Musk se laudă cu supremația Tesla, dar Dacia îi ia fața în clasamentul distribuit chiar de el
Elon Musk a distribuit pe X o postare care scoate în evidență succesul Tesla Model Y. Doar că, pentru un cititor din România, primul lucru care sare în ochi este altul: în clasamentul din imagine, Dacia Sandero apare deasupra mașinii lui Musk.
„Tesla Model Y este cea mai vândută mașină de pe Pământ”, a scris miliardarul în postarea sa, redistribuind un mesaj al contului X Freeze. Graficul prezintă însă înmatriculările din Europa, din ianuarie până în octombrie 2026, iar aici Sandero ocupă locul întâi. Tesla are fotografia mare; Dacia are prima poziție.
Dacia Sandero conduce cu un avans de peste 5.000 de mașini
În tabel, Dacia Sandero figurează cu 181.080 de înmatriculări, urmată de Tesla Model Y, cu 175.862, și Volkswagen Golf, cu 168.263. Diferența dintre primele două modele este de 5.218 mașini în favoarea Sandero.
Clasamentul include toate tipurile de motorizare, nu doar automobilele electrice. Tocmai acesta este argumentul postării originale: Model Y concurează la vârful pieței europene cu modele pe benzină, diesel și hibride. Numai că imaginea distribuită pentru a evidenția performanța Tesla arată, la fel de clar, cine se află înaintea sa.
Cifrele corespund datelor preliminare Dataforce pentru primele zece luni. Acestea acoperă aproximativ 98% din piața analizată, care include Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările AELS. Vorbim despre înmatriculări de mașini noi, indicatorul folosit în aceste clasamente, și despre modele individuale, nu despre vânzările totale ale celor două mărci.
Tesla Model Y is the best-selling car on Earth
— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2026
Musk vorbește despre lume, clasamentul arată Europa
Afirmația lui Musk se referă la piața mondială, în timp ce tabelul distribuit se oprește la Europa. De altfel, clasamentul global Focus2move pentru primele nouă luni din 2026 plasează Model Y pe primul loc. Prin urmare, topul european din imagine nu infirmă afirmația despre poziția Tesla la nivel mondial.
În Europa, ierarhia s-a schimbat recent. În septembrie, Model Y fusese cel mai înmatriculat automobil al lunii, cu aproape 41.000 de exemplare. În octombrie, Sandero a înregistrat 17.812 unități, față de 8.309 pentru Model Y. Rezultatul a readus modelul Dacia în fruntea clasamentului cumulat de la începutul anului. Tesla își concentrează frecvent livrările la final de trimestru.
Comparația pune alături două mașini cu prețuri și publicuri diferite: un model de clasă mică, orientat spre accesibilitate, și un SUV complet electric. Numărul de înmatriculări le aduce însă în același top, iar diferența de poziționare nu schimbă ordinea de pe podium.
Mai lipsesc două luni din bilanțul anual, așa că lupta rămâne deschisă. Până atunci, postarea lui Musk face un serviciu și Daciei: promovează Tesla, dar le arată cititorilor că, în clasamentul european distribuit, Sandero este în față.