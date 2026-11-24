Satul din Spania unde chiriile încep de la 100 de euro. Primarul caută familii care vor să muncească și să se stabilească aici
Yanguas, o localitate din provincia spaniolă Soria, încearcă să atragă noi locuitori prin locuințe renovate, cu chirii între 100 și 200 de euro pe lună. Satul are aproximativ 50 de locuitori iarna, iar primarul José Rico mizează pe case accesibile și pe oportunitățile de muncă din zonă pentru a convinge familiile să se stabilească aici.
Primăria a renovat case vechi pentru a le închiria familiilor
Autoritățile locale au recuperat clădiri vechi și le-au transformat în locuințe administrate de primărie. José Rico spune că fondul locativ municipal cuprinde zece sau douăsprezece proprietăți, folosite pentru atragerea unor noi familii.
„Am început să renovăm casele vechi și avem zece sau douăsprezece locuințe care aparțin primăriei. Cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro, poți atrage o familie și îi poți oferi o locuință decentă, cu un consum redus de apă”, a explicat primarul.
Programul urmărește stabilirea unor locuitori pe termen lung și menținerea serviciilor de care comunitatea are nevoie. Unul dintre rezultatele acestei politici a fost redeschiderea școlii, după o perioadă îndelungată în care satul nu avusese suficienți copii.
Unitatea de învățământ și-a reluat activitatea în 2002, după 33 de ani în care a rămas închisă. În prezent, un profesor se ocupă de aproximativ zece elevi.
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Ce locuri de muncă pot găsi cei care se mută în Yanguas
José Rico consideră că o chirie accesibilă trebuie însoțită de posibilitatea de a avea un venit. Primarul a vorbit despre familiile sprijinite să găsească de lucru în activități forestiere, prin compania Tragsa.
„Am ajutat 10 sau 12 familii să se angajeze la Tragsa, unde se ocupă de tăierea pinilor sau de curățarea pădurilor. E adevărat, salariile nu sunt de 3.000 de euro, dar, la o chirie atât de mică, poți trăi bine”, a explicat acesta.
Construcțiile și renovările reprezintă alte domenii în care, potrivit primarului, există cerere de muncitori. Rico spune că oamenii care aleg să se stabilească în localitate trebuie să fie pregătiți să lucreze.
„Oricine vrea să lucreze în construcții are de muncă aici, garantat. Dar trebuie să muncească serios. Nu poți veni aici doar pentru peisaje, fără să fii dispus să lucrezi”, a spus primarul.
Economia locală se sprijină și pe contractele temporare oferite de asociația locală a comunelor, precum și pe turism. Includerea localității în rețeaua „Cele mai frumoase sate din Spania” a atras vizitatori și a susținut activitatea barurilor, pensiunilor rurale și a hostelului administrat de primărie.
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Români, ecuadorieni și marocani s-au stabilit în localitate
Printre oamenii care au venit să locuiască în Yanguas se numără persoane din România, Ecuador și Maroc. Localitatea a atras și pensionari, iar noii locuitori contribuie la menținerea vieții comunității.
Satul are statut de bun de interes cultural, datorită patrimoniului său arhitectural și istoric. Repopularea se desfășoară treptat, alături de recuperarea clădirilor existente.
Primarul a respins și informațiile răspândite online despre presupuse recompense financiare foarte mari acordate celor care se mută în localitate.
„Există campanii în care se spune că primești 50.000 de euro dacă te muți aici, dar este o minciună. Nu poți să îi păcălești pe oameni, pentru că, dacă vin fără intenția de a munci, apar probleme”, a explicat José Rico.
Edilul susține angajamentele de stabilire pe termen lung, astfel încât sprijinul public să contribuie la păstrarea locuitorilor. În viziunea sa, locuințele accesibile și munca disponibilă în zonă trebuie să susțină împreună viitorul satului.