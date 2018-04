Telefoane bune cu ecrane 16:9 care îți vor fi mai utile decât noile modele

Telefoanele care au ecran cu raport de aspect 16:9 au devenit o raritate. Tocmai de aceea ți-am făcut o listă cu modele încă bune pe care să le alegi.

Telefoanele noi sunt, în cea mai mare parte, cu ecranele de 18:9 sau mai mari. Pentru cei mai mulți utilizatori sunt în regulă, dar sunt și oameni care vor altceva, ceva clasic, în special pentru gaming sau vizionări de clipuri video.

Telefoanele cu ecrane 18:9 sunt o alegere, cumva, firească: ecranul e mai mare, fără ca telefonul să fie, per total, mai lat. Există însă un compromis exagerat, care a început cu Essential Phone și-a fost popularizat de iPhone X. Ecranul s-a dus spre 19:9 și 19,5:9. Până și OnePlus 6 va face pasul acesta, dar va alege să poți ascunde acea crestătură în ecran.

Un ecran 16:9 (albastru) și toate celelalte.

Poate că raportul 16:9 oferă un ecran mai mic, dar mulți utilizatori încă sunt obișnuiți cu acest format pentru că încadrează cel mai bine clipurile video și jocurile (nu rămân acele margini laterale inestetice și inutile). Raportul 18:9, în schimb, oferă o mai bună vizualizare în format portret a paginilor web, inclusiv cărți electronice.

Am ales, așadar, pentru cei care încă duc dorul telefoanelor 16:9, să realizez o scurtă listă cu telefoane bune care dispun de acest raport și care beneficiază și de specificații mulțumitoare.

Google Pixel 2: ecran 16:9 și camera foto uimitoare

Dacă vrei să revii la 16:9, Google Pixel 2 ar putea fi o alegere bună, în funcție de nevoile tale. Grijă însă aici, pentru că doar versiunea mică are ecran 16:9, în timp ce Google Pixel 2 XL are 18:9. Varianta cu raport 16:9 are un ecran AMOLED de 5 inci Full HD, care ar putea fi ceea ce-ți trebuie.

Pixel 2 are și o baterie mai mică, de doar 2.700 mAh. Ai zice că e potrivită pentru un ecran de 5 inci, dar când vei începe să rulezi jocuri și aplicații cu video, plus internet, autonomia scăzută se va resimți din plin. Are, în schimb, un procesor bun, Snapdragon 835, memorie RAM de 4GB, stocare de 64 sau 128 GB, cameră foto de 12 megapixeli f/1.8 (una frontală de 8MP f/2.4), port USB-C și n-are mufă de căști.

Preț Google Pixel 2 în România: sub 3.600 de lei.

iPhone 8: un raport 16:9, în perfectă armonie cu bateria mai mică

Dacă ești fan Apple și vrei un model cu ecran cu raport 16:9, iPhone 8 și iPhone 8 Plus s-ar putea să-ți satisfacă pretențiile, chiar dacă nu sunt la fel de futuriste ca iPhone X. Cel mai mare atu al lui iPhone 8 (față de unele modele cu Android) e capacitatea de stocare, de 64 GB sau 256 GB, dacă ai mai mulți bani. Camerele foto sunt și ele mai bune decât ale modelelor predecesoare, iar pe iPhone 8 Plus te apropii de ce livrează iPhone X.

Ecranul este un IPS LCD, cu rezoluție Retina pe iPhone 8 și Full HD pe iPhone 8 Plus. Diagonalele sunt de 4,7 inci, respectiv 5,5 inci. Este, totuși, un TrueTone Display, mai prietenos când îl folosești constant pentru că se adaptează balansului de culoare din mediul înconjurător.

Te va încurca puțin când procesezi fotografii, dar nu îți va mai afișa acele temperaturi reci. Nu e iPhone X, dar e iPhone, iar autonomia bateriei este mai mult decât mulțumitoare, chiar dacă are capacitate mai mică decât iPhone 7 Plus.

Motorola Moto Z2 Force: ecran 16:9 rezistent la spargere și crăpare

Moto Z2 Force nu doar că îți oferă un ecran cu un raport 16:9, ci și tehnologia ShatterShield. Adică ecranul de 5,5 inci P-OLED este rezistent la spargere și crăpare, dar nu și la zgârieturi. ORicum, acestea din urmă pot fi evitate cu folii de protecție. Rezistența la spargere este binevenită.

Nu se descurcă rău nici cu restul specificațiilor. Motorola Z2 Force Edition are procesor Qualcomm Snapdragon 835, cu suport Gigabit LTE și două camere principale de 12 megapixeli, cu senzor monocrom și RGB.

Preț Motorola Moto Z2 Force în România: 2.500 de lei (6 GB de RAM, 64 GB spațiu de stocare)

Razer Phone: telefonul ideal pentru gaming

Dacă vrei un ecran 16:9 pentru jocuri, atunci Razer Phone este alegerea perfectă. Este un telefon creat special pentru gaming și îți dă posibilitatea să încerci jocuri de calitate, fără să-ți faci griji că se blochează, se supraîncălzește sau se restartează. Îți dai seama de performanțele pentru jocuri în momentul în care citești specificațiile de bază: procesor Snapdragon 835, memorie RAM de 8GB și placă video Adreno 540. Parcă ai avea un mic laptop de gaming în buzunar, nu un telefon.

Ecranul are o diagonală de 5,7 inci, cu o rezoluție de 2.560 x 1.440 pixeli. În plus, display-ul vine cu o rată de refresh de 120 Hz. Experiența fotografică nu te va da pe spate, dar, spre deosebire de modelel de mai sus, are camere foto duale pe spate, cu zoom optic 2x. Razer Phone e ideal pentru jocuri solicitante, precum cele de racing ca Asphalt 7 sau NFS: No Limits, așa că nu vei regreta alegerea.

Preț Razer Phone în România: sub 3.800 de lei.

Motorola Moto X4: performanțe excelente la un preț accesibil

Poate că telefoanele de mai sus te dezamăgesc în momentul în care vezi prețul, așa că îți voi prezenta și un model mid-range la un preț accesibil și cu specificații foarte atractive. Motorola a mulțumit mulți clienți cu seria X, iar modelul X4 este pe măsură. Ecranul LCD cu raport 16:9, cu diagonală 5,2 inci poate nu te impresionează la prima vedere, dar are o rezoluție Full HD și o calitate rezonabilă.

Moto X4 surprinde când vine vorba de restul specificațiilor tehnice. În cele din urmă, a ajuns și la noi versiunea cu memorie internă de 64 GB și memorie RAM de 4 GB, foarte utilă pentru jocuri și alte aplicații solicitante. Procesorul Snapdragon 630 Qualcomm, cu frecvență 2,2 GHz îi completează performanțele.

Camerele foto sunt mulțumitoare, cu senzori de 12, respectiv 8 megapixeli, și are și o baterie destul de mare, de 3.000 mAh, care se încarcă rapid datorită tehnologiei TurboCharge. În plus, e rezistent la apă și praf.

Pentru un preț de nici 2.000 de lei, pare un telefon ideal dacă nu ai pretenții prea mari.