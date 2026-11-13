Cât de des trebuie schimbate garniturile termopanelor. Semnele care arată că fereastra nu mai etanșează corect
Garniturile termopanelor nu au un termen universal de înlocuire, valabil pentru orice fereastră. Schimbarea lor depinde de starea materialului, de solicitare și de capacitatea de a etanșa. Fisurile, rupturile, deformările și pierderea elasticității sunt semne care justifică o verificare, însă un curent de aer nu înseamnă automat că garnitura este singura problemă.
Verificarea periodică nu înseamnă înlocuire obligatorie
O garnitură care își păstrează forma, poziția și funcția de etanșare nu trebuie schimbată doar pentru că fereastra a împlinit un anumit număr de ani. Recomandările de întreținere trebuie raportate la sistemul montat și la instrucțiunile producătorului.
În instrucțiunile SIEGENIA pentru îngrijirea ferestrelor este recomandată verificarea anuală a poziției și a funcției de etanșare a garniturilor. Compania precizează că înlocuirea poate deveni necesară după mai mulți ani, în funcție de solicitare, pentru menținerea compresiei corespunzătoare.
REHAU recomandă, într-un ghid dedicat întreținerii ferestrelor PVC, efectuarea operațiunilor de îngrijire de preferință de două ori pe an. Curățarea profilelor, garniturilor și feroneriei contribuie la funcționarea corectă a ansamblului.
Garniturile sunt expuse variațiilor de temperatură, umezelii și înghețului. Întreținerea necorespunzătoare poate favoriza întărirea sau degradarea lor, astfel că starea efectivă contează mai mult decât o regulă generală de tipul „se schimbă la cinci ani”.
Fisurile și deformările pe care le poți observa
Deschide fereastra și urmărește garnitura pe tot conturul accesibil, inclusiv în colțuri. Caută porțiuni rupte, crăpături, zone desprinse sau segmente care nu mai stau corect în locaș.
Verifică și dacă materialul pare puternic aplatizat ori deformat într-o anumită zonă. O garnitură deteriorată poate să nu mai asigure contactul necesar atunci când fereastra este închisă.
Semnele care merită urmărite sunt:
- Fisuri sau rupturi vizibile pe suprafața materialului;
- Întărirea și pierderea flexibilității, față de comportamentul obișnuit al garniturii;
- Porțiuni tasate sau deformate;
- Desprinderi ori întreruperi ale conturului de etanșare;
- Curenți de aer persistenți, deși fereastra este închisă normal.
O atingere ușoară poate oferi un indiciu despre flexibilitate, dar nu înlocuiește evaluarea tehnică. Nu trage de garnitură și nu o scoate din canal doar pentru a vedea dacă mai este elastică.
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Când problema poate fi la închiderea ferestrei
Dacă simți curent, trebuie verificat locul exact prin care circulă aerul. Cauza poate fi garnitura, contactul neuniform dintre partea mobilă și toc sau îmbinarea dintre rama ferestrei și perete.
Testul cu hârtia poate indica o zonă în care presiunea de închidere este redusă. O fâșie prinsă între toc și partea mobilă, care alunecă foarte ușor după închidere, justifică verificări suplimentare, fără să stabilească singură cauza.
Dacă mânerul se acționează greu sau fereastra atinge rama, nu forța mecanismul. În asemenea situații, evaluarea trebuie să includă și feroneria, nu doar materialul de etanșare.
Nici strângerea mecanismelor la maximum nu trebuie tratată ca soluție universală. Reglajul și înlocuirea garniturii sunt intervenții diferite, care trebuie alese după identificarea problemei.
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Cum întreții garniturile și cum alegi înlocuitorul
În ghidul REHAU pentru întreținerea ferestrelor PVC, garniturile se curăță cu apă și o lavetă moale. După curățare și uscare, producătorul recomandă un produs siliconic destinat special acestora.
Respectă instrucțiunile sistemului tău înainte să aplici un produs de întreținere. Solvenții și substanțele agresive pot deteriora componentele, iar produsele pentru piesele metalice nu trebuie presupuse potrivite și pentru garnituri.
Dacă înlocuirea este necesară, identifică profilul ferestrei și garnitura compatibilă. REHAU îi îndrumă pe proprietarii care caută garnituri de schimb către un specialist în reparații de ferestre, care poate identifica și procura piesele potrivite.
Schimbarea unei garnituri nu presupune automat înlocuirea întregii ferestre. După intervenție, trebuie verificate închiderea, poziția materialului și etanșarea, pentru a confirma că problema inițială a fost rezolvată.