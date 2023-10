Viața pe mare: Cele mai scumpe iahturi de lux din lume, cât costă

Nu există nimic care să spună lux și bogăție precum a deține o barcă. Vizitați orice port din lume și prezența bogăției este evidentă, indiferent de dimensiunea bărcii. Acesta nu este doar despre prețul inițial al achiziției unei ambarcațiuni. Dincolo de achiziție, investiția reală vine sub formă de întreținere. Bărcile, în special cele expuse frecvent la apă sărată, necesită îngrijire și atenție consecventă. Adăugați la asta costurile unui echipaj dacă nu pilotați singur barca.

Cu toate acestea, apogeul luxului maritim nu este doar deținerea unei ambarcațiuni, ci deținerea unui iaht. Și dincolo de asta, tărâmul de elită al superyacht-urilor. Aceste minuni nautice nu sunt doar scumpe de cumpărat; au un continuum de costuri. Construcția lor implică investiții de mai multe milioane de dolari. De-a lungul anilor, întreținerea acestora, dotarea cu personal și asigurarea stării lor excelente poate adăuga milioane de mai multe la întreținerea lor totală. Când un superyacht aruncă ancora într-un port, este un indicator clar al sosirii cuiva cu bogăție și faimă substanțiale.

Să ne scufundăm în lumea celor mai scumpe 10 iahturi celebre, clasându-le de la cele mai puțin impresionante la cele mai bune absolute.

10. Eclipse

Numărul 10 de pe lista noastră este un gigant în lumea iahturilor: Eclipse. Acest vas colosal este unul dintre cele mai mari, mai opulente și mai scumpe iahturi din lume. Și vine cu câteva statistici impresionante: o greutate de 13.000 de tone, un submersibil, trei nave de aterizare individuale și plăcuțe duble pentru elicoptere.

Conceput pentru un confort maxim, Eclipse poate găzdui 24 de oaspeți, sprijiniți de un echipaj de 70. Luxurile la bord includ opțiuni de luat masa rafinate, o selecție de piscine, facilități spa și chiar o sală de bal mare.

Eclipse se află în eșaloanele superioare ale extravaganței, în domeniul doar al celor ultrabogați. Investiția estimată pentru construcția sa, întreținerea ulterioară și reamenajările depășesc 1,5 miliarde de dolari. Actualul său proprietar este nimeni altul decât miliardarul rus Roman Abramovici.

Fiind o jucărie de miliarde de dolari a unui miliardar, ar putea fi surprinzător să o vezi pe ultimul loc pe listă. Motivul este simplu. Eclipse nu poate naviga din motive geopolitice. În urma invaziei Ucrainei, Rusia s-a confruntat cu o reacție semnificativă pe scena globală, iar deținerea unei nave în calitate de miliardar rus proeminent aduce propriul set de provocări.

Deși iahtul nu a fost confiscat, obținerea permisului de acostare în porturile internaționale a devenit o sarcină dificilă.

9. Lady Moura

De la lansarea sa în 1990, Lady Moura este o bijuterie de epocă care a trecut cu grație testul timpului, păstrându-și statutul de unul dintre cele mai luxoase iahturi private pe plutire. La momentul debutului ei, ea ocupa rangul de al nouălea cel mai mare iaht privat la nivel global. Pe măsură ce anii au trecut și elita a construit iahturi mai mari și mai bune, clasamentul a alunecat pe poziția a 48-a. Cu toate acestea, renovările strategice din 2007 și din nou în 2017 au asigurat că ea rămâne contemporană și sofisticată.

Dotat cu 13 cabine frumoase, Lady Moura găzduiește 27 de oaspeți și un echipaj de până la 72. Nava oferă o gamă largă de opțiuni de divertisment, de la un compartiment desemnat pentru wake surfing, saloane de pluș, baruri șic și jacuzzi-uri întineritoare până la un ring de dans, un cinematograf de ultimă generație și un heliport. Caracteristica remarcabilă a acestui iaht special este platforma retractabilă, care poate fi stratificată cu nisip, permițând oaspeților să se bucure de o atmosferă de plajă în timp ce sunt în mare.

În prezent, Lady Moura este deținută de miliardarul mexican Ricardo Salinas Pliego. El a cumpărat Lady Moura în 2021 de la Nasser Ibrahim Al-Rashid din Arabia Saudită pentru aproximativ 125 de milioane de dolari.

8. Rising sun

Rising Sun este un alt superyacht-uri ale lumii care este celebru sau infam, în funcție de punctul tău de vedere. Construită de stimatele șantiere navale Lürssen, această frumusețe lungă de 138 de m a fost comandată inițial pentru Larry Ellison. Fostul CEO al Oracle nu numai că sa bucurat de iahtul în timpul liber, dar l-a și închiriat unor celebrități de top precum Leonardo DiCaprio și Oprah, pentru a numi câteva. În 2010, iahtul a trecut la actualul proprietar, David Geffen.

După achiziționarea Rising Sun, Geffen a inițiat o renovare extinsă, extinzându-și capacitatea deja mare la 82 de camere. Facilitățile iahtului sunt deloc extravagante: o sală de gimnastică de ultimă generație, o cramă superbă, baruri elegante și mai multe saloane și terase la soare.

Cu toate acestea, reputația Rising Sun nu este legată exclusiv de lux.

În 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, a devenit fără să vrea un punct local de critică. În timp ce lumea se confrunta cu virusul și consecințele sale economice, postarea lui David Geffen pe rețelele de socializare a zguduit pene.

De pe puntea iahtului său de 200 de milioane de dolari, ancorat în largul coastei Grenadinelor în Caraibe, el a postat o poză cu legenda: „Apus de soare aseară… izolat în Grenadine evitând virusul. Sper că toată lumea este în siguranță. .”

7. Octopus

Grandoarea iahtului Octopus este evidentă în designul său și luxurile pe care le găzduiește. Deținut de miliardarul Roger Samuelsson, cunoscut pentru aventurile sale în echipamente medicale, Octopus măsoară 125 m impresionante de la prova la pupa.

Printre facilitățile sale generoase, include un cinematograf complet, mai multe saloane și baruri, o sală de sport, un teren de baschet și puncte de observație. În special, iahtul are și două submersibile, dintre care unul a fost folosit de Google pentru inițiativa lor de cartografiere subacvatică, proiectul „Explore the Earth”.

Operarea Octopus are un preț ridicat, se pare că se apropie de 400.000 de dolari pe săptămână. Această cheltuială acoperă cei 60 de angajați cu normă întreagă care pot gestiona eficient nava și pot satisface o capacitate maximă de 26 de oaspeți.

Istoria iahtului datează din 2003, când a fost comandat de co-fondatorul Microsoft, Paul Allen. Construită de Șantierele Navale Lürssen pentru 200 de milioane de dolari, a fost supusă unei reparații după moartea lui Allen, înainte de a fi achiziționată de Samuelsson pentru aproximativ 300 de milioane de dolari.

6. Radiant

Radiant ajunge la mijlocul pachetului când vine vorba de super iahturi, dar asta nu înseamnă că este mediocru în niciun caz. Cu un cost uluitor de 300 de milioane de dolari, a fost construit cu măiestrie de renumitele șantiere navale Lürssen din Germania.

O mare parte din interiorul lui Radiant rămâne un mister, un secret bine păstrat pentru cei suficient de norocoși să-l închirieze sau să-l dețină, deși este renumit pentru designul său contemporan generos. Ceea ce este cunoscut public, însă, este gama sa vastă de facilități. Radiant are mai multe terase la soare, o sală de masaj, un jacuzzi, o sală de sport și un cinematograf. Radiant este condus de un echipaj de 40 de membri ai personalului pentru a răspunde nevoilor oaspeților de la bord și pentru a menține funcționarea sistemelor de la bord.

Actualul proprietar al lui Radiant este miliardarul Abdulla Al Futtaim. Au fost unele probleme legale când a cumpărat prima navă. Brokerul care a ajutat la crearea înțelegerii pentru navă nu a fost niciodată plătit și a trebuit să meargă în instanță pentru a-și obține comisionul. În cele din urmă, instanța a dat dreptate brokerului, iar Abdulla Al Futtaim a fost nevoit să plătească comisionul.

Astăzi, Radiant, cu statura sa impresionantă de 5.000 de tone, rămâne în primul rând pentru uzul personal al proprietarului său, deși a fost ocazional disponibil pentru charter în trecut.

5. Motor Yacht A

Miliardarul rus Andrey Melnichenko deține atât iahtul cu motor A, cât și cel mai remarcabil iaht cu vele A. Spre deosebire de Eclipse, iahtul cu vele A nu este în prezent operațional, deoarece a fost confiscat din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. În schimb, Motor Yacht A rămâne ancorat în apele neutre ale porturilor din Emiratele Arabe Unite.

Deși numele său ar putea suna banal, Motor Yacht A se remarcă în lumea yachting-ului. A fost construit de șantierul naval german Blohm+Voss. Caracteristica sa cea mai unică este designul său uimitor creat de arhitectul Philippe Starck. Aspectul său exterior creează un efect asemănător cu muchia unui cuțit, care arată ca și cum iahtul taie prin apă, făcându-l unul dintre cele mai unice modele de pe piața superyacht-urilor.

Forma sa unică nu este pur și simplu estetică. Designul corpului său permite viteza impresionantă de 23 de noduri și o manevrabilitate mai bună. În ciuda profilului mai subțire, interiorul este încă mare și bogat decorat. Majoritatea suprafețelor sunt acoperite cu oglinzi sau cristal Baccarat. Unii pereți pot fi, de asemenea, reconfigurați pentru a permite cabinele extinse. Pentru a distra oaspeții, există un heliport pentru excursii, mai multe saloane, un ring de dans complet echipat și două piscine. O piscină are de fapt o podea de sticlă care privește direct peste ringul de dans.

Construcția unui iaht cu motor A a costat 300 de milioane de dolari și este, până în prezent, unul dintre cele mai unice iahturi de pe apă. Chiar și numele său este unic fiind pur și simplu „A”, numit astfel încât să apară primul în orice registru de navă.

4. Dubai

Superyacht-ul de lux Dubai, evaluat la 400 de milioane de dolari, este deținut de șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actualul conducător al Dubaiului.

Acest iaht are o poveste intrigantă. Inițial, proiectul a fost comandat de prințul Jefri Bolkiah al Brunei. Cu toate acestea, constrângerile financiare l-au determinat să oprească construcția, lăsând doar cadrul de oțel pe loc. Proiectul a fost apoi preluat

de către șeicul Mohammed, care a avut o viziune clară pentru iaht – să creeze o reprezentare plutitoare a Burj Al Arab, hotelul de lux emblematic din Dubai și singurul hotel autoproclamat de șapte stele din lume.

După finalizare, Dubai a deținut titlul de cel mai mare iaht de lux din lume din 2006 până în 2009. Designul său prezintă opt punți distincte, fiecare adaptată pentru oaspeți și funcții specifice. Există camere standard, apartamente VIP, spații dedicate pentru personal și securitate, iar primele două punți rezervate exclusiv proprietarului, cu acces direct la heliport.

Capabil să găzduiască în jur de 80 de oaspeți, iahtul are o zonă de luat masa mare care poate găzdui 90 de persoane simultan. Pentru a asigura o experiență de lux pentru ocupanții săi, Dubai este echipat cu mai multe facilități, inclusiv un submersibil, piscine multiple, servicii spa, o sală de sport complet echipată și numeroase saloane împrăștiate.

3. A+ (fostul Topaz)

Superyacht-ul A+ este unul dintre iahturile de lux de vârf din lume, deși a fost depășit în clasament de nave mai noi și mai mari în ultima vreme. Construit de șantierele navale Lürssen din Germania, personalizarea sa extinsă îl diferențiază de orice alt iaht care navighează pe oceane. Cu o lungime remarcabilă de 482 de picioare și o deplasare de 900 de tone, această navă impresionantă a navigat inițial sub numele de „Topaz”. A fost mândria șeicului Mansour bin Zayed Al Nahyan, un miliardar și o figură importantă în familia regală din Abu Dhabi.

A rămas o bijuterie enigmatică ani de zile în rândul comunității de yachting ca un secret al elitei. Cu toate acestea, a fost închiriat de Leonardo DiCaprio în timpul Cupei Mondiale FIFA 2014 și ulterior a devenit sinonim cu luxul.

Interiorul este masiv și mai asemănător cu o stațiune de lux decât cu o navă cu pânze. Este dotat cu un centru spa, o sală de sport complet echipată, piscine multiple și zone mari de relaxare deschise. Un lift din sticlă distinctiv care leagă diferitele punți se întinde pe toată înălțimea iahtului.

Numele a fost schimbat din Topaz în A+ în 2019. În mod obișnuit, acest lucru se întâmplă numai atunci când se schimbă proprietarul, dar este încă înregistrat sub numele lui Sheikh Mansour. Cu toate acestea, se zvonește că a fost dăruit prințului moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite.

Costul inițial al A+ a fost de 450 de milioane de dolari – a deținut primele trei locuri pentru cele mai scumpe superyacht-uri timp de câțiva ani, înainte de a fi în cele din urmă doborât. Se zvonește acum că șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan este în discuții pentru a construi o versiune și mai mare.

2. Koru (Y721)

Când motoarele și iahturile motorizate au apărut pentru prima dată pe piață, au fost apogeul luxului. Acum, miliardarul Jeff Bezos câștigă recunoaștere pentru sustenabilitate și lux cu un superyacht masiv cu catarg de 500 de milioane de dolari, demonstrând că timpul nu este liniar, ci, de fapt, un cerc plat.

Acest iaht cu vele de ultimă generație a primit numele Y721 în timpul fazei de construcție. Pe măsură ce se apropia de finalizare, a primit numele său oficial: Koru. După ce a trecut și a finalizat teste riguroase pe mare, Koru a fost predat lui Jeff Bezos, marcându-și debutul ca unul dintre cele mai proaspete superyacht-uri care navighează pe cele șapte mări.

Proiectată ca o goeletă foarte specializată, echipată cu trei catarge, Koru a fost realizată de renumiții constructori olandezi Oceanco, la un cost apropiat de 500 de milioane de dolari. Încercările sale de mare nu au fost lipsite de controverse. Datorită înălțimii lor, pânzele navei nici măcar nu puteau trece pe sub un pod istoric din Rotterdam. Bezos a propus o soluție în care ar finanța dezmembrarea și reconstrucția ulterioară a podului pentru a lăsa noul său iaht să treacă. Cu toate acestea, în fața rezistenței localnicilor, catargele au fost pur și simplu atașate după ce navigau în afara portului.

Koru combină o estetică veche a navigației cu tehnologia de ultimă oră de astăzi. La prima vedere, pare o navă cu vele emblematică care se îndreaptă spre lumea nouă, dar cu cât îl priviți mai mult timp, cu atât veți observa mai multe facilități de lux și tehnologie. În interiorul navei, se spune că are un întreg spa dedicat oaspeților, săli de sport, piscine, mese rafinate de clasă mondială și o integrare a tehnologiei și facilităților de lux.

1. Azzam

Azzam se situează pe punctul culminant al iahturilor de lux. Se remarcă în clasa sa ca unul dintre cele mai mari, mai opulente și mai rapide superyacht-uri din lume. Comandat de șeicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan și familia regală din Emiratele Arabe Unite, costurile de construcție s-au ridicat la 600 de milioane de dolari și, în mod impresionant, a fost finalizat în doar trei ani.

Azzam-ul în sine este culmea luxului. Poate găzdui confortabil 36 de pasageri, cu un echipaj de sprijin de 60. În timp ce se află la bordul lui Azzam, oaspeții se pot bucura de o sală de gimnastică completă, piscine, un simulator de golf complet și numeroase locuri de relaxare și de relaxare. Zona principală de relaxare are 289 de m lungime și a fost construită fără structuri de sprijin centrale, deci întreaga zonă este deschisă. Include chiar și un candelabru conceput să nu zdrănnească pe mare. În plus, Assam are două heliporturi și un submersibil pentru excursii aventuroase.

Dincolo de lux, Azzam prioritizează și securitatea. Suita proprietarului este fortificată cu materiale antiglonț, asigurând cea mai mare siguranță. Iahtul este echipat în plus cu un sistem de apărare antirachetă și are la bord un contingent de personal de securitate înarmat.

După trecerea în neființă a fostului său proprietar, șeicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan, în 2022, iahtul a suferit o schimbare de proprietar. Identitatea actualului proprietar rămâne nedezvăluită, dar se crede că Azzam-ul continuă să fie deținut de familia regală din Emiratele Arabe Unite.