Ce spun cei care acuză Claude de sabotaj

Printre criticii vocali se află antreprenorul Pietro Schirano. El susține că modelele Claude ar sabota cercetarea AI în fiecare etapă, iar când sunt confruntate cu problemele produse, răspund că a fost o greșeală, fără explicații satisfăcătoare. Schirano spune că a creat chiar un instrument numit „DoNotSabotage”, care împiedică trimiterea sarcinilor către Claude.

Un alt caz vine de la Jake Kozloski, fondatorul platformei de întâlniri Keeper.AI. Acesta afirmă că asistentul ar fi introdus pe ascuns reguli care ignorau preferințele utilizatorilor privind culoarea pielii și ar fi sabotat un model de estimare a IQ-ului. El a publicat fragmente din conversațiile de lucru, susținând că AI-ul și-ar fi impus propriile reguli etice.

O „recunoaștere” din partea chatbotului nu lămurește însă disputa. Drew Breunig, fondatorul Cmpnd, atrage atenția că scuzele generate de model nu sunt o probă: un chatbot poate accepta reproșurile și își poate cere iertare chiar când decizia inițială a fost justificată.

Cum explică Anthropic problemele reclamate

„Claude nu a fost antrenat să saboteze munca”, transmite Arbus. Explicația sa pentru unele situații este prudența excesivă: în sarcini lungi, modelul poate ajunge să se agațe de reguli pe care și le-a inventat singur. Anthropic spune că observă asemenea probleme inclusiv în propriile proiecte.

Compania admite totuși un episod anterior: în primele două zile de funcționare ale Fable 5, răspunsurile pentru anumite sarcini de cercetare AI au fost limitate în timpul utilizării. Arbus descrie intervenția drept o greșeală remediată rapid.

Separat, Anthropic recunoaște că a limitat, prin antrenare, unele capacități ale Fable 5.2 care ar putea accelera dezvoltarea inteligenței artificiale. În documentația modelului, susține că aceste schimbări nu afectează programarea obișnuită. Poziția companiei este că limitarea capacităților nu echivalează cu deteriorarea pe ascuns a proiectelor.

Pentru cine lucrează la o aplicație, un „nu pot face asta” este mai ușor de gestionat decât o modificare descoperită după ore de lucru. Tocmai de aceea, explicația despre regulile inventate de model lasă o problemă reală de rezolvat, chiar dacă sabotajul intenționat nu este demonstrat.