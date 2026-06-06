Primul iPhone pliabil ar putea veni fără cea mai clasică alegere Apple. Ce lipsește din zvonurile despre iPhone Ultra
Primul iPhone pliabil al Apple, despre care zvonurile spun că ar putea fi lansat sub numele iPhone Ultra, continuă să apară în scurgeri de informații înaintea prezentării oficiale. De data aceasta, discuția nu este despre balama, ecran sau preț, ci despre un detaliu aparent banal, dar important pentru fanii Apple: culoarea.
Mai exact, varianta neagră, una dintre cele mai clasice alegeri pentru iPhone-urile premium, ar putea să nu fie disponibilă la lansare sau cel puțin nu ar fi încă decisă. Informația vine dintr-un zvon distribuit de leakerul Instant Digital pe Weibo și relatat de MacRumors, care notează că Apple nu ar fi stabilit încă dacă primul său iPhone pliabil va avea și o versiune neagră.
Negrul, culoarea clasică încă incertă
Potrivit zvonului, Apple ar lua în calcul o gamă foarte restrânsă de culori pentru primul iPhone pliabil. Într-o relatare anterioară, același leaker susținea că dispozitivul ar putea veni în doar două variante, dintre care albul ar fi singura culoare mai clar conturată la acel moment.
Informația trebuie privită cu prudență, pentru că Apple nu a confirmat nici existența oficială a telefonului, nici numele iPhone Ultra și nici culorile. Totuși, pentru un produs atât de așteptat, chiar și detaliile estetice contează. Negrul este una dintre cele mai sigure alegeri pentru utilizatorii de iPhone, mai ales în zona premium, unde Apple a folosit de-a lungul anilor variante precum Space Gray, Graphite, Black Titanium sau Jet Black.
Dacă iPhone Ultra va veni doar în alb/argintiu și o a doua culoare mai specială, cum ar fi un indigo apropiat de Deep Blue, Apple ar putea încerca să diferențieze clar primul său pliabil de gama obișnuită de iPhone. În același timp, absența negrului ar putea dezamăgi utilizatorii care preferă un telefon discret, sobru și ușor de asortat cu orice husă.
De ce Apple ar limita culorile
Explicația cea mai probabilă ține de producție. Un telefon pliabil este mult mai complicat de fabricat decât un iPhone clasic: are două ecrane, balama, construcție internă diferită și toleranțe foarte stricte. Când un produs este nou și greu de produs la volum mare, Apple poate prefera să limiteze variantele disponibile pentru a reduce riscul.
MacRumors notează că zvonul despre culoarea neagră apare într-un moment în care panourile OLED furnizate de Samsung Display ar intra deja în producție de masă, ceea ce face ca o indecizie majoră atât de târzie să pară greu de explicat. Este posibil ca informația să reflecte mai degrabă lipsuri din lanțul de aprovizionare decât o decizie reală nerezolvată la Apple.
Pe Playtech am urmărit constant zvonurile despre iPhone Fold și funcțiile de multitasking inspirate de iPad, iar imaginea generală este aceeași: Apple pare să trateze primul pliabil ca pe un produs premium, experimental și foarte atent controlat, nu ca pe un model de volum.
iPhone Ultra, un telefon diferit de iPhone-ul obișnuit
Zvonurile de până acum indică un dispozitiv pliabil în format „carte”, mai apropiat de seria Galaxy Z Fold decât de telefoanele tip flip. Modelul ar urma să aibă un ecran interior mare, un ecran exterior pentru utilizarea rapidă și o experiență software adaptată pentru multitasking.
Această direcție ar putea transforma iPhone Ultra într-un fel de hibrid între iPhone și iPad mini. Nu întâmplător, în materiale anterioare am explicat cum iPhone-ul pliabil ar putea schimba calendarul de lansări Apple, inclusiv prin amânarea unor modele iPhone obișnuite pentru a face loc noului produs premium.
În același timp, intrarea Apple pe piața pliabilelor ar putea forța și rivalii să accelereze. Samsung domină categoria de ani buni, iar un iPhone Fold sau iPhone Ultra ar putea schimba percepția publicului asupra telefoanelor pliabile. Am analizat deja și scenariul în care iPhone Fold ar putea schimba piața pliabilelor într-un singur an, tocmai pentru că Apple are capacitatea de a transforma o categorie de nișă într-una mainstream.
Un zvon mic, dar important pentru fanii Apple
La prima vedere, culoarea pare un detaliu minor. Totuși, pentru Apple, designul și finisajele fac parte din mesajul produsului. Un iPhone pliabil lansat fără negru ar transmite că Apple vrea să îl poziționeze diferit, poate mai aproape de un dispozitiv exclusivist decât de un iPhone clasic.
Deocamdată, totul rămâne la nivel de zvon. Apple ar putea decide până la urmă să includă și o variantă neagră sau gri închis, mai ales dacă vrea să păstreze familiaritatea cu gama premium. Dar faptul că se discută deja despre culori, machete și producție arată că primul iPhone pliabil nu mai pare o fantezie îndepărtată, ci un produs tot mai aproape de momentul în care Apple va trebui să explice de ce a așteptat atât de mult.