NVIDIA și Microsoft pregătesc viitorul PC-urilor: au fost prezentate noile sisteme AI care vor ajunge pe piață în această toamnă
Inteligența artificială a fost unul dintre subiectele centrale ale conferinței Microsoft Build 2026, iar unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost apariția lui Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul NVIDIA. Conectat live din Taipei, unde are loc Computex, Huang a marcat trei decenii de colaborare dintre NVIDIA și Microsoft și a prezentat direcția în care cele două companii vor să ducă viitorul calculatoarelor personale.
Anunțurile făcute la Build indică o schimbare majoră în industrie: apariția unei noi categorii de PC-uri proiectate special pentru agenți AI, sisteme capabile să ruleze local modele avansate de inteligență artificială și să execute sarcini complexe fără a depinde permanent de cloud.
NVIDIA RTX Spark deschide era PC-urilor construite pentru agenți AI
Piesa centrală a prezentării a fost NVIDIA RTX Spark, platforma care va sta la baza primelor PC-uri Windows dezvoltate special pentru inteligența artificială personală.
Potrivit NVIDIA, aceste sisteme vor putea atinge performanțe AI de până la un petaflop și vor beneficia de până la 128 GB de memorie unificată. Compania promite, de asemenea, autonomie extinsă și performanțe grafice și AI ridicate inclusiv atunci când dispozitivele funcționează pe baterie.
Primele sisteme bazate pe RTX Spark sunt așteptate în această toamnă și vor fi produse de mai mulți parteneri importanți, inclusiv Microsoft Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo și MSI.
Un rol important îl va avea și noul Microsoft Surface NVIDIA RTX Spark Dev Box, o ediție specială destinată dezvoltatorilor. Dispozitivul va veni cu Windows preinstalat și configurat special pentru crearea, testarea și rularea agenților AI direct pe platforma Microsoft.
Agenții AI vor putea funcționa local și în condiții de securitate sporite
Pe lângă hardware, NVIDIA și Microsoft au prezentat și soluții software care urmăresc să rezolve una dintre cele mai importante provocări ale agenților AI: securitatea.
NVIDIA OpenShell utilizează noua tehnologie Microsoft Execution Containers (MXC), care izolează fiecare agent AI într-un mediu separat. Astfel, agenții pot interacționa cu fișiere și aplicații fără a avea acces complet la întregul sistem de operare.
Companiile susțin că această abordare oferă un control mai bun asupra datelor personale și reduce riscurile asociate automatizării sarcinilor complexe. Soluția este deja adoptată de proiecte open-source precum OpenClaw și Hermes Agent, iar NVIDIA pregătește și NemoClaw, o platformă menită să simplifice instalarea și configurarea agenților AI pe sistemele echipate cu tehnologii NVIDIA.
DGX Station aduce puterea centrelor de date pe biroul companiilor
NVIDIA a anunțat și DGX Station pentru Windows, un sistem destinat mediului enterprise care promite performanțe comparabile cu cele ale infrastructurilor utilizate în centrele de date.
Configurația include noul supercip GB300 Grace Blackwell Ultra și poate gestiona modele AI de până la un trilion de parametri. Sistemul dispune de până la 748 GB de memorie coerentă și poate livra performanțe de până la 20 de petaflopi FP4.
Compania vede acest produs ca pe o soluție pentru organizațiile care doresc să dezvolte și să ruleze local modele avansate de inteligență artificială fără a depinde exclusiv de resurse externe.
Claude, Azure și Microsoft Fabric primesc un impuls important de la NVIDIA
Parteneriatul dintre NVIDIA și Microsoft se extinde și în zona serviciilor cloud. Compania a confirmat că modelul Claude va putea rula nativ pe infrastructura NVIDIA GB300 Blackwell Ultra din Azure. În plus, organizațiile vor putea combina tehnologii precum Nemotron, Cosmos și Earth-2 cu modelele Claude și OpenAI prin intermediul serviciului Foundry Agent Service.
Primele implementări comerciale sunt așteptate în următoarele săptămâni. Totodată, NVIDIA și Microsoft au prezentat îmbunătățiri importante pentru Microsoft Fabric Data Warehouse. Conform testelor realizate de Microsoft, utilizarea tehnologiilor NVIDIA poate accelera anumite operațiuni SQL de până la șase ori comparativ cu soluțiile bazate exclusiv pe procesoare tradiționale.
NVIDIA pregătește deja următoarea generație de infrastructură AI
În cadrul prezentării au fost oferite și actualizări privind infrastructura AI de mare amploare construită de NVIDIA.
Proiectul Fairwater, desfășurat între statele Wisconsin și Georgia, este deja operațional și conectează sute de mii de sisteme Grace Blackwell într-o rețea unificată destinată procesării inteligenței artificiale la scară masivă.
În același timp, NVIDIA a confirmat că viitoarea arhitectură Vera Rubin a fost aprobată pentru utilizare în Azure și ar putea oferi un nivel de eficiență semnificativ mai ridicat, compania estimând un throughput de inferență de până la zece ori mai mare per megawatt comparativ cu generația Blackwell.