Nebunia NFT care ar putea revoluționa sectorul business pare să ia amploare. Încotro se îndreaptă această modă digitală

Non Fungible Token (NFT) este un jeton criptografic de pe blockchain care reprezintă un tip unic de activ.

Ar putea fi jeton utilitar, jeton de securitate, activele lor digitale și clasificate evoluează împreună cu tehnologia de criptare și blockchain. Deoarece NFT-urile nu sunt interschimbabile, ele pot acționa ca dovadă a autenticității și a proprietății în domeniul digital.

Înseamnă mai mult sau mai puțin că este unic și nu poate fi înlocuit cu altceva. De exemplu, un bitcoin este fungibil – schimbi unul cu alt bitcoin și vei avea exact același lucru. Cu toate acestea, un card de tranzacționare unic nu este fungibil. Dacă l-ai schimbat cu un alt card, ai avea ceva complet diferit.

NFT-urile sunt create prin încărcarea unui fișier, cum ar fi o creație artistică, pe o piață de licitații specializată. Jetoanele nonfungibile pot fi folosite pentru a crește în mod artificial raritatea unei opere digitale, dacă autorul îi asociază un NFT a cărui semnătură este unică. Din acest punct de vedere, un NFT asociat unei opere se aseamănă cu un autograf. Aceste caracteristici fac din NFT-uri bunuri digitale unice, iar asta suscită interesul colecționarilor.

Mai este artă autentică, dacă e digitală?

NFT-urile căutate de colecționari nu au o existență fizică, palpabilă. Ele „trăiesc” pe platforme blockchain. De exemplu, fondatorul rețelei Twitter, Jack Dorsey, și-a scos la licitație primul mesaj postat vreodată pe rețeaua sa socială, iar cineva a plătit aproape 3 milioane de dolari pe el. Acea postare pe Twitter, care datează din anul 2006, a fost scoasă la licitație sub formă de NFT pe blockchain-ul Ethereum. Licitația a fost organizată pe platforma Valuables by Cent, explică un articol pe startupcafe.ro.

Pentru a-ți da seama cât de bizară și variată este segmentul acesta, a apărut pe piață un nou NFT și este un pic diferit față de cele anterioare pentru că acesta conține întreaga secvențiere genetică a unui om de știință celebru.

Celebrul genetician și profesor al Universității Harvard, George Church, a lansat un serviciu de secvențiere genetică numit Nebula Genomics. Iar compania pune la vânzare propriul ADN al lui Church sub formă de jeton nonfungibil (NFT). Church gândește out of the box despre știința genetică. El a pledat pentru învierea mamuților, transformarea genei oamenilor în supereroi, a lucrat la o aplicație de întâlniri care funcționa pe baza codului genetic și s-a injectat el însuși cu un vaccin DIY COVID.

Și acum, propria sa secvență genetică este scoasă la licitație – sau cel puțin, drepturile de proprietate exclusive care sunt stocate pe un blockchain – sub forma unui NFT.

Este o intersecție neobișnuită a două subiecte la modă acum – secvențierea genetică și tehnologiile blockchain – care fiecare a cunoscut o creștere a interesului în ultimul timp.

Fenomentul digital NFT a devenit o modă ce evoluează constant

Mulți artiști au început să vândă NFT-uri, uneori pe sume colosale, roboții preiau lumea artei digitale și așa mai departe. Spre exemplu, un singur pixel, care face parte dintr-un NFT al artistului digital Pak, s-a vândut pentru o sumă în valoare de 1,36 milioane de dolari în Ether, relatează Reuters, la renumita casă de licitații Sotheby’s.

Lucrarea face parte dintr-o serie mai mare de opere de artă digitale care s-au vândut pentru suma de 16,8 milioane de dolari împreună. Cea mai notabilă dintre ele a fost „Pixel”, care, după cum sugerează și numele său, este imaginea unui singur pătrat gri. Trei ofertanți au petrecut aproximativ o oră luptându-se pentru această lucrare, în cadrul licitației, relatează The Wall Street Journal.

Mai mult, artista Krista Kim a vândut o casă cu 500.000 de dolari. Dar nu este o casă oarecare – „Casa Marte” este o proprietate imobiliară pur virtuală și a fost vândută cu 288 de etheri, în valoare de peste jumătate de milion de dolari, ca NFT. Adică plătești o sumă colosală ca să “stai” într-o casă virtuală. Deloc ciudat.

Bineînțeles că acest segment are și el riscurile lui. Hackerii au început să fure NFT-uri. Și nu este o veste bună pentru o tehnologie care se prezintă ca viitor al colecționării de artă plastică digitală.

Hackerii au început deja să fure jetoane nefungibile (NFT), acreditările de artă bazate pe blockchain, care oferă unui cumpărător proprietatea originală asupra unei piese de artă digitale, conform Vice. Nu este un aspect bun pentru o tehnologie care se mândrește cu faptul că este foarte sigură. Cu toate acestea, aceste incidente particulare par a implica hackeri care exploatează măsuri de securitate libere.