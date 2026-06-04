Primul autobuz electric pentru ghețari duce 52 de turiști pe Athabasca: reduce până la 300 kg de CO2 pe zi de operare

Un vehicul electric construit special pentru un mediu fragil

Electric Ice Explorer are un șasiu dedicat, nu o adaptare rapidă a unui autobuz 4×4 convențional. Potrivit informațiilor oferite, cadrul este de aproximativ două ori mai ușor decât cel al unui camion clasic. Această reducere a greutății este esențială, pentru că un vehicul de acest tip trebuie să transporte mulți pasageri, baterii mari și echipamente specifice, fără să devină atât de greu încât să deterioreze suprafața fragilă pe care circulă.

Pe un ghețar, greutatea nu este doar o problemă de eficiență, ci una de protecție a mediului. Un vehicul prea greu poate contribui la fisuri, compactare sau deteriorări locale. De aceea, electrificarea nu putea fi făcută simplu prin montarea unor baterii pe o platformă diesel deja grea. Pursuit a avut nevoie de o soluție proiectată de la zero pentru a păstra echilibrul între autonomie, capacitate de transport și sensibilitatea terenului.

Vehiculul este echipat cu panouri solare bifaciale, frânare regenerativă și tehnologie de geofencing. Panourile bifaciale pot capta lumină de pe ambele fețe, inclusiv lumina reflectată de zăpadă și gheață, ceea ce are sens într-un astfel de decor. Frânarea regenerativă recuperează energie la coborâri sau încetiniri, iar geofencingul controlează viteza și frânarea în zonele desemnate ale ghețarului.

Această ultimă funcție este importantă nu doar pentru autonomie, ci și pentru reducerea impactului asupra mediului. Într-un spațiu turistic sensibil, nu contează doar ce motor are vehiculul, ci și cum se comportă în traseu. Viteza, accelerațiile, frânările și zonele în care circulă pot influența direct siguranța și conservarea locului.

De ce contează reducerea emisiilor în turismul de aventură

Pursuit estimează că Electric Ice Explorer are potențialul de a reduce între 200 și 300 kg de CO2 în fiecare zi de operare. Pentru o singură unitate, cifra este importantă, mai ales într-o flotă care până acum s-a bazat pe vehicule diesel grele. Dacă testul se dovedește reușit și tehnologia este extinsă la mai multe vehicule, impactul cumulat poate deveni semnificativ.

Stuart Back, Chief Operating Officer al Pursuit Banff Jasper Collection, a explicat că Columbia Icefield este unul dintre cele mai importante locuri în care operează compania, iar felul în care aceasta își desfășoară activitatea acolo contează. Faptul că programul începe cu un singur vehicul este intenționat. Compania vrea să învețe din condiții reale și să aplice lecțiile în timp, nu să transforme imediat întreaga flotă fără validare practică.

Această abordare este realistă. Vehiculele electrice speciale pentru teren extrem au provocări diferite de cele ale autobuzelor urbane. Temperaturile scăzute, pantele, terenul alunecos, greutatea pasagerilor și necesitatea unor rezerve de siguranță schimbă complet ecuația. Faptul că Pursuit nu a anunțat încă date precum capacitatea bateriei, puterea motorului sau prețul arată că proiectul este încă într-o etapă în care performanța în teren contează mai mult decât fișa tehnică publică.