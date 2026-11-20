Documentul este destinat folosirii într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau în Elveția. Pe lângă statele UE, SEE cuprinde Norvegia, Islanda și Liechtenstein, iar solicitantul precizează în cerere țara în care dorește să lucreze.

Activitățile eligibile includ domenii din industrie, construcții, comerț, alimentație publică și anumite servicii. Trebuie verificată activitatea exactă din listele ordinului, deoarece apartenența la un sector larg nu înseamnă că orice ocupație din acel sector urmează aceeași procedură.

Condițiile privind durata experienței diferă în funcție de activitate, de statutul în care aceasta a fost exercitată și, în unele situații, de formarea profesională anterioară. Prin urmare, nu există un număr unic de ani de muncă suficient pentru toate cererile.

Unde depui cererea și ce trebuie să conțină dosarul

Solicitarea se adresează agenției județene pentru plăți și inspecție socială din județul în care ai domiciliul sau reședința. Pentru București, instituția competentă este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Dosarul cuprinde cererea-tip, copia documentului de identitate, copia certificatului de naștere și, dacă este cazul, copia certificatului de căsătorie. Pentru actele care necesită acest lucru sunt prevăzute traduceri în limba română.

Este necesară și declarația pe propria răspundere, în original, dată în fața notarului public, însoțită de documentele care justifică experiența declarată. Dacă îndeplinirea condițiilor presupune și o formare prealabilă, aceasta se dovedește prin actul de calificare.

Documentația poate fi depusă la registratură sau trimisă prin poștă, cu confirmare de primire. Procedura permite și transmiterea electronică, însă declarația notarială în original trebuie expediată prin poștă.