NFT sau mina de aur a secolului 21: top 10 cele mai scumpe vândute vreodată

Jetoanele nefungibile (NFT) au luat cu asalt lumea criptografică recent, devenind un pilon cultural. Non Fungible Token (NFT) este un jeton criptografic de pe blockchain care reprezintă un tip unic de activ.

Ar putea fi jeton utilitar, jeton de securitate, activele lor digitale și clasificate evoluează împreună cu tehnologia de criptare și blockchain. Deoarece NFT-urile nu sunt interschimbabile, ele pot acționa ca dovadă a autenticității și a proprietății în domeniul digital. Înseamnă mai mult sau mai puțin că este unic și nu poate fi înlocuit cu altceva. De exemplu, un bitcoin este fungibil – schimbi unul cu alt bitcoin și vei avea exact același lucru. Cu toate acestea, un card de tranzacționare unic nu este fungibil. Dacă l-ai schimbat cu un alt card, ai avea ceva complet diferit.

Cum funcționează un NFT? La un nivel foarte ridicat, majoritatea NFT-urilor fac parte din blockchain-ul Ethereum. Ethereum este o criptomonedă, cum ar fi Bitcoin sau Dogecoin, dar blockchain-ul său acceptă și aceste NFT-uri, care stochează informații suplimentare care le fac să funcționeze diferit de, să zicem, o monedă ETH. Este demn de remarcat faptul că alte blockchains își pot implementa propriile versiuni de NFT-uri. NFT-urile pot fi cu adevărat orice digital (cum ar fi desene, muzică, creierul tău descărcat și transformat într-un AI), dar o mare parte din entuziasmul actual este în jurul utilizării tehnologiei pentru a vinde artă digitală.

Astfel, am făcut puțin research și am alcătuit o listă cu cele mai valoroase zece NFT-uri vândute vreodată. De la fotografii cu cartofi la imobiliare virtuale, orice lucru poate fi vândut în acest colț bizar al sferei cripto.

Casa de licitații de renume mondial Christie’s și artistul Mike Winkelmann, cunoscut sub numele de Beeple, au făcut istorie în domeniul NFT către sfârșitul lunii februarie. Christie’s a lansat prima licitație a unui NFT fără nicio lucrare fizică însoțitoare. Licitarea a crescut la un milion de dolari în câteva minute și, în cele din urmă, s-a vândut cu 69 de milioane de dolari. Această colecție de lucrări este intitulată „Everydays: The First 5000 Days” (În fiecare zi: primele 5000 de zile). A fost descrisă ca o piesă acumulativă formată din cinci mii de imagini – una pentru fiecare zi din mai 2007, care acoperă ultimii 13 ani. Cumpărătorii, colecționarii NFT din Singapore, Metakovan și Twobadour, consideră că piesa va avea „o valoare de un miliard de dolari cândva”.

Această piesă specială este cel mai scump CryptoPunk și este, de asemenea, una dintre cele nouă Alien Punks. A parcurs un drum lung de la a-și începe călătoria cu o ofertă de 76 de dolari în 2017, până la prețul final de vânzare de 7,58 milioane de dolari, în luna martie a acestui an.

Acest CryptoPunk face parte din cele nouă Alien Punks de Larva Labs. Vânzarea sa a avut loc în martie și a ajuns să aducă cu doar 10.000 de dolari mai puțin decât CryptoPunk #3100.

Această piesă de artă oferă o privire atentă asupra stilului iconic al lui Beeple, care tinde să se concentreze în jurul unor personaje publice batjocoritoare, cu o întorsătură distinctă distopică.

CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a scos la licitație primul său tweet (implicit și al platformei Twitter) ca NFT. Tweetul, postat pe 6 martie 2006, a fost pus în vânzare prin intermediul platformei NFT, Valuables. Dorsey a adăugat că toate încasările din vânzarea NFT vor fi convertite în bitcoin și donate către GiveDirectly, o organizație caritabilă care îi susține pe cei care trăiesc în sărăcie. Un total de aproximativ de 2,9 milioane dolari a fost strâns și donat pentru această cauză.

Un alt CryptoPunk care intră în lista celor mai scumpe NFT-uri este CryptoPunk #6965. CryptoPunk #6965 face parte dintr-o serie de personaje concepute în 2017 de tânăra companie americană Larva Labs, care a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea pieţei de NFT-uri.

History has been made! I’ve just sold an @AxieInfinity genesis estate for 888.25 ETH (~$1.5M USD). This is the largest digital land sale ever recorded on the blockchain. Congratulations to the new owner – Flying Falcon 🔥 #NFTs pic.twitter.com/AoGydw9Cpv

— DANNY (@seedphrase) February 8, 2021