și sub numele de hidromel sau mead în limba engleză, este una dintre cele mai vechi băuturi alcoolice fermentate cunoscute în lume, fabricată din miere și apă, uneori cu diverse fructe, condimente, cereale sau hamei. Procesul de fermentare al miedului transformă zaharurile din miere în alcool și dioxid de carbon, iar varietatea ingredientelor și timpul de fermentare determină profilul de aromă și conținutul de alcool al produsului final.

Importanța istorică a ”anticului” mied

Istoria miedului este profund înrădăcinată în multe culturi antice, fiind o băutură importantă pentru ceremonii și festivități. Este atât de veche încât unele dovezi sugerează că miedul a fost consumat înainte de dezvoltarea agriculturii, în perioada când oamenii erau vânători-culegători. Aceasta face ca miedul să fie posibil prima băutură alcoolică fermentată descoperită de om.

Miedul este adesea asociat cu vikingii și cultura nordică, unde era considerat o băutură a eroilor și a zeilor. Se credea că hidromelul avea proprietăți magice și era adesea consumat în festivități și ritualuri. De exemplu, în mitologia nordică, se spune că un râu de mied curgea în Valhalla, sala războinicilor căzuți, unde aceștia se odihneau în așteptarea bătăliei finale, Ragnarök. Vikingii consumau miedul în onoarea zeilor și a strămoșilor lor, însemnând forță, sănătate și prosperitate.

Referitor la daci, aceștia erau cunoscuți ca fiind mari apicultori, iar mierea avea un rol important în dieta lor. Chiar dacă nu avem înregistrări scrise direct de la daci despre consumul de mied, este probabil că și ei au produs și consumat mied, având în vedere abundența de miere și practicile apicole avansate. În plus, dacă ne bazăm pe practicile comune ale triburilor indo-europene din antichitate, putem deduce că dacii ar fi putut folosi miedul în ritualuri și festivități, asemenea altor popoare din acea perioadă.

Miedul de la Miedăria

Pentru a înțelege mai bine istoria acestei băuturi fascinante și modul în care a reînviat în România, am vorbit cu Mihai Negoț, fondatorul Miedăria, un producător local din Valea Buzăului. După ce a plecat din București în urmă cu aproximativ 8 ani, s-a dedicat exclusiv domeniului apicol. A început cu producția, procesarea și comercializarea de miere sub brandului Primitiv Food. Din curiozitatea legată de ce se mai poate face din miere, a descoperit miedul, iar după numeroase experimente, un efort masiv de cercetare și un curs la Londra, a început producția miedului autohton din miere 100% românească. Acesta este un produs carbonatat natural, cu o tărie alcoolică similară cu berea și cât se poate de răcoritor.

Cât de greu a fost să faci o afacere în România, cât de multe argumente ai pentru a încuraja sau descuraja pe cineva să încerce?

Din ce văd, mulți oameni își doresc să fie antreprenori pentru că „faci ceva pentru tine, nu pentru altul”, dar sunt atât avantaje, cât și dezavantaje. E bine să fii și angajat la cineva, dacă găsești un post în care poți crește, astfel ai stabilitate financiară, dar poți și să înveți pe riscul patronului. Dacă ai șansa să găsești un loc într-un domeniu care îți place și reușești să îți dai interesul, să crezi în ideea sau produsul creat, poate să fie mai ușor decât să îți creezi propria afacere și să riști bani pe care poate nu îi ai la început. Poate așa te ocupi doar de un domeniu al afacerii și faci parte dintr-o echipă care poate crește mai repede dacă liderul sau liderii sunt capabili la rândul lor. Dacă înțelegi că toți pionii sunt importanți într-o afacere, îți poți găsi satisfacția de care ai nevoie în fiecare zi de muncă, făcând cât poți mai bine, învățând mereu domeniul în care activezi.

Poate unii oameni își doresc mai mult să fie antreprenori decât alții care sunt mai fericiți fiind angajați. Dacă simți că ai găsit o afacere în care crezi că va fi ceva mare, trebuie să fii dispus ca, cel puțin în primii ani, să nu te gândești la nimic altceva decât la ceea ce vrei să creezi. Mi-a plăcut mult o replică a domnului Dan Sucu: „Trebuie să fii pregătit să devii un zombi social”. Tot timpul o să te gândești la afacerea ta, la ce și cum trebuie să faci să reușești. O să ai mai puțin timp de petrecut cu familia și prietenii, iar în timpul petrecut cu ei o să te gândești și o să vorbești doar despre afacerea ta. Dar, cu perseverență și mult timp alocat pentru a învăța domeniul tău, poți reuși să faci ceva de care să fii mândru, ceva pentru care ești felicitat și recunoscut, ceva care te face să te trezești plin de entuziasm în fiecare dimineață. Dacă ai ales un domeniu care îți place, e minunat că o să întâlnești tot mai mulți oameni cu aceleași pasiuni, astfel ai parte de o socializare de calitate, de care toți oamenii au nevoie pentru a fi fericiți. Începutul este greu, te ajută mult să ai o echipă bună alături. Dacă nu ai multe domenii de învățat, măcar așa se ține mintea ageră, și îți scad șansele de Alzheimer.

Ce ne poți spune despre istoria Miedului, este adevărat că a fost inclusiv băutura dacilor, nu doar a vikingilor? Care sunt beneficiile acestei băuturi?

Istoria miedului e posibil să preceadă istoria noastră, a oamenilor. Mierea se găsește pe Terra cu milioane de ani înaintea apariției omului, în această perioadă este imposibil ca un stup să nu fi fost inundat de apă și astfel miedul să se fi creat fără să se bucure cineva de el.

După apariția omului, miedul este probabil prima băutură fermentată cu care noi am luat contact, deoarece în primul caz nu ai nevoie de nimic să îl faci, este nevoie doar de miere și apă. Circulă o poveste care mi se pare logică care sprijină această afirmație: Să ne imaginăm niște vânători-culegători care pornesc în expediție, aceștia au la ei o ploscă din piele de animal pentru apă, să nu moară de sete. Aceștia întâlnesc o sursă de energie, sub formă a unui stup de albine. Nu pot renunța la o sursă de hrană și colectează mierea stupului, neavând încă vase de lut sau alte recipiente, aceștia pun mierea în plosca lângă apă. În timp, de la căldură începe procesul de fermentare care umflă această piele de animal și probabil de aici pleacă toată mistificarea acestui mied. Este ceva ce trăiește și umflă plosca de apă, când bei este acidulat și ușor amețitor, trebuie să fie vreun zeu la mijloc.

Apoi, miedul a trecut pe toate continentele o dată cu răspândirea oamenilor, cărat în ploscă, în vase de lut mai târziu. De aici, nenumăratele varietăți de mied care se pot găsi, pe unde a trecut miedul fiecare civilizație a adăugat ce au avut aproape: condiment sau fructe.

Grecii spuneau că este băutura zeilor, celții credeau că în paradisul lor curge un râu de mied, vikingii credeau că în paradis au o capră care dădea mied în loc de lapte.

În zona noastră, deoarece suntem cunoscuți că suntem crescători de albine din toate timpurile, cu siguranță s-a băut mied și vin îndulcit cu miere, care este cunoscut sub numele de pyment.

În prima fază, când plantațiile de fructe, struguri, cereale sau alte plante din care se poate extrage zahăr nu erau așa răspândite, miedul era regele băuturilor, sau regina, dacă facem o paralelă la stup. Apoi, o dată cu dezvoltarea acestor plantații, miedul a pierdut teren în fața acestor surse de zahăr mai ieftine. Astfel, a rămas o băutură a celor înstăriți.

Mai avem și categorii ale miedului: Mied tradițional, numai din miere. Acesta poate fi: normal, cu alcoolul unui vin, „sack” mai tare sau mai slab, numit hydromel sau session, ca cel pe care îl facem noi. Mied cu adaos de fructe, „melomel” Mied cu condiment, „metheglin” Mied din miere caramelizată, „bochet” Mied cu cereale (bere), „bragot” Acestea sunt cele mai importante, dar mai sunt variații. Scuze pentru denumirile în engleză, încă nu avem niște denumiri în română.

Miedul este băutura națională în Etiopia și Polonia. Iar în SUA există cea mai mare mișcare în această industrie. Există multe concursuri de mied în lume, dar cele mai mari sunt cele din State: Mazer Cup și cel din Europa: Mead Madness Cup, care se ține în Polonia, țara miedului.

Ne bucurăm mult că anul acesta, la sfaturile unui prieten miedar din Cluj, Fool Moon Meadery, am trimis miedul nostru la concursul din Polonia. Aici am avut bucuria să câștigăm pentru România prima medalie de aur, la categoria session mead. Ceea ce ne dă energie și ne ajută să continuăm promovarea acestei băuturi uitate, dar care are multe puncte forte:

În primul rând, ingredientul principal, mierea de albine, cea mai nobilă sursă de zahăr. Deoarece folosim doar miere ca ingredient principal, avem o băutură fără gluten. Sustenabilitatea: pentru a produce materia primă, mierea, nu trebuie să defrișăm terenuri, să plantăm monoculturi care trebuie stropite și irigate. Noi doar trebuie să punem stupii într-un mediu prielnic și astfel obținem mierea și ajutăm la polenizarea a o treime din mâncarea pe care o consumăm. Dacă consumi o sticlă de la noi, ajuți la polenizarea unui milion de flori. Varianta aceasta a noastră a miedului este bebelușul industriei, în afara de noi și câteva miedării din alte țări care privesc mai mult spre viitor decât spre trecut, departe de miedul cu alcool mare și poate prea dulce, acest produs încă nu a fost încercat pe piață. Nu a fost cineva care să îl facă și să dea greș, e doar foarte nou. O metodă bună să te răcorești și să faci bine mediului înconjurător. În rețeta noastră suntem mândri să avem o carbonatare naturală din fermentare, ceea ce îi conferă miedului nostru un diferențiator, avem bule fine ca la șampanie în loc de bulele mari pe care le ai atunci când CO2-ul este adăugat, așa cum se întâmplă la sifon, ape minerale, cidru sau beri comerciale.

Cât de complicat este să faci Mied? Cât de mare este portofoliul tău de produse în prezent și cu ce se diferențiază între ele?

Miedul, după cum ziceam mai sus, că l-au făcut oamenii din toate timpurile, nu este așa de greu de făcut. Să faci un mied bun este puțin mai complicat, ai nevoie de echipamente și timp. Dacă vrei să faci un mied tradițional, de genul vinului, ai nevoie de timp. Tot ce este peste 9% alcool ar trebui maturat cel puțin 4-6 luni, cu cât mai mult cu atât mai bine. Nouă ne place varianta aceasta de mied cu alcoolemie mică, deoarece nu este necesară o maturare, lucru care ar crește costurile, iar pentru un startup fără multe resurse ar fi fost greu, dacă nu imposibil. Dar ne aduce avantajul de a experimenta rețete mult mai repede și să dăm pe piață o șarjă după 20 de zile, 12 de fermentare și condiționare și 8 de păstrare în sticle. Să faci mied bun doar din miere este mai greu, deoarece trebuie să ai mare grijă la ingrediente și să ții drojdia fericită, astfel încât să ai o fermentare bună, să conservi cât mai bine aroma mierii. La celelalte variante, cred că este mai ușor să faci mied cu arome decât bere cu arome. Deoarece mierea preia imediat din gustul altor ingrediente; dacă lași ceva dubios lângă miere, o să aibă aromă dubioasă; dacă lași ceva bun, o să aibă gust bun. Iar aromele cred că pot fi conservate mai bine în cazul miedului decât în cazul altor băuturi cu adăosuri.

Momentan noi avem aproximativ un an pe piață, din noiembrie 2022. Până acum am încercat să înțelegem care este clientul și unde îl găsim, de aceea în aprilie anul acesta vom face un rebranding care să spună mai bine cine și ce suntem.

Momentan am mers cu un singur produs, acesta care a câștigat medalia. Unu și bun 😊. Când am pornit la drum, aveam mai multe rețete gata, dar l-am ales pe acesta deoarece te duce cu gândul la socată. Ne-am gândit că miedul este o băutură nouă pentru majoritatea oamenilor și că ar fi bine să găsească la o prima degustare un gust familiar. Acest sortiment va mai primi 0.5% alcool și un nume nou, Regina. Îl merită acum după ce a primit medalia de aur.

Odată cu rebrandingul, vom lansa încă un sortiment nou, doar din miere de albine, poate mai apreciat de cei care consumă în mod normal vin, acesta va avea un alcool de 6%, tot demidulce, ușor carbonatat natural și dulce-acrișor. Acesta va primi numele de Regal.

Vom ține denumirile apropiate de lumea dintr-un stup și vom avea în vară o gamă de produse denumite Roiul, cu alcool de 4%. Acestea vor fi cu mieduri cu fructe.

Și pe iarnă, va apărea încă o variantă gândită să se poată consuma și caldă, puțin mai tare, 7%, numită Trantorul. Pe toamnă, albinele dau afară trantorii din stup, iar noi îi salvăm 😊.

Va fi un an interesant, trebuie să stați cu ochii pe noi.

Care sunt planurile tale de viitor cu aceste produse? Te gândești să ieși în Occident?

În primul rând, dorim să ne adresăm românilor. Credem mult în sustenabilitate și dorim să avem o amprentă de carbon cât mai mică, sperăm să facă sens și pentru români că folosim doar miere românească și astfel susținem apicultorii români să polenizeze în România. E un punct forte al campaniei noastre de promovare: Miedul iubește mediul!, care în afară nu cred că ar avea atâta atracție. Dar, dacă îi facem curioși și pe străini, cum cred că am făcut-o cu această medalie, o să le oferim și o Românie conservată în sticle pentru degustare.

Planul nostru pe 5 ani este să ne așezăm la casă nouă tot aici în Pârscov, să construim o miedărie mai mare, care să poată fi vizitată, unde te poți caza. Suntem poziționați exact la intrarea în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului și cred că ar fi interesant pentru oameni să viziteze zona, să deguste mied, să vadă cum se face, să învețe mai multe despre albine și rolul lor, să viziteze zona în care se pot face multe activități, de la plimbări în natură, ciclism, stand up paddle, rafting.

Unde te pot găsi oamenii, se poate cumpăra?

Suntem de găsit pe site-ul nostru www.miedaria.ro, care din aprilie va avea o față nouă. Mai sunt locații online dacă dați search la „mied” o să vă apară: eMAG, Sezamo, Berero, Revino. În locațiile partenere, care sunt ușor de urmărit în acest link, aici poți găsi cea mai apropiată locație de tine. La locații am avut avantajul, din dezavantajul că este o băutură necunoscută, să intrăm în locații foarte fine, unde antreprenorii sunt prezenți în afacerea lor 100%, care gustă și se preocupă să ofere mâncare și băutură bună clienților. De aceea, recomandăm când nu știți unde să ieșiți în oraș să vedeți lista noastră și sigur va fi acolo cineva care să vă ofere o experiență minunată. Târguri și festivaluri ca: Dichisar, Mezanin, Revino, Târgul Slow Food Buzău, Gărâna, Vadoo Chill Fest, Waha Festival, La Pas Timișoara și poate la Jazz in the Park, Burger Fest, Smida Jazz Festival, Karpatia Horse Show. Gusto Terra Madre în septembrie în Italia.