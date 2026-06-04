NVIDIA și Microsoft pregătesc viitorul PC-urilor: au fost prezentate noile sisteme AI care vor ajunge pe piață în această toamnă

NVIDIA RTX Spark deschide era PC-urilor construite pentru agenți AI

Piesa centrală a prezentării a fost NVIDIA RTX Spark, platforma care va sta la baza primelor PC-uri Windows dezvoltate special pentru inteligența artificială personală.

Potrivit NVIDIA, aceste sisteme vor putea atinge performanțe AI de până la un petaflop și vor beneficia de până la 128 GB de memorie unificată. Compania promite, de asemenea, autonomie extinsă și performanțe grafice și AI ridicate inclusiv atunci când dispozitivele funcționează pe baterie.

Primele sisteme bazate pe RTX Spark sunt așteptate în această toamnă și vor fi produse de mai mulți parteneri importanți, inclusiv Microsoft Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo și MSI.

Un rol important îl va avea și noul Microsoft Surface NVIDIA RTX Spark Dev Box, o ediție specială destinată dezvoltatorilor. Dispozitivul va veni cu Windows preinstalat și configurat special pentru crearea, testarea și rularea agenților AI direct pe platforma Microsoft.

Agenții AI vor putea funcționa local și în condiții de securitate sporite

Pe lângă hardware, NVIDIA și Microsoft au prezentat și soluții software care urmăresc să rezolve una dintre cele mai importante provocări ale agenților AI: securitatea.

NVIDIA OpenShell utilizează noua tehnologie Microsoft Execution Containers (MXC), care izolează fiecare agent AI într-un mediu separat. Astfel, agenții pot interacționa cu fișiere și aplicații fără a avea acces complet la întregul sistem de operare.

Companiile susțin că această abordare oferă un control mai bun asupra datelor personale și reduce riscurile asociate automatizării sarcinilor complexe. Soluția este deja adoptată de proiecte open-source precum OpenClaw și Hermes Agent, iar NVIDIA pregătește și NemoClaw, o platformă menită să simplifice instalarea și configurarea agenților AI pe sistemele echipate cu tehnologii NVIDIA.