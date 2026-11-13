De exemplu, poți avea locuința principală într-un oraș și să stai temporar într-un apartament închiriat în altă localitate. În funcție de situația reală, demersul necesar poate fi stabilirea reședinței sau schimbarea domiciliului, dacă noua adresă devine locuința principală.

Procedura publicată de Ministerul Afacerilor Interne prevede înscrierea reședinței pentru persoana care locuiește mai mult de 15 zile la adresa locuinței secundare. Mențiunea se acordă pentru perioada solicitată, de cel mult un an, și este valabilă cât timp persoana locuiește efectiv acolo.

La expirare poate fi solicitată o nouă mențiune. „Viza de flotant”, cum este numită frecvent reședința, trebuie să reflecte locuirea reală, nu doar dorința de a folosi o adresă pentru o anumită procedură.

Ce se schimbă în acte și ce se întâmplă cu permisul

În cazul cărții electronice de identitate, adresa nu este tipărită pe document, ci este înregistrată electronic. Schimbarea ei poate fi operată de autoritatea competentă fără emiterea unei noi cărți electronice de identitate.

Domiciliul sau reședința pot fi dovedite și prin certificatul eliberat prin HUB MAI. Documentul atestă informațiile înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor și poate fi obținut electronic pentru titular și pentru copiii săi minori.

Pentru permisul de conducere, regula este diferită. MAI precizează explicit că schimbarea domiciliului nu obligă titularul să solicite preschimbarea permisului.

Această regulă privește permisul și nu trebuie extinsă automat la toate documentele deținute. Dacă te muți, verifică separat obligațiile pentru fiecare act sau evidență administrativă relevantă.