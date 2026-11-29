Dacia Sandero conduce cu un avans de peste 5.000 de mașini

În tabel, Dacia Sandero figurează cu 181.080 de înmatriculări, urmată de Tesla Model Y, cu 175.862, și Volkswagen Golf, cu 168.263. Diferența dintre primele două modele este de 5.218 mașini în favoarea Sandero.

Clasamentul include toate tipurile de motorizare, nu doar automobilele electrice. Tocmai acesta este argumentul postării originale: Model Y concurează la vârful pieței europene cu modele pe benzină, diesel și hibride. Numai că imaginea distribuită pentru a evidenția performanța Tesla arată, la fel de clar, cine se află înaintea sa.

Cifrele corespund datelor preliminare Dataforce pentru primele zece luni. Acestea acoperă aproximativ 98% din piața analizată, care include Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările AELS. Vorbim despre înmatriculări de mașini noi, indicatorul folosit în aceste clasamente, și despre modele individuale, nu despre vânzările totale ale celor două mărci.

Tesla Model Y is the best-selling car on Earth — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2026

Musk vorbește despre lume, clasamentul arată Europa

Afirmația lui Musk se referă la piața mondială, în timp ce tabelul distribuit se oprește la Europa. De altfel, clasamentul global Focus2move pentru primele nouă luni din 2026 plasează Model Y pe primul loc. Prin urmare, topul european din imagine nu infirmă afirmația despre poziția Tesla la nivel mondial.

În Europa, ierarhia s-a schimbat recent. În septembrie, Model Y fusese cel mai înmatriculat automobil al lunii, cu aproape 41.000 de exemplare. În octombrie, Sandero a înregistrat 17.812 unități, față de 8.309 pentru Model Y. Rezultatul a readus modelul Dacia în fruntea clasamentului cumulat de la începutul anului. Tesla își concentrează frecvent livrările la final de trimestru.

Comparația pune alături două mașini cu prețuri și publicuri diferite: un model de clasă mică, orientat spre accesibilitate, și un SUV complet electric. Numărul de înmatriculări le aduce însă în același top, iar diferența de poziționare nu schimbă ordinea de pe podium.