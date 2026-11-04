Schimbare în liceele din România, din 2027. Materia care îi va învăța pe elevi să folosească inteligența artificială

Disciplina face parte din oferta națională a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, cunoscut drept CDEOȘ. Studierea ei se va face în condițiile planurilor-cadru și ale metodologiei aplicabile, în funcție de oferta școlii.

Programa a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.808 din 14 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din 26 octombrie. Anexele cu programele școlare au apărut în numărul 894 bis din aceeași zi.

Profesorii vor adapta explicațiile și dificultatea exercițiilor la nivelul clasei. Pentru elevii mai mari, documentul recomandă argumentarea mai riguroasă a concluziilor și discutarea limitelor informațiilor folosite.

Cum vor învăța elevii să verifice răspunsurile inteligenței artificiale

Cursul pornește de la noțiuni de bază despre date, algoritmi și rezultatele produse de sistemele de IA. Elevii vor analiza exemple cotidiene pentru a înțelege diferența dintre inteligența artificială și alte tehnologii care execută automat anumite operațiuni.

O parte dintre exerciții se va concentra pe răspunsurile greșite sau fabricate ale aplicațiilor generative, denumite în programă „halucinații”. Liceenii vor identifica erori pe teme cunoscute, apoi vor verifica informații despre subiecte nefamiliare prin consultarea unor surse de încredere.

Vor fi analizate și imagini, înregistrări audio sau videoclipuri generate ori modificate cu IA, inclusiv deepfake-uri. Elevii vor trebui să explice indiciile și criteriile pe care se bazează atunci când evaluează autenticitatea unui material.

Programa face distincția între conținutul generat cu ajutorul tehnologiei și cel înșelător. Faptul că o imagine sau un text este realizat cu IA nu îl transformă automat în dezinformare, însă afirmațiile prezentate trebuie verificate înainte de utilizare sau distribuire.