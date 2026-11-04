Schimbare în liceele din România, din 2027. Materia care îi va învăța pe elevi să folosească inteligența artificială
Liceenii vor putea studia, din anul școlar 2027–2028, disciplina opțională „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, pentru care Ministerul Educației și Cercetării a aprobat programa. Cursul prevede o oră pe săptămână și îi va învăța pe elevi să verifice răspunsurile aplicațiilor, să își protejeze datele personale și să folosească responsabil tehnologia în teme și proiecte. Printre situațiile analizate se vor afla informațiile inventate de chatboți și înregistrările modificate pentru a induce publicul în eroare.
Cine poate studia noua disciplină
Opționalul se adresează liceenilor de la toate filierele, profilurile și specializările. Poate fi parcurs în oricare dintre clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a, pe durata unui an școlar.
Disciplina face parte din oferta națională a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, cunoscut drept CDEOȘ. Studierea ei se va face în condițiile planurilor-cadru și ale metodologiei aplicabile, în funcție de oferta școlii.
Programa a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.808 din 14 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din 26 octombrie. Anexele cu programele școlare au apărut în numărul 894 bis din aceeași zi.
Profesorii vor adapta explicațiile și dificultatea exercițiilor la nivelul clasei. Pentru elevii mai mari, documentul recomandă argumentarea mai riguroasă a concluziilor și discutarea limitelor informațiilor folosite.
Cum vor învăța elevii să verifice răspunsurile inteligenței artificiale
Cursul pornește de la noțiuni de bază despre date, algoritmi și rezultatele produse de sistemele de IA. Elevii vor analiza exemple cotidiene pentru a înțelege diferența dintre inteligența artificială și alte tehnologii care execută automat anumite operațiuni.
O parte dintre exerciții se va concentra pe răspunsurile greșite sau fabricate ale aplicațiilor generative, denumite în programă „halucinații”. Liceenii vor identifica erori pe teme cunoscute, apoi vor verifica informații despre subiecte nefamiliare prin consultarea unor surse de încredere.
Vor fi analizate și imagini, înregistrări audio sau videoclipuri generate ori modificate cu IA, inclusiv deepfake-uri. Elevii vor trebui să explice indiciile și criteriile pe care se bazează atunci când evaluează autenticitatea unui material.
Programa face distincția între conținutul generat cu ajutorul tehnologiei și cel înșelător. Faptul că o imagine sau un text este realizat cu IA nu îl transformă automat în dezinformare, însă afirmațiile prezentate trebuie verificate înainte de utilizare sau distribuire.
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Ce date trebuie protejate și cum poate fi folosită IA la teme
Înainte de exercițiile practice, profesorii vor discuta despre confidențialitate și despre informațiile colectate de platforme. Elevii vor învăța să consulte condițiile de utilizare și să nu introducă în solicitări numele complet, adresa, datele de contact sau imagini proprii.
Cadrul didactic va verifica în avans regulile platformelor folosite la clasă, inclusiv vârsta minimă și eventualele cerințe privind acordul parental. Acolo unde este posibil, programa recomandă conturi instituționale sau de test.
Folosirea IA în lucrările școlare va fi discutată împreună cu originalitatea, citarea surselor și drepturile de autor. Una dintre activitățile propuse presupune realizarea unei lucrări scurte care combină contribuția elevului cu ajutorul unei aplicații, cu precizarea clară a modului în care aceasta a fost utilizată.
Liceenii vor putea construi și un cod de conduită pentru folosirea etică a tehnologiei la școală. Prin analiza unor reguli existente sau simulate, vor identifica situațiile neclare și aspectele care au nevoie de explicații suplimentare.
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Cum se vor desfășura orele și evaluarea
Programa recomandă studii de caz, dezbateri și proiecte individuale sau de echipă. Printre subiecte se află riscul discriminării produse de sistemele de IA, necesitatea supravegherii umane, recomandările platformelor sociale și consumul de energie asociat tehnologiei.
Activitățile vor putea fi adaptate și școlilor cu dotări limitate. Discuțiile se pot baza pe materiale tipărite, iar utilizarea aplicațiilor poate fi prezentată prin demonstrații pe un singur dispozitiv.
Evaluarea recomandată este continuă, prin portofolii, proiecte și prezentări orale, după criterii comunicate în avans. Elevii pot ține și un jurnal de învățare în care să urmărească ce au înțeles și cum li s-a schimbat perspectiva asupra tehnologiei.
Pentru evaluarea finală, documentul recomandă realizarea și prezentarea unei lecții sau activități despre IA pentru un public bine definit, preferabil din comunitatea școlară. Publicarea online a proiectului nu este obligatorie.