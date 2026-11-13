„Domiciliu” versus „reședință”. De ce adresa din buletin nu este întotdeauna cea la care locuiești
Domiciliul este adresa declarată drept locuință principală, iar reședința este locuința secundară, la care stai temporar. Poți avea domiciliul într-o localitate și reședința în alta, însă simpla mutare nu actualizează automat evidențele autorităților. Diferența contează la înscrierea copilului la școală, la vot și la primirea actelor oficiale, în timp ce schimbarea domiciliului nu impune preschimbarea permisului de conducere.
Ce înseamnă domiciliul și reședința
Codul civil definește domiciliul prin raportare la locuința principală, iar reședința prin raportare la locuința secundară. Cele două adrese pot exista simultan, fără ca înregistrarea reședinței să însemne renunțarea la domiciliu.
De exemplu, poți avea locuința principală într-un oraș și să stai temporar într-un apartament închiriat în altă localitate. În funcție de situația reală, demersul necesar poate fi stabilirea reședinței sau schimbarea domiciliului, dacă noua adresă devine locuința principală.
Procedura publicată de Ministerul Afacerilor Interne prevede înscrierea reședinței pentru persoana care locuiește mai mult de 15 zile la adresa locuinței secundare. Mențiunea se acordă pentru perioada solicitată, de cel mult un an, și este valabilă cât timp persoana locuiește efectiv acolo.
La expirare poate fi solicitată o nouă mențiune. „Viza de flotant”, cum este numită frecvent reședința, trebuie să reflecte locuirea reală, nu doar dorința de a folosi o adresă pentru o anumită procedură.
Ce se schimbă în acte și ce se întâmplă cu permisul
În cazul cărții electronice de identitate, adresa nu este tipărită pe document, ci este înregistrată electronic. Schimbarea ei poate fi operată de autoritatea competentă fără emiterea unei noi cărți electronice de identitate.
Domiciliul sau reședința pot fi dovedite și prin certificatul eliberat prin HUB MAI. Documentul atestă informațiile înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor și poate fi obținut electronic pentru titular și pentru copiii săi minori.
Pentru permisul de conducere, regula este diferită. MAI precizează explicit că schimbarea domiciliului nu obligă titularul să solicite preschimbarea permisului.
Această regulă privește permisul și nu trebuie extinsă automat la toate documentele deținute. Dacă te muți, verifică separat obligațiile pentru fiecare act sau evidență administrativă relevantă.
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Cum contează adresa la înscrierea la școală și la vot
Pentru înscrierea în învățământul primar, metodologia aprobată prin Ordinul nr. 4.019/2024 precizează că, în sensul procedurii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința. Adresa este relevantă pentru identificarea școlii de circumscripție, în condițiile metodologiei și calendarului aplicabil.
Părinții trebuie să verifice străzile arondate școlii și documentele necesare înscrierii. O adresă declarată formal nu înlocuiește obligația ca informațiile prezentate autorităților să corespundă realității.
La vot, regulile diferă în funcție de scrutin. Pentru alegerile locale, legea prevede condiții privind vechimea reședinței, iar înscrierea în Registrul electoral cu această adresă are termene proprii.
Pentru această înscriere la locale, Legea nr. 115/2015 prevede o reședință stabilită cu mai mult de șase luni înaintea scrutinului și depunerea cererii cu cel puțin 45 de zile înainte. Nu este suficient să presupui că obținerea unei reședințe chiar înaintea alegerilor îți permite să votezi acolo.
La parlamentare, votul este legat de circumscripția electorală în care ai domiciliul sau reședința, potrivit Legii nr. 208/2015. De aceea, înaintea fiecărui scrutin trebuie verificate regulile și secția la care poți vota.
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De ce corespondența oficială poate ajunge la vechea adresă
Mutarea într-o altă locuință nu trebuie confundată cu actualizarea adresei de comunicare în fiecare procedură. Dacă ai un dosar în instanță sau o relație administrativă în curs, verifică unde sunt transmise documentele și cum se notifică schimbarea.
Într-un proces civil, articolul 172 din Codul de procedură civilă obligă partea care își schimbă locul citării să informeze instanța și partea adversă în forma prevăzută de lege. În lipsa notificării, citarea la vechiul loc poate rămâne valabilă în condițiile articolului respectiv.
Pentru a evita documentele trimise la o adresă la care nu mai ai acces, verifică:
- Domiciliul și reședința înregistrate oficial;
- Valabilitatea mențiunii de reședință;
- Adresa comunicată în dosarele și cererile aflate în lucru;
- Modalitatea de primire a notificărilor, inclusiv cea electronică, unde este disponibilă.
Adresa locuinței, cea din evidența populației și locul ales pentru comunicarea unor acte pot avea roluri diferite. Actualizarea lor trebuie făcută potrivit procedurii respective, pentru a nu rata o solicitare sau un termen.