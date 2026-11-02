ASUS pregătește laptopul care promite până la 33 de ore de autonomie. Noul Zenbook 14 cântărește doar 1,1 kilograme și vine cu inteligență artificială

Autonomia bateriei a devenit unul dintre principalele criterii după care sunt evaluate laptopurile moderne, mai ales în cazul utilizatorilor care lucrează frecvent de la distanță sau călătoresc. ASUS încearcă să răspundă acestei cereri prin noua gamă Zenbook 14, care promite un echilibru între portabilitate, performanță și consum redus de energie. Producătorul vorbește despre o autonomie care poate ajunge până la 33 de ore, în funcție de configurație și de condițiile de utilizare.

Potrivit publicației Gadgets360, ASUS a confirmat lansarea noii serii Zenbook 14 pe piața din India pentru 5 noiembrie 2026. Laptopurile vor fi disponibile în variante cu procesoare Qualcomm Snapdragon, AMD Ryzen AI și Intel Core Ultra, alături de o construcție premium realizată din Ceraluminum, material dezvoltat de compania taiwaneză.

Un laptop ultraportabil, cu autonomie declarată de până la 33 de ore

Noua generație ASUS Zenbook 14 pune accent pe mobilitate. Unele dintre configurațiile anunțate au o greutate de aproximativ 1,1 kilograme și o grosime de numai 13,9 milimetri, caracteristici care facilitează transportul zilnic într-un rucsac sau într-o geantă pentru laptop.

Cea mai interesantă promisiune este însă autonomia bateriei. ASUS susține că anumite versiuni din noua gamă pot funcționa până la 33 de ore fără încărcare, un rezultat care ar permite, teoretic, utilizarea laptopului pe parcursul mai multor zile de lucru.

Această valoare trebuie interpretată cu atenție. Autonomia anunțată de producător reprezintă un rezultat obținut în condiții de testare specifice, iar utilizarea obișnuită poate produce rezultate diferite. Luminozitatea ecranului, conectivitatea wireless, aplicațiile utilizate și performanța solicitată procesorului influențează semnificativ consumul de energie.

ASUS a mai explorat această direcție prin Zenbook A14 și Zenbook A16, laptopuri ultraportabile cu procesoare Snapdragon, prezentate anterior în cadrul unui eveniment internațional. Accentul pus pe autonomie reflectă o schimbare mai amplă a pieței, în care eficiența energetică începe să conteze aproape la fel de mult ca puterea brută de procesare.

Noul Zenbook 14 ar putea fi astfel o opțiune interesantă pentru utilizatorii care au nevoie de mobilitate, fie că lucrează de acasă, din cafenele sau în timpul deplasărilor.

Procesoare Snapdragon, AMD și Intel, plus funcții de inteligență artificială

Un element important al noii serii este diversitatea platformelor hardware. ASUS pregătește configurații echipate cu procesoare Qualcomm Snapdragon X, AMD Ryzen AI 7 345 și Intel Core Ultra 9 din generația Series 3.

Această strategie permite companiei să ofere laptopuri adaptate unor nevoi diferite. Platformele Snapdragon pun accent pe eficiența energetică și funcționarea silențioasă, în timp ce alternativele AMD și Intel oferă alte combinații de performanță, compatibilitate software și capacitate de procesare grafică.

Noile laptopuri integrează și unități NPU, procesoare specializate în accelerarea operațiunilor de inteligență artificială. ASUS menționează o capacitate de procesare AI de până la 50 TOPS pentru anumite configurații, ceea ce permite executarea locală a unor funcții inteligente fără trimiterea permanentă a datelor către servere externe.

Aceste acceleratoare sunt relevante pentru funcții precum procesarea imaginilor, reducerea zgomotului în apelurile video, traducerea și alte instrumente AI integrate în sistemul de operare sau în aplicații compatibile.

Inteligența artificială devine tot mai importantă în portofoliul companiei, inclusiv în zona profesională. Un exemplu recent este ASUS ExpertBook A7, lansat în România cu funcții AI și autonomie declarată de până la 26 de ore.

Totuși, performanța reală a noilor modele Zenbook 14 va trebui evaluată separat pentru fiecare platformă, deoarece autonomia, viteza și compatibilitatea aplicațiilor pot varia considerabil între versiunile Snapdragon, AMD și Intel.

Carcasă Ceraluminum, trei culori și lansare pe 5 noiembrie

Pe lângă componentele interne, ASUS pune accent pe designul noilor laptopuri. Seria Zenbook 14 utilizează Ceraluminum, un material care combină proprietăți ale aluminiului și ceramicii, dezvoltat pentru a oferi o construcție ușoară, rezistentă și plăcută la atingere.

Potrivit companiei, materialul oferă o rezistență sporită la zgârieturi, uzură și urme de utilizare. ASUS a folosit deja Ceraluminum pe alte modele premium, inclusiv pe Zenbook A14, laptopul ultraportabil conceput drept alternativă la MacBook Air.

Pentru lansarea din India sunt anunțate trei variante de culoare: Arctic Blue, Komodo Coral și Zabriskie Beige. Alegerea unor finisaje mai puțin convenționale reflectă intenția ASUS de a diferenția gama Zenbook de laptopurile profesionale tradiționale, disponibile de regulă în nuanțe de gri sau negru.

Prezentarea comercială este programată pentru 5 noiembrie 2026, la ora 12:00, ora Indiei. Atunci sunt așteptate și informațiile complete despre prețuri, configurații și disponibilitatea exactă a fiecărui model.

Deocamdată, nu există o confirmare că toate versiunile anunțate pentru India vor ajunge și în România, iar prețurile locale nu au fost comunicate în cadrul acestui anunț.

Prin noua serie Zenbook 14, ASUS continuă să investească în laptopuri care combină autonomia extinsă cu procesoarele moderne și funcțiile de inteligență artificială. Rămâne de văzut dacă promisiunea celor 33 de ore de funcționare va fi confirmată în testele independente și care dintre configurații va oferi cel mai bun echilibru între performanță, autonomie și preț.