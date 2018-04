REVIEW Razer Phone – Telefon de la gameri pentru gameri

Am avut ocazia să testez și să mă joc o scurtă perioadă de timp cu Razer Phone, un telefon care vrea să fie de nișă, pe un segment binecunoscut de producător.

Cândva în octombrie descopeream primele informații despre telefonul care urma să fie Razer Phone. Eram deja familiarizat cu produsele pe care le produce compania, astfel că mi s-a părut destul de ciudată intenția acesteia de a intra pe piața telefoanelor mobile. N-aș spune nici acum că sunt pe deplin lămurit, dar am înțeles mai multe despre smartphone, iar cel mai important e că Razer a profitat de o nișă.

Dacă privești retrospectiv, apariția unui telefon ”de gaming” sub tutela unei companii ”de gaming” nu mai pare o idee atât de rea. Industria jocurilor pe mobil a crescut enorm în ultimii ani, odată cu piața telefoanelor în sine, iar titlurile de buzunar au devenit din ce în ce mai intrigante. În paralel, acestea au și cerințe de sistem mai mari, așa că dacă vrei să te joci jocuri de calitate fără probleme, ai nevoie de un telefon pe măsură.

Din punct de vedere al specificațiilor, Razer Phone nu prea face compromisuri. Are procesor Snapdragon 835, cel mai puternic de la momentul apariției telefonului, dar și 8 GB de memorie RAM. Acestea, alături de placa video Adreno 540, îți dau certitudinea că jocurile de care vrei să te bucuri n-or să aibă probleme. Asta e crucial pe partea de specificații pentru gaming, dar nu e tot.

Ecranul telefonului ar putea fi cel mai interesant element al acestuia. Display-ul are 5,7 inci și raport de aspect clasic, de 16:9, dar nu asta e important. Ai parte de rezoluția de 2.560 x 1.440 pixeli pe panoul IGZO IPS LCD, iar ce e și mai intrigant e faptul că display-ul vine cu o rată de refresh de 120 Hz.

Telefonul are camere foto duale pe spate, un aranjament cu doi senzori de 12 MP și cu zoom optic 2x. Instinctiv, nu m-am preocupat prea tare de camera foto, pentru că am avut impresia că Razer Phone ar fi prea bun dacă ar avea și o cameră foto ca a altor flagshipuri care rup topurile în ultimele luni.

Intuiția nu m-a trădat, iar pozele cu Razer Phone n-au avut nimic care să mă atragă în mod special. Fotografiile exemplare sunt rezervate câtorva producători și chiar mai restrictiv de atât, doar câtorva telefoane. Dar dacă îți iei Razer Phone, nu ți-l iei pentru poze.

Pentru că sunt mai degrabă un fan al jocurilor de curse, spre ele m-am orientat atunci când m-am apucat de treburi serioase cu telefonul. Am jucat CSR Racing 2, Real Racing 3, Asphalt 7 și Need for Speed: No Limits.

Fiecare dintre jocuri mi-a făcut probleme pe device-uri pe care le-am avut în trecut; încă îmi amintesc de chinurile prin care treceam ca să joc CSR pe un Galaxy S5, mai ales când temperatura telefonului o lua razna. În paralel, Razer Phone a reușit să se încingă doar atunci când a descărcat toate aplicațiile aferente configurării inițiale. Dincolo de asta, jocurile anterior amintite n-au nicio problemă de lag pe telefon.

Am mai jucat și alte câteva titluri diverse, unele mai pretențioase, altele mai mici și mai simple, iar rezultatul e același. Nu am găsit un joc care să-i facă probleme lui Razer Phone, iar asta e mai mult decât bine. Dacă te interesează funcția de refresh la 120 Hz a ecranului, trebuie să știi că aceasta trebuie activată din meniul telefonului. Apoi, sunt câteva jocuri care oferă suport pentru acest tip de refresh, iar lista o poți consulta aici.

Din păcate pentru cei care vor o experiență cât mai actuală, Razer Phone vine cu Android 7.1.1. Reversul medaliei e că ai parte de o interfață stoc, fără o personalizare care să-ți îngreuneze telefonul. Un alt dezavantaj este că telefonul nu are jack de căști de 3,5 mm, așa că va trebui să te bazezi pe căști USB-C, sau pe un adaptor 3,5 mm – USB-C.

Razer Phone e unul dintre puținele telefoane care au senzor de amprentă amplasat lateral. Mi-e greu să înțeleg de ce n-am avut parte de un senzor pe spate, deși parte din explicație ar putea fi așezarea logoului, care e destul de mare.

În față e mai explicabil, iar asta se datorează difuzoarelor destul de puternice pe care le are telefonul. Astfel, pe partea din dreapta, ai acces la senzorul de amprentă. Deși într-o poziție ciudată, acesta devine ușor de folosit dacă îți configurezi amprenta pentru degetul mare de la mâna dreaptă, în condițiile în care telefonul stă în buzunarul drept.

Per total, Razer Phone e, într-adevăr, un telefon pentru gameri, pe care poți să-l cumperi dacă ai o pasiune pentru astfel de activități și dacă vrei un dispozitiv creat în primul rând pentru jocuri. Firește, aici se pune problema prețului: la aceiași bani, găsești telefoane cel puțin la fel de performante și care au ceva mai multe forme decât colțurile lui Razer.

Pe de altă parte, la vremea când acest dreptunghi va deveni funcțional pentru shell-ul de laptop pe care producătorul îl pregătește, atunci și-ar putea justifica prețul și mai mult. Până atunci, dacă ești fan Razer, dacă vrei un telefon pentru nișa de gaming sau dacă ești doritor de un display de 120 Hz, telefonul actual e numai bun și poate fi găsit AICI.