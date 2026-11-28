Un răspuns convingător poate fi greșit

Riscul este explicat și de Organizația Mondială a Sănătății, în recomandările privind inteligența artificială generativă în sănătate. Aceste sisteme pot produce informații false, inexacte sau incomplete, care pot afecta persoanele ce iau decizii medicale pe baza lor.

OMS atrage atenția și asupra tendinței de a avea prea multă încredere în rezultatul oferit automat. Atât pacienții, cât și profesioniștii pot ajunge să treacă peste erori sau să lase decizii dificile în seama sistemului. Discuția despre limitele chatboților folosiți pentru diagnostic privește, astfel, și modul în care sunt interpretate răspunsurile.

OMS descrie și utilizări utile ale AI în cercetare, pregătirea personalului medical și redactarea documentelor din consultații. Pentru asemenea instrumente, organizația cere evaluarea siguranței și eficienței, precum și implicarea medicilor și pacienților în dezvoltare. Rezultatele trebuie urmărite și după introducerea sistemelor în practică, prin verificări independente.

DNSC recomandă evitarea aplicațiilor și site-urilor care promit un diagnostic instant. Un tratament nu ar trebui început sau schimbat doar pentru că a fost sugerat de un chatbot. Informațiile găsite online pot fi discutate cu medicul, fără ca autodiagnosticarea pe internet să înlocuiască evaluarea acestuia.

Datele medicale nu trebuie introduse în orice aplicație

O altă recomandare a DNSC este să nu introducem informații medicale sensibile pe platforme nesigure. Un document încărcat pentru interpretare poate conține, pe lângă rezultatele analizelor, numele pacientului, date de identificare și detalii despre afecțiuni sau tratamente. Acestea merită aceeași atenție ca orice alte informații personale pe care le trimitem online.

Autoritatea franceză pentru protecția datelor recomandă verificarea condițiilor în care sunt utilizate informațiile introduse în sisteme AI. În funcție de serviciu și de condițiile sale, datele pot fi păstrate sau reutilizate de furnizor. Contează ce informații trimiți, cine poate avea acces la ele și ce opțiuni de confidențialitate oferă platforma.