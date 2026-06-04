BYD Atto 3 explodează în China: SUV-ul electric de 15.200 de euro a strâns peste 30.000 de comenzi într-o săptămână
BYD Yuan Plus, model vândut pe piețele internaționale sub numele Atto 3, confirmă încă o dată cât de agresiv s-a mișcat industria auto chineză în zona mașinilor electrice accesibile. A treia generație a SUV-ului compact a fost lansată în China cu un preț de pornire de 119.900 de yuani, adică aproximativ 15.200 de euro, iar reacția pieței a venit imediat: peste 30.000 de comenzi în prima săptămână.
Pentru BYD, succesul nu este o surpriză totală. Yuan Plus este deja unul dintre cele mai populare modele ale companiei, iar versiunea vândută în afara Chinei ca Atto 3 a fost anul trecut al 13-lea cel mai bine vândut vehicul electric din lume, cu aproape 224.000 de livrări. Totuși, noua generație vine cu o combinație greu de ignorat: autonomie mai mare, încărcare extrem de rapidă, dotări premium și un preț care pune presiune directă pe rivalii europeni și asiatici.
Baterie nouă, autonomie mai mare și încărcare în 5 minute
Cea mai importantă schimbare adusă de noul BYD Yuan Plus este integrarea tehnologiei Blade Battery 2.0, alături de sistemul Flash Charging. Vorbim despre una dintre primele mașini electrice de volum care primește această tehnologie, după ce BYD a prezentat-o în martie în cadrul evenimentului său dedicat inovațiilor tehnice.
SUV-ul electric este disponibil cu două baterii: 57,5 kWh și 68,5 kWh. Prima oferă o autonomie CLTC de până la 540 km, iar a doua urcă până la 630 km. Ca de obicei, valorile CLTC sunt mai optimiste decât cele pe care le-ai obține în utilizare reală europeană, dar chiar și așa, cifrele arată foarte bine pentru o mașină care pornește de la echivalentul a aproximativ 15.200 de euro.
Partea care atrage cel mai mult atenția este încărcarea. BYD susține că noul Yuan Plus poate trece de la 10% la 70% în doar 5 minute. O încărcare aproape completă, de la 10% la 97%, ar dura 9 minute. Chiar și la temperaturi extreme, de până la -30 de grade Celsius, compania afirmă că bateria se poate încărca de la 20% la 97% în 12 minute.
Dacă aceste valori se confirmă în utilizare reală și ajung pe piețele globale în condiții similare, presiunea asupra producătorilor tradiționali va crește semnificativ. Un SUV electric compact, cu autonomie generoasă și timpi de încărcare apropiați de opririle clasice pentru alimentare, schimbă percepția asupra limitărilor mașinilor electrice.
Dotări de mașină scumpă la preț de model accesibil
Noul Yuan Plus nu mizează doar pe baterie și încărcare. BYD a actualizat și interiorul, iar lista de dotări este neobișnuit de bogată pentru un model poziționat sub 20.000 de dolari în China. Habitaclul primește un ecran central plutitor de 15,6 inch, un ecran mai mic pentru șofer, head-up display, asistent vocal cu AI, scaune rabatabile și chiar un frigider integrat.
Motorizarea este amplasată pe puntea spate, iar cumpărătorii pot alege versiuni cu 268 CP, adică 200 kW, sau 321 CP, adică 240 kW. Pentru un SUV compact electric cu preț de intrare atât de agresiv, aceste valori sunt foarte competitive și arată că BYD nu tratează modelul doar ca pe o mașină ieftină de oraș.
Clienții pot adăuga și sistemul avansat God’s Eye B, cunoscut și ca DiPilot 300, pentru 12.000 de yuani în plus, aproximativ 1.520 de euro. Acesta include LiDAR montat pe plafon, 30 de camere și senzori avansați, plus funcții de asistență la condus pe autostradă și în oraș, dar și parcare automată.
Această strategie este importantă. BYD nu mai concurează doar prin preț, ci și prin tehnologie. Într-o piață chineză extrem de aglomerată, cu rivali precum Geely Galaxy E5 și Changan Deepal S05, compania trebuie să ofere nu doar o mașină ieftină, ci una care pare modernă, rapidă la încărcare și bogat echipată.
De ce succesul din China contează și pentru Europa
Cele peste 30.000 de comenzi strânse într-o săptămână arată că publicul chinez reacționează foarte bine la noua formulă. Lu Tian, directorul general al seriei Dynasty de la BYD, a descris Yuan Plus drept un bestseller încă de la lansarea inițială, iar noua generație pare să continue aceeași direcție. Pentru BYD, acest model este esențial nu doar în China, ci și pe piețele externe.
Atto 3 este deja unul dintre cele mai cunoscute modele BYD în Europa, iar actualizările aduse versiunii chineze ar putea ajunge treptat și pe piețele internaționale. Compania a început deja extinderea noilor tehnologii de baterie și încărcare în afara Chinei, cu modele precum Denza Z9 GT în Europa și Marea Britanie. Este logic ca Atto 3 să primească, mai devreme sau mai târziu, îmbunătățiri similare.
Pentru constructorii europeni, problema este evidentă. Dacă BYD poate livra un SUV electric compact cu autonomie mare, încărcare în câteva minute, dotări premium și preț foarte agresiv, diferența față de modelele europene devine greu de justificat pentru mulți cumpărători. Chiar dacă prețul european va fi inevitabil mai mare decât cel din China, tehnologia și poziționarea rămân amenințătoare.
În final, noul BYD Yuan Plus arată cât de repede evoluează piața electricelor chinezești. Nu mai vorbim doar despre modele ieftine, ci despre produse cu baterii avansate, încărcare ultra-rapidă și dotări care, până nu demult, erau rezervate segmentelor superioare. Dacă Atto 3 va primi aceleași îmbunătățiri în Europa, rivalitatea din zona SUV-urilor electrice compacte va deveni mult mai dură.