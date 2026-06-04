BYD Atto 3 explodează în China: SUV-ul electric de 15.200 de euro a strâns peste 30.000 de comenzi într-o săptămână

Baterie nouă, autonomie mai mare și încărcare în 5 minute

Cea mai importantă schimbare adusă de noul BYD Yuan Plus este integrarea tehnologiei Blade Battery 2.0, alături de sistemul Flash Charging. Vorbim despre una dintre primele mașini electrice de volum care primește această tehnologie, după ce BYD a prezentat-o în martie în cadrul evenimentului său dedicat inovațiilor tehnice.

SUV-ul electric este disponibil cu două baterii: 57,5 kWh și 68,5 kWh. Prima oferă o autonomie CLTC de până la 540 km, iar a doua urcă până la 630 km. Ca de obicei, valorile CLTC sunt mai optimiste decât cele pe care le-ai obține în utilizare reală europeană, dar chiar și așa, cifrele arată foarte bine pentru o mașină care pornește de la echivalentul a aproximativ 15.200 de euro.

Partea care atrage cel mai mult atenția este încărcarea. BYD susține că noul Yuan Plus poate trece de la 10% la 70% în doar 5 minute. O încărcare aproape completă, de la 10% la 97%, ar dura 9 minute. Chiar și la temperaturi extreme, de până la -30 de grade Celsius, compania afirmă că bateria se poate încărca de la 20% la 97% în 12 minute.

Dacă aceste valori se confirmă în utilizare reală și ajung pe piețele globale în condiții similare, presiunea asupra producătorilor tradiționali va crește semnificativ. Un SUV electric compact, cu autonomie generoasă și timpi de încărcare apropiați de opririle clasice pentru alimentare, schimbă percepția asupra limitărilor mașinilor electrice.

Dotări de mașină scumpă la preț de model accesibil

Noul Yuan Plus nu mizează doar pe baterie și încărcare. BYD a actualizat și interiorul, iar lista de dotări este neobișnuit de bogată pentru un model poziționat sub 20.000 de dolari în China. Habitaclul primește un ecran central plutitor de 15,6 inch, un ecran mai mic pentru șofer, head-up display, asistent vocal cu AI, scaune rabatabile și chiar un frigider integrat.

Motorizarea este amplasată pe puntea spate, iar cumpărătorii pot alege versiuni cu 268 CP, adică 200 kW, sau 321 CP, adică 240 kW. Pentru un SUV compact electric cu preț de intrare atât de agresiv, aceste valori sunt foarte competitive și arată că BYD nu tratează modelul doar ca pe o mașină ieftină de oraș.

Clienții pot adăuga și sistemul avansat God’s Eye B, cunoscut și ca DiPilot 300, pentru 12.000 de yuani în plus, aproximativ 1.520 de euro. Acesta include LiDAR montat pe plafon, 30 de camere și senzori avansați, plus funcții de asistență la condus pe autostradă și în oraș, dar și parcare automată.