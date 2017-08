Cu doar câteva cuvinte inspirate vizavi de evenimentele din Charlottesville, Barack Obama a reușit să depășească toate recordurile de popularitate de pe Twitter.

Este foarte greu să faci o postare virală pe Twitter folosind doar câteva cuvinte. Este și mai greu să faci acest gest folosind o afirmație simplă, fără o fotografie încărcată de vedete. Se pare însă că Barrack Obama a reușit această performanță și, prin gestul său, a depășit orice performanță anterioară în domeniu.

Postarea a fost postată la 3:06 A.M. pe 13 august 2017, la scurt timp după evenimentele dezastruoase din Charlottesville. La momentul respectiv, foarte mulți îl criticau pe Donald Trump pentru o atitudine evazivă vizavi de extremiștiii și naționaliștii din spatele evenimentului. În timp ce președintele Americii s-a ferit să condamne grupurile de neo-naziști din motive necunoscute, fostul președinte a postat o afirmație simplă atașată unei imagini încărcate de substanță.

,,Nimeni nu se naște încărcat de ură pentru o altă persoană din cauza culorii pielii, a istoricului sau a religiei..” Acestea sunt cuvintele ce formează cel mai îndrăgit tweet de pe mapamond. La momentul redactării acestui material, a depășit pragul de 4 milioane de like-uri și 1,5 milioane de retweet-uri.

Ca referință, fostul record de popularitate pe Twitter a fost ocupat de gândurile de empatie ale lui Ariana Grande după atentatul terorist de la Mancheste de acum câteva luni. Acea postare are 2,7 milioane de like-uri. Pe poziția a treia în clasament se află selfie-ul din 2014 realizat de Ellen DeGeneres cu o serie de vedete la premiile Oscar. Imaginea respectivă are 2,4 milioane de like-uri. Rămâne să vedem cât de sus vor mai ajunge cuvintele lui Obama în următoarele zile și, dacă nu cumva, le vom vedea inscripționate pe tricouri.

„No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017