În instrucțiunile SIEGENIA pentru îngrijirea ferestrelor este recomandată verificarea anuală a poziției și a funcției de etanșare a garniturilor. Compania precizează că înlocuirea poate deveni necesară după mai mulți ani, în funcție de solicitare, pentru menținerea compresiei corespunzătoare.

REHAU recomandă, într-un ghid dedicat întreținerii ferestrelor PVC, efectuarea operațiunilor de îngrijire de preferință de două ori pe an. Curățarea profilelor, garniturilor și feroneriei contribuie la funcționarea corectă a ansamblului.

Garniturile sunt expuse variațiilor de temperatură, umezelii și înghețului. Întreținerea necorespunzătoare poate favoriza întărirea sau degradarea lor, astfel că starea efectivă contează mai mult decât o regulă generală de tipul „se schimbă la cinci ani”.

Fisurile și deformările pe care le poți observa

Deschide fereastra și urmărește garnitura pe tot conturul accesibil, inclusiv în colțuri. Caută porțiuni rupte, crăpături, zone desprinse sau segmente care nu mai stau corect în locaș.

Verifică și dacă materialul pare puternic aplatizat ori deformat într-o anumită zonă. O garnitură deteriorată poate să nu mai asigure contactul necesar atunci când fereastra este închisă.

Semnele care merită urmărite sunt:

Fisuri sau rupturi vizibile pe suprafața materialului;

Întărirea și pierderea flexibilității, față de comportamentul obișnuit al garniturii;

Porțiuni tasate sau deformate;

Desprinderi ori întreruperi ale conturului de etanșare;

Curenți de aer persistenți, deși fereastra este închisă normal.

O atingere ușoară poate oferi un indiciu despre flexibilitate, dar nu înlocuiește evaluarea tehnică. Nu trage de garnitură și nu o scoate din canal doar pentru a vedea dacă mai este elastică.