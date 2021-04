Un om de știință de la Harvard își vinde propriul cod genetic ca NFT. De ce și-a pus la licitație ADN-ul

Celebrul genetician și profesor al Universității Harvard, George Church, a lansat un serviciu de secvențiere genetică numit Nebula Genomics. Iar compania pune la vânzare propriul ADN al lui Church sub formă de jeton nonfungibil (NFT).

„Fiind unul dintre primele genomuri secvențiate vreodată, ADN-ul profesorului Church are o mare importanță istorică în domeniul medicinei genomice, deoarece a fost utilizat în nenumărate studii, lucrări și reprezintă un moment esențial în știință și istoria umană”, se arată pe site-ul startup-ului.

Church gândește out of the box despre știința genetică. El a pledat pentru învierea mamuților, transformarea genei oamenilor în supereroi, a lucrat la o aplicație de întâlniri care funcționa pe baza codului genetic și s-a injectat el însuși cu un vaccin DIY COVID.

Și acum, propria sa secvență genetică este scoasă la licitație – sau cel puțin, drepturile de proprietate exclusive care sunt stocate pe un blockchain – sub forma unui NFT.

Este o intersecție neobișnuită a două subiecte la modă acum – secvențierea genetică și tehnologiile blockchain – care fiecare a cunoscut o creștere a interesului în ultimul timp.

ADN-ul omului de știință va fi vândut ca NFT

De asemenea, este destul de ciudat, având în vedere că datele genomice ale lui Church sunt deja disponibile pentru descărcare gratuită prin intermediul Harvard Personal Genome Project.

„NFT nu a fost ideea mea, dar sperăm că este o idee bună”, a declarat Church pentru The Scientist, „atât pentru câștigătorul licitației, cât și ca un eveniment care crește interesul despre revoluția care se întâmplă în citirea și scrierea ADN-ului”.

Cofondatorul proiectului Kamal Obbad completează că „din punct de vedere istoric, problemele legate de confidențialitate au afectat industria de genomică a consumatorilor, deoarece ceea ce mulți clienți nu și-au dat seama pentru cea mai lungă perioadă de timp a fost semnarea frecventă a datelor tale pentru a fi autorizate de o companie farmaceutică sau pentru a fi utilizate de o terță parte”.

Prin Nebula Genomics, Obbad speră să „lanseze un alt tip de afacere de medicină genomică personală, care să fie într-adevăr aliniată cu utilizatorul și să fie mai concentrată pe furnizarea unui produs bun utilizatorului”, mai degrabă decât să agrege cât mai multe date posibil.

Obbad a susținut că un NFT avea sens „pentru că singur un genom este într-adevăr un activ digital nefungibil. Și genomuri diferite vor avea valori inerent diferite”. De exemplu, un pacient cu date despre o boală rară ar fi în mod inerent mai valoros decât o persoană complet sănătoasă.

Mai degrabă decât să câștige pur și simplu baii – o parte din încasări vor merge către cercetarea genomică – Nebula Genomics speră să atragă atenția asupra domeniului și modușui în care datele genomice pot fi utilizate în viitor.