Inteligența artificială pune la încercare consolele de jocuri. Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 au deja vulnerabilități exploatate de dezvoltatori

Nintendo Switch 2 a fost modificată cu ajutorul agentului AI Codex

Cercetătorul în securitate Sammy Hajhamid, cunoscut online sub numele de pepsipu, a dezvoltat un jailbreak software pentru Nintendo Switch 2, cu ajutorul agentului de programare Codex de la OpenAI. Proiectul, numit ns2jb, exploatează vulnerabilități software pentru a permite rularea de cod neautorizat pe consolă.

O parte importantă a muncii a fost preluată de agentul AI. Codex a ajutat la testarea vulnerabilităților, analiza software-ului și repetarea operațiunilor necesare pentru identificarea unei metode de exploatare. Pentru asta, cercetătorul a construit un sistem prin care agentul putea interacționa cu o consolă reală: trimitea comenzi prin controller, observa rezultatele și repornea dispozitivul atunci când acesta se bloca.

Exploitul este de tip tethered, ceea ce înseamnă că modificările nu rămân active după repornirea consolei. Cât timp exploatarea funcționează, însă, dezvoltatorii pot rula aplicații homebrew și pot modifica anumite elemente din jocuri.

Pentru a demonstra posibilitățile metodei, Hajhamid a intervenit asupra jocului Mario Kart World și a introdus personaje care nu fac parte din distribuția originală, printre care Peter Griffin și Cinnamoroll. Procedura are însă condiții clare: este necesar accesul la SmileBASIC 4, echipament suplimentar și o versiune de firmware compatibilă.

Importanța proiectului nu constă doar în faptul că o consolă recentă a putut fi modificată. Un element relevant este timpul economisit prin automatizarea testelor și a operațiunilor repetitive. Sarcini care ar fi presupus multă muncă manuală pot fi acum delegate parțial unui agent AI, în timp ce cercetătorul păstrează controlul asupra procesului.

Xbox Cloud Gaming poate fi folosit pe PlayStation 5 printr-o aplicație neoficială

Un alt proiect arată cum inteligența artificială poate ajuta la conectarea unor platforme care, în mod normal, funcționează separat. Dezvoltatorul cunoscut sub numele de RafaelNGP a folosit Claude, modelul AI dezvoltat de Anthropic, pentru a crea PSBox Cloud Gaming, o aplicație gratuită și open-source care aduce Xbox Cloud Gaming pe PlayStation 5.

Aplicația permite folosirea controllerului DualSense și oferă suport pentru streaming la o rezoluție de până la 1080p, cu 60 de cadre pe secundă. Include și o funcție de upscaling 4K asistată de GPU, dar aceasta nu trebuie confundată cu rularea jocurilor la rezoluție 4K nativă.