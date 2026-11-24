„Am început să renovăm casele vechi și avem zece sau douăsprezece locuințe care aparțin primăriei. Cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro, poți atrage o familie și îi poți oferi o locuință decentă, cu un consum redus de apă”, a explicat primarul.

Programul urmărește stabilirea unor locuitori pe termen lung și menținerea serviciilor de care comunitatea are nevoie. Unul dintre rezultatele acestei politici a fost redeschiderea școlii, după o perioadă îndelungată în care satul nu avusese suficienți copii.

Unitatea de învățământ și-a reluat activitatea în 2002, după 33 de ani în care a rămas închisă. În prezent, un profesor se ocupă de aproximativ zece elevi.

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Ce locuri de muncă pot găsi cei care se mută în Yanguas

José Rico consideră că o chirie accesibilă trebuie însoțită de posibilitatea de a avea un venit. Primarul a vorbit despre familiile sprijinite să găsească de lucru în activități forestiere, prin compania Tragsa.

„Am ajutat 10 sau 12 familii să se angajeze la Tragsa, unde se ocupă de tăierea pinilor sau de curățarea pădurilor. E adevărat, salariile nu sunt de 3.000 de euro, dar, la o chirie atât de mică, poți trăi bine”, a explicat acesta.

Construcțiile și renovările reprezintă alte domenii în care, potrivit primarului, există cerere de muncitori. Rico spune că oamenii care aleg să se stabilească în localitate trebuie să fie pregătiți să lucreze.

„Oricine vrea să lucreze în construcții are de muncă aici, garantat. Dar trebuie să muncească serios. Nu poți veni aici doar pentru peisaje, fără să fii dispus să lucrezi”, a spus primarul.

Economia locală se sprijină și pe contractele temporare oferite de asociația locală a comunelor, precum și pe turism. Includerea localității în rețeaua „Cele mai frumoase sate din Spania” a atras vizitatori și a susținut activitatea barurilor, pensiunilor rurale și a hostelului administrat de primărie.

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