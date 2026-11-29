La ce ar fi folosit Iranul conexiunea Starlink

Concret, Starlink ar fi asigurat legătura dintre comandanți și trupe, dar și coordonarea unor operațiuni cu drone de atac. Aceste utilizări ar fi descrise într-un raport militar secret transmis conducerii Pentagonului. Informațiile nu stabilesc însă că un anumit atac a fost executat cu ajutorul rețelei.

Pe front, avantajul unei asemenea conexiuni este ușor de înțeles: terminalul comunică prin satelit, fără să depindă de cablurile și rețelele locale. Când infrastructura de la sol este avariată sau accesul obișnuit la internet este blocat, o astfel de legătură poate menține comunicațiile. Starlink nu are licență de operare în Iran, dar serviciul este activ acolo.

Musk ar fi reacționat furios când a aflat despre utilizarea iraniană, iar SpaceX a înăsprit ulterior controalele. Pentagonul a transmis că nu are cunoștință despre raportul invocat. Folosirea militară descrisă de jurnaliști rămâne, așadar, fără confirmare publică din partea autorităților americane.

În Ucraina, Musk invocă regulile. În Iran, acestea ar fi fost ocolite

Paralela cu Ucraina este greu de ignorat. Musk a acuzat armata ucraineană că încalcă regulile Starlink și a susținut că folosirea pentru atacuri cu drone a fost blocată. Kievul a reclamat inclusiv restricții care împiedicau interceptarea dronelor rusești. În Iran, în schimb, interdicțiile nu ar fi împiedicat armata să folosească tehnologia împotriva americanilor. Regulile invocate atât de apăsat în cazul ucrainenilor ar fi fost ocolite de adversarii SUA.

Disputa ucraineană are însă un detaliu esențial: reprezentanții Kievului spun că operațiunile vizate foloseau Starshield, serviciul militar, nu abonamentele civile Starlink. Musk susține că deciziile privind Starshield aparțin guvernului american. Responsabilitatea pentru restricțiile reclamate nu este lămurită public.

În cazul Iranului, accesul descris în investigație ar fi fost neautorizat. SpaceX a cerut verificări suplimentare ale clienților și a suspendat o parte dintre vânzările prin intermediari, tocmai pentru că nu putea vedea suficient de clar la cine ajungeau terminalele.

Oprirea întregului serviciu în Iran i-ar afecta însă și pe civilii care încearcă să rămână conectați în ciuda blocajelor impuse de autorități. Aici este dificultatea: păstrarea internetului pentru populație, fără ca aceeași rețea să ajute armata regimului.