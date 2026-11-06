Inteligența artificială pune la încercare consolele de jocuri. Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 au deja vulnerabilități exploatate de dezvoltatori
Inteligența artificială le oferă dezvoltatorilor independenți instrumente prin care pot testa mai repede vulnerabilitățile unor console considerate greu de modificat și pot crea aplicații pe care producătorii nu le-au prevăzut. Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 sunt două exemple recente: cu ajutorul unor agenți AI, cercetători și programatori au reușit să ruleze cod neautorizat sau să aducă servicii de gaming între platforme care, în mod oficial, nu sunt compatibile.
Schimbările nu se limitează însă la securitatea consolelor. AI este folosită și pentru experimente care combină mecanici din jocuri diferite, de la Minecraft și Skyrim până la Elden Ring. Unele proiecte pot fi deja descărcate și testate, în timp ce altele sunt încă demonstrații tehnice. Toate arată cât de mult poate accelera inteligența artificială munca dezvoltatorilor independenți, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna suficient de bine finisate pentru a deveni jocuri propriu-zise, scrie How to Geek.
Nintendo Switch 2 a fost modificată cu ajutorul agentului AI Codex
Cercetătorul în securitate Sammy Hajhamid, cunoscut online sub numele de pepsipu, a dezvoltat un jailbreak software pentru Nintendo Switch 2, cu ajutorul agentului de programare Codex de la OpenAI. Proiectul, numit ns2jb, exploatează vulnerabilități software pentru a permite rularea de cod neautorizat pe consolă.
O parte importantă a muncii a fost preluată de agentul AI. Codex a ajutat la testarea vulnerabilităților, analiza software-ului și repetarea operațiunilor necesare pentru identificarea unei metode de exploatare. Pentru asta, cercetătorul a construit un sistem prin care agentul putea interacționa cu o consolă reală: trimitea comenzi prin controller, observa rezultatele și repornea dispozitivul atunci când acesta se bloca.
Exploitul este de tip tethered, ceea ce înseamnă că modificările nu rămân active după repornirea consolei. Cât timp exploatarea funcționează, însă, dezvoltatorii pot rula aplicații homebrew și pot modifica anumite elemente din jocuri.
Pentru a demonstra posibilitățile metodei, Hajhamid a intervenit asupra jocului Mario Kart World și a introdus personaje care nu fac parte din distribuția originală, printre care Peter Griffin și Cinnamoroll. Procedura are însă condiții clare: este necesar accesul la SmileBASIC 4, echipament suplimentar și o versiune de firmware compatibilă.
Importanța proiectului nu constă doar în faptul că o consolă recentă a putut fi modificată. Un element relevant este timpul economisit prin automatizarea testelor și a operațiunilor repetitive. Sarcini care ar fi presupus multă muncă manuală pot fi acum delegate parțial unui agent AI, în timp ce cercetătorul păstrează controlul asupra procesului.
Xbox Cloud Gaming poate fi folosit pe PlayStation 5 printr-o aplicație neoficială
Un alt proiect arată cum inteligența artificială poate ajuta la conectarea unor platforme care, în mod normal, funcționează separat. Dezvoltatorul cunoscut sub numele de RafaelNGP a folosit Claude, modelul AI dezvoltat de Anthropic, pentru a crea PSBox Cloud Gaming, o aplicație gratuită și open-source care aduce Xbox Cloud Gaming pe PlayStation 5.
Aplicația permite folosirea controllerului DualSense și oferă suport pentru streaming la o rezoluție de până la 1080p, cu 60 de cadre pe secundă. Include și o funcție de upscaling 4K asistată de GPU, dar aceasta nu trebuie confundată cu rularea jocurilor la rezoluție 4K nativă.
Există o diferență importantă față de instalarea unui joc obișnuit pe consolă. PS5 nu execută local titlurile Xbox. Acestea rulează pe serverele Microsoft, iar imaginea este transmisă prin internet către consolă, într-un mod asemănător experienței de cloud gaming de pe un PC sau de pe un dispozitiv compatibil.
Aplicația are câteva limitări. Este necesară o consolă PlayStation 5 modificată prin jailbreak, astfel că programul nu poate fi instalat pe orice PS5. De asemenea, este nevoie de un cont Microsoft care să ofere acces la Xbox Cloud Gaming, de regulă printr-un abonament Game Pass eligibil. Calitatea experienței depinde și de conexiunea la internet, deoarece jocurile sunt transmise în streaming.
Primele versiuni au avut probleme legate de calitatea imaginii și de vibrațiile controllerului, iar dezvoltatorul a continuat să actualizeze aplicația. Proiectul nu reprezintă o colaborare oficială între Sony și Microsoft și nici o metodă de a rula direct jocurile Xbox pe hardware-ul PlayStation. Este, mai degrabă, un exemplu de integrare realizată independent, cu ajutorul AI.
Minecraft, Skyrim și Elden Ring ajung în experimente create cu AI
Inteligența artificială este folosită și pentru a combina elemente din jocuri care nu au fost concepute să funcționeze împreună. Dezvoltatorii experimentează cu transferul unor mecanici de gameplay, al sistemelor de inventar sau al interacțiunilor dintre personaje și medii virtuale.
Un exemplu este SkyCraft, un proiect pentru Windows care combină lumea din Skyrim cu mecanici inspirate de Minecraft. Acesta include elemente precum mișcarea personajului, inventarul, construcția și lupta, astfel încât experiența să depășească simpla înlocuire a unui personaj sau a unor texturi.
Un alt experiment, Minecraft Ring, încearcă să introducă mecanici specifice jocului Minecraft în Elden Ring. Au existat inclusiv demonstrații în care mecanici de skateboarding au fost integrate în Call of Duty: Modern Warfare 2.
Aceste proiecte presupun mai mult decât modificarea aspectului unui joc. Pentru ca două titluri diferite să funcționeze împreună, dezvoltatorii trebuie să găsească metode prin care să conecteze sistemele lor și să sincronizeze acțiunile din joc. Codul generat cu ajutorul AI poate accelera acest proces, mai ales atunci când este vorba despre experimente care ar fi necesitat mult timp de dezvoltare.
Totuși, nu toate demonstrațiile distribuite online sunt jocuri complete. Unele sunt proiecte experimentale, iar altele au funcții limitate sau probleme de stabilitate. Modderii cu experiență au criticat anumite creații realizate cu ajutorul AI, considerând că rezultatele sunt superficiale și nu se ridică la nivelul modificărilor dezvoltate prin metodele clasice.
Dezvoltatorii independenți pot aborda proiecte mai ambițioase
Exemplele de pe Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 arată că agenții AI pot avea un rol important în dezvoltarea software-ului, inclusiv în domenii în care sunt necesare cunoștințe tehnice avansate. Aceștia pot prelua sarcini repetitive, pot accelera testarea și pot ajuta programatorii să exploreze soluții care, în trecut, ar fi presupus echipe mai mari și perioade mai lungi de lucru.
Asta nu înseamnă că AI poate înlocui experiența unui cercetător în securitate sau a unui dezvoltator de jocuri. Identificarea vulnerabilităților, înțelegerea arhitecturii unei console și verificarea rezultatelor necesită în continuare intervenție umană. În plus, un proiect care funcționează într-o demonstrație nu devine automat un produs stabil și ușor de folosit.
Pentru producătorii de console, aceste evoluții ridică o problemă suplimentară. Metodele de protecție trebuie să țină cont de faptul că persoanele care caută vulnerabilități au la dispoziție instrumente capabile să automatizeze o parte din cercetare. În același timp, dezvoltatorii independenți pot crea mai ușor aplicații și modificări care extind posibilitățile hardware-ului.