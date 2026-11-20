Actul care îi poate ajuta pe români să lucreze în Europa. Cum obții recunoașterea experienței profesionale
Românii care au dobândit experiență profesională în țară și vor să practice anumite activități într-un alt stat european pot solicita un atestat de recunoaștere a experienței profesionale. Documentul este eliberat prin agențiile pentru plăți și inspecție socială și poate fi folosit pentru activitățile prevăzute de legislația europeană. Nu este însă un act obligatoriu pentru orice persoană care pleacă la muncă în străinătate și nu înlocuiește procedurile specifice tuturor profesiilor reglementate.
Cine poate solicita atestatul și unde poate fi folosit
Atestatul certifică pregătirea și experiența profesională dobândite în România pentru exercitarea activităților cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE. Procedura românească este stabilită prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 134/2016 și poate privi experiența acumulată ca salariat, lucrător independent sau director de întreprindere.
Documentul este destinat folosirii într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau în Elveția. Pe lângă statele UE, SEE cuprinde Norvegia, Islanda și Liechtenstein, iar solicitantul precizează în cerere țara în care dorește să lucreze.
Activitățile eligibile includ domenii din industrie, construcții, comerț, alimentație publică și anumite servicii. Trebuie verificată activitatea exactă din listele ordinului, deoarece apartenența la un sector larg nu înseamnă că orice ocupație din acel sector urmează aceeași procedură.
Condițiile privind durata experienței diferă în funcție de activitate, de statutul în care aceasta a fost exercitată și, în unele situații, de formarea profesională anterioară. Prin urmare, nu există un număr unic de ani de muncă suficient pentru toate cererile.
Unde depui cererea și ce trebuie să conțină dosarul
Solicitarea se adresează agenției județene pentru plăți și inspecție socială din județul în care ai domiciliul sau reședința. Pentru București, instituția competentă este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.
Dosarul cuprinde cererea-tip, copia documentului de identitate, copia certificatului de naștere și, dacă este cazul, copia certificatului de căsătorie. Pentru actele care necesită acest lucru sunt prevăzute traduceri în limba română.
Este necesară și declarația pe propria răspundere, în original, dată în fața notarului public, însoțită de documentele care justifică experiența declarată. Dacă îndeplinirea condițiilor presupune și o formare prealabilă, aceasta se dovedește prin actul de calificare.
Documentația poate fi depusă la registratură sau trimisă prin poștă, cu confirmare de primire. Procedura permite și transmiterea electronică, însă declarația notarială în original trebuie expediată prin poștă.
Citește și: Ce faci dacă nu îți mai găsești contractul de muncă. Cum obții un nou exemplar și ce obligație are angajatorul
Cum dovedești activitatea desfășurată în România
Pentru salariați, dovezile pot include documente din registrul de evidență a salariaților, adeverințe eliberate de angajatori, copia carnetului de muncă, dacă este cazul, și alte acte privind activitatea și vechimea. Adeverințele trebuie să permită identificarea ocupației, a perioadei lucrate și a atribuțiilor exercitate.
Pentru lucrătorii independenți sunt prevăzute certificatul de înregistrare, documente eliberate de Registrul Comerțului și acte care arată perioadele în care activitatea a fost desfășurată efectiv și a generat venituri. Experiența ca director se justifică prin documentele eliberate de angajator privind activitatea exercitată.
Dacă dosarul are nereguli, agenția trebuie să le comunice solicitantului în cel mult zece zile de la înregistrarea cererii. Acesta are apoi 15 zile de la primirea înștiințării pentru remedierea lor.
Termenul de soluționare este de 30 de zile de la înregistrarea documentației complete sau de 15 zile de la remedierea neregulilor constatate. Atestatul poate fi ridicat personal ori printr-un împuternicit desemnat prin procură notarială sau consulară.
Citește și: Adeverința de vechime, motiv de amenzi usturătoare. Ce faci dacă nu ți-o eliberează firma și ce se schimbă
De ce trebuie verificate și regulile țării în care pleci
Înainte să pregătești documentele, verifică dacă profesia este reglementată în statul de destinație. Comisia Europeană precizează că, pentru profesiile nereglementate, recunoașterea formală a calificărilor profesionale nu este necesară.
Pentru anumite profesii, inclusiv medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect, există un sistem distinct de recunoaștere. Recunoașterea automată presupune îndeplinirea condițiilor europene aplicabile calificării și parcurgerea formalităților cerute de autoritatea competentă.
Există și cardul profesional european, o procedură electronică disponibilă pentru asistenți medicali generaliști, farmaciști, fizioterapeuți, ghizi montani și agenți imobiliari. Acesta este diferit de atestatul eliberat prin agențiile pentru plăți și inspecție socială.
Pentru identificarea procedurii potrivite, poți consulta autoritatea competentă din țara de destinație sau centrul național de asistență pentru recunoașterea calificărilor. În România, CNRED publică informații despre atestarea experienței și instituțiile responsabile.