Primul autobuz electric pentru ghețari duce 52 de turiști pe Athabasca: reduce până la 300 kg de CO2 pe zi de operare
Turismul în zone naturale fragile vine mereu cu o contradicție greu de ignorat. Pe de o parte, oamenii vor să vadă locuri spectaculoase, precum ghețarii, parcurile naționale sau ecosistemele aflate sub presiunea schimbărilor climatice. Pe de altă parte, accesul în acele locuri implică de multe ori vehicule grele, motoare diesel, zgomot și emisii exact în spațiile care ar trebui protejate mai atent. Pursuit Banff încearcă să reducă această contradicție printr-un vehicul neobișnuit: primul Electric Ice Explorer, un autobuz electric special construit pentru tururile pe ghețarul Athabasca din Jasper National Park, Alberta.
Noul vehicul intră în flota Columbia Icefield Adventure și poate transporta până la 52 de turiști prin peisajul înghețat al uneia dintre cele mai impresionante zone naturale din Canada. Nu este doar un autobuz diesel transformat în electric, ci o platformă construită special pentru acest tip de utilizare. Pursuit a dezvoltat vehiculul împreună cu Noble Northern, companie specializată în vehicule grele, iar rezultatul este un model gândit pentru teren dificil, greutate controlată și impact redus asupra mediului.
Un vehicul electric construit special pentru un mediu fragil
Electric Ice Explorer are un șasiu dedicat, nu o adaptare rapidă a unui autobuz 4×4 convențional. Potrivit informațiilor oferite, cadrul este de aproximativ două ori mai ușor decât cel al unui camion clasic. Această reducere a greutății este esențială, pentru că un vehicul de acest tip trebuie să transporte mulți pasageri, baterii mari și echipamente specifice, fără să devină atât de greu încât să deterioreze suprafața fragilă pe care circulă.
Pe un ghețar, greutatea nu este doar o problemă de eficiență, ci una de protecție a mediului. Un vehicul prea greu poate contribui la fisuri, compactare sau deteriorări locale. De aceea, electrificarea nu putea fi făcută simplu prin montarea unor baterii pe o platformă diesel deja grea. Pursuit a avut nevoie de o soluție proiectată de la zero pentru a păstra echilibrul între autonomie, capacitate de transport și sensibilitatea terenului.
Vehiculul este echipat cu panouri solare bifaciale, frânare regenerativă și tehnologie de geofencing. Panourile bifaciale pot capta lumină de pe ambele fețe, inclusiv lumina reflectată de zăpadă și gheață, ceea ce are sens într-un astfel de decor. Frânarea regenerativă recuperează energie la coborâri sau încetiniri, iar geofencingul controlează viteza și frânarea în zonele desemnate ale ghețarului.
Această ultimă funcție este importantă nu doar pentru autonomie, ci și pentru reducerea impactului asupra mediului. Într-un spațiu turistic sensibil, nu contează doar ce motor are vehiculul, ci și cum se comportă în traseu. Viteza, accelerațiile, frânările și zonele în care circulă pot influența direct siguranța și conservarea locului.
De ce contează reducerea emisiilor în turismul de aventură
Pursuit estimează că Electric Ice Explorer are potențialul de a reduce între 200 și 300 kg de CO2 în fiecare zi de operare. Pentru o singură unitate, cifra este importantă, mai ales într-o flotă care până acum s-a bazat pe vehicule diesel grele. Dacă testul se dovedește reușit și tehnologia este extinsă la mai multe vehicule, impactul cumulat poate deveni semnificativ.
Stuart Back, Chief Operating Officer al Pursuit Banff Jasper Collection, a explicat că Columbia Icefield este unul dintre cele mai importante locuri în care operează compania, iar felul în care aceasta își desfășoară activitatea acolo contează. Faptul că programul începe cu un singur vehicul este intenționat. Compania vrea să învețe din condiții reale și să aplice lecțiile în timp, nu să transforme imediat întreaga flotă fără validare practică.
Această abordare este realistă. Vehiculele electrice speciale pentru teren extrem au provocări diferite de cele ale autobuzelor urbane. Temperaturile scăzute, pantele, terenul alunecos, greutatea pasagerilor și necesitatea unor rezerve de siguranță schimbă complet ecuația. Faptul că Pursuit nu a anunțat încă date precum capacitatea bateriei, puterea motorului sau prețul arată că proiectul este încă într-o etapă în care performanța în teren contează mai mult decât fișa tehnică publică.
Pentru turiști, beneficiul nu este doar ecologic, ci și experiențial. Un vehicul electric este mai silențios, are accelerație lină și elimină mirosul și zgomotul dieselului într-un peisaj în care liniștea face parte din atracție. Să explorezi un ghețar într-un vehicul care nu domină sonor mediul poate schimba felul în care este percepută întreaga excursie.
În final, Electric Ice Explorer nu rezolvă singur problema impactului turismului asupra zonelor fragile, dar arată o direcție importantă. Dacă vrei să duci oameni în locuri afectate direct de schimbările climatice, tehnologia folosită pentru acces trebuie să fie cât mai puțin invazivă. Primul autobuz electric pentru ghețari este, în acest sens, mai mult decât un vehicul turistic. Este un test pentru felul în care turismul de aventură poate continua fără să accentueze problemele pe care turiștii vin, de fapt, să le vadă cu ochii lor.