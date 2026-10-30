Cum îți alegi cel mai bun monitor de gaming pentru nevoile și bugetul tău. Seria LG UltraGear are modele pentru fiecare buget

LG UltraGear G4 demonstrează că un monitor bun de gaming nu trebuie să coste o avere

Probabil că cea mai accesibilă variantă de a intra în universul LG UltraGear, fără să faci compromisuri majore când vine vorba de experiența efectivă de gaming, este seria G4, disponibilă inclusiv în variante de 24 și 27 de inci. Începem cu LG UltraGear 24G411A-B, un monitor de 23,8 inci cu panou IPS Full HD, care mi se pare o alegere foarte inspirată dacă petreci multe ore în jocuri competitive precum Counter-Strike 2, Valorant sau Fortnite și preferi un ecran pe care să poți urmări întreaga acțiune fără să-ți muți permanent privirea dintr-un colț în altul. Rata de refresh de 120Hz, care poate urca la 144Hz prin overclocking, reprezintă un upgrade semnificativ față de clasicul monitor de 60Hz, iar tehnologia Motion Blur Reduction de 1ms contribuie la reducerea neclarității în scenele cu mișcare rapidă. Adaugă suportul pentru sincronizare adaptivă, acoperirea de 99% a spectrului sRGB și un panou IPS cu unghiuri largi de vizualizare, iar rezultatul este genul de monitor cu care poți începe să te bucuri de gaming la un nivel superior fără să ai nevoie de o placă video astronomic de scumpă. De fapt, acesta este unul dintre marile avantaje ale rezoluției Full HD: îți permite să obții un număr mare de cadre pe secundă inclusiv pe sisteme de gaming cu configurații ceva mai modeste.

Dacă preferi un ecran mai generos, dar vrei să rămâi într-o zonă accesibilă de preț, LG UltraGear 27G411B-B reprezintă alternativa firească, cu o diagonală de 27 de inci, panou IPS și o rată de refresh nativă de 144Hz. Aș spune că este potrivit mai ales pentru cineva care alternează sesiunile de gaming cu vizionarea de filme, navigarea pe internet și activitățile de zi cu zi, fără să fie interesat neapărat de o rezoluție 4K. Merită totuși reținut că vorbim în continuare de Full HD, astfel încât imaginea nu va avea aceeași finețe ca pe un monitor QHD cu diagonală similară, mai ales când citești mult text sau lucrezi cu documente. În schimb, beneficiezi de compatibilitate NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync, HDR10 și funcții precum Dynamic Action Sync și Black Stabilizer, menite să-ți ofere un control mai bun asupra acțiunii. Mi se pare interesantă și aplicația LG Switch, prin care poți configura rapid imaginea, împărți spațiul de lucru în mai multe zone și transforma monitorul dintr-un accesoriu pentru gaming într-un instrument practic pentru productivitate. Este exact genul de versatilitate care contează atunci când biroul de acasă trebuie să îndeplinească mai multe roluri.

LG UltraGear 27G610 și 32G600 sunt pentru cei care vor mai mult. Rezoluție QHD, viteză și o experiență cu adevărat captivantă

Personal, consider că diagonala de 27 de inci asociată cu rezoluția QHD de 2560 x 1440 pixeli reprezintă în continuare unul dintre cele mai inspirate compromisuri între claritate, performanță și necesarul de putere de procesare grafică. Din acest motiv, LG UltraGear 27G610A-B mi se pare unul dintre cele mai interesante modele pe care le poți urmări în perioada de Black Friday. Comparativ cu un monitor Full HD, ai aproximativ 78% mai mulți pixeli, iar diferența devine evidentă nu doar când admiri peisajele dintr-un joc precum Cyberpunk 2077, ci și atunci când editezi fotografii, lucrezi în Excel sau ai mai multe ferestre deschise simultan. Panoul IPS oferă culori naturale și unghiuri largi de vizualizare, certificarea VESA DisplayHDR 400 aduce un plus de dinamică imaginilor compatibile, iar rata de refresh de 200Hz, combinată cu un timp de răspuns declarat de 1ms GtG în modul Faster, îl face deosebit de atractiv pentru pasionații de jocuri rapide. În plus, suportul reglabil pe înălțime, cu posibilități de înclinare, rotire și pivotare, este un avantaj pe care ajungi să-l apreciezi enorm după câteva ore petrecute în fața monitorului. Dacă ar fi să aleg un singur model dintre variantele accesibile și cele de performanță, pentru un sistem folosit atât la muncă, cât și la gaming, acesta ar fi unul dintre primii candidați.

Există însă și o categorie de utilizatori pentru care imersiunea contează mai mult decât orice, iar aici intervine LG UltraGear 32G600A-B, un monitor curbat de 31,5 inci care schimbă semnificativ experiența de utilizare prin simplul fapt că îți ocupă o parte mai mare din câmpul vizual. Curbura 1000R, asociată cu rezoluția QHD și rata de refresh de 180Hz, poate fi deosebit de spectaculoasă în simulatoare auto, jocuri de aventură sau titluri open-world în care vrei să te pierzi în universul construit de dezvoltatori. Spre deosebire de celelalte modele discutate până acum, acesta folosește un panou VA, cu un contrast nativ tipic de 3000:1, ceea ce înseamnă că scenele întunecate pot avea mai multă profunzime decât pe un IPS convențional, chiar dacă nu vorbim despre negrul absolut al unui OLED. Suportul pentru HDR10, sincronizarea adaptivă și timpul de răspuns declarat de 1ms GtG completează un pachet interesant pentru gaming, în timp ce suportul ajustabil îl face mai ușor de integrat într-un birou modern. Singurul aspect pe care l-aș avea în vedere este că, la această diagonală, rezoluția QHD favorizează mai degrabă experiența cinematografică decât densitatea maximă a pixelilor. Dar dacă vrei să simți că ești în interiorul jocului, nu doar în fața lui, acesta este unul dintre cele mai convingătoare argumente ale modelului.

LG UltraGear 27G810 duce lucrurile mai departe cu rezoluție 4K și performanțe pentru gamerii exigenți

Dacă bugetul îți permite să urci încă o treaptă, iar sistemul tău are o placă video suficient de puternică pentru gaming la rezoluții ridicate, LG UltraGear 27G810A-B este un exemplu excelent pentru cât de departe au ajuns monitoarele moderne. La prima vedere, este un IPS de 27 de inci cu rezoluție 4K UHD și rată de refresh de 180Hz, dar adevărata surpriză este tehnologia Dual-Mode, care îți permite să comuți între două experiențe fundamental diferite. Poți savura detaliile spectaculoase ale unui joc cinematic la 3840 x 2160 pixeli și până la 180Hz, iar când treci la un shooter competitiv poți reduce rezoluția la Full HD pentru a beneficia de o rată de refresh de până la 360Hz. Cu alte cuvinte, nu mai trebuie să alegi între claritatea excepțională și viteza extremă, ci ai ambele posibilități în același monitor, în funcție de conținut și de performanțele calculatorului. Acoperirea de 95% a spectrului DCI-P3, certificarea VESA DisplayHDR 400, conectivitatea HDMI 2.1 și compatibilitatea NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium îl transformă într-o alegere potrivită inclusiv pentru cei care îmbină gamingul cu editarea foto-video sau alte activități creative. Este genul de monitor care merită privit ca o investiție pe termen lung, mai ales dacă intenționezi să-ți actualizezi periodic componentele PC-ului.

Până la urmă, cred că acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegi înainte să investești într-un monitor de gaming, indiferent cât de atractive sunt reducerile de Black Friday: nu există un model perfect pentru toată lumea, ci există un echilibru ideal între nevoile tale, jocurile preferate și configurația calculatorului. Dacă te interesează exclusiv competiția online și vrei să păstrezi costurile sub control, seria UltraGear G4 de 24 sau 27 de inci este un punct de plecare foarte bun. Dacă alternezi gamingul cu munca și vrei o imagine mai clară, 27G610A-B mi se pare o alegere greu de ignorat. Pentru simulatoare, aventuri cinematografice și un ecran generos, 32G600A-B vine cu o propunere diferită, în timp ce 27G810A-B este destinat celor care își doresc avantajele rezoluției 4K fără să renunțe la performanța competitivă. Important este să nu te lași convins exclusiv de cea mai mare diagonală sau de cea mai spectaculoasă cifră de pe ambalaj. Un monitor bun este acela care reușește să dispară din atenția ta atunci când te joci, lăsându-te să te concentrezi complet asupra experienței. Iar faptul că LG UltraGear oferă opțiuni atât de diferite, de la modele accesibile până la monitoare 4K cu 360Hz în modul Full HD, face ca alegerea unui upgrade inspirat să fie mai simplă ca oricând.