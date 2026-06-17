Top 5 laptopuri ROG pentru gaming în 2026

ROG Strix SCAR 18, monstrul pentru gaming fără compromisuri

Pe primul loc în topul laptopurilor ROG pentru gaming în 2026 stă ROG Strix SCAR 18. Este genul de sistem pe care nu îl cumperi pentru portabilitate elegantă, ci pentru performanță brută. ASUS îl poziționează ca vârf de gamă, cu procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus și placă video până la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, cu TGP maxim de 175W. În plus, modelul acceptă până la 128 GB memorie DDR5 și până la 8 TB stocare SSD, ceea ce îl transformă într-un adevărat desktop replacement.

Motivul pentru care SCAR 18 contează atât de mult este ecranul. Versiunea 2026 urcă miza cu un panou Mini LED de 18 inci, 4K, 240Hz și timp de răspuns de 3 ms, conform prezentării ASUS despre noul benchmark al seriei. Este o combinație rară între rezoluție mare, refresh ridicat și luminozitate potrivită pentru HDR, ceea ce îl face excelent atât pentru jocuri AAA spectaculoase, cât și pentru utilizare creativă.

Acesta este laptopul pentru cine vrea totul: ray tracing, DLSS, detalii maxime, ecran mare și răcire serioasă. Nu este alegerea ideală pentru cine îl poartă zilnic la birou sau la facultate, dar este una dintre cele mai bune opțiuni ROG dacă vrei un sistem principal de gaming care poate înlocui un PC de birou. În plus, designul cu acces facil la memorie și SSD îl face mai prietenos cu upgrade-urile decât multe laptopuri premium închise ermetic.

ROG Zephyrus G16, echilibrul premium între muncă și gaming

ROG Zephyrus G16 este probabil cel mai interesant laptop ROG pentru utilizatorul care vrea gaming serios, dar nu vrea să renunțe la un format premium, portabil și suficient de elegant pentru muncă. ASUS a anunțat noua generație Zephyrus G14 și G16 în ianuarie 2026, cu procesoare Intel și AMD de nouă generație, plăci video NVIDIA GeForce RTX 50 Series și ecrane ROG Nebula HDR OLED.

În configurațiile de top, Zephyrus G16 2026 poate urca până la Intel Core Ultra 9 386H și NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, cu un ecran OLED de 16 inci, 2.5K, 240Hz. Este o combinație extrem de atractivă pentru cine joacă titluri moderne, dar face și editare video, randare, streaming, design, fotografie sau multitasking intens.

Față de SCAR 18, Zephyrus G16 nu este construit ca un tanc de performanță maximă, ci ca un laptop de gaming premium care poate trăi în lumea reală. Îl poți pune într-un rucsac, îl poți folosi într-o ședință, îl poți conecta la un monitor extern acasă și îl poți transforma seara într-o mașină de gaming foarte puternică. Pentru mulți cumpărători, acesta este compromisul perfect: suficient de puternic pentru jocuri actuale, suficient de rafinat pentru muncă și suficient de modern pentru următorii ani.

ROG Zephyrus G14, alegerea compactă pentru gamerul mobil

Dacă vrei un laptop ROG mai mic, dar nu vrei să sacrifici complet performanța, ROG Zephyrus G14 rămâne una dintre cele mai bune opțiuni din 2026. Modelul este gândit pentru cei care călătoresc, lucrează din mai multe locuri, merg la evenimente, se joacă în deplasare sau pur și simplu nu vor o carcasă de 18 inci pe birou. În gama ROG 2026, Zephyrus G14 apare cu Intel Core Ultra 9 386H, NPU de până la 50 TOPS, până la 64 GB memorie LPDDR5X și placă video până la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU.