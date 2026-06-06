Primul iPhone pliabil ar putea veni fără cea mai clasică alegere Apple. Ce lipsește din zvonurile despre iPhone Ultra

Negrul, culoarea clasică încă incertă

Potrivit zvonului, Apple ar lua în calcul o gamă foarte restrânsă de culori pentru primul iPhone pliabil. Într-o relatare anterioară, același leaker susținea că dispozitivul ar putea veni în doar două variante, dintre care albul ar fi singura culoare mai clar conturată la acel moment.

Informația trebuie privită cu prudență, pentru că Apple nu a confirmat nici existența oficială a telefonului, nici numele iPhone Ultra și nici culorile. Totuși, pentru un produs atât de așteptat, chiar și detaliile estetice contează. Negrul este una dintre cele mai sigure alegeri pentru utilizatorii de iPhone, mai ales în zona premium, unde Apple a folosit de-a lungul anilor variante precum Space Gray, Graphite, Black Titanium sau Jet Black.

Dacă iPhone Ultra va veni doar în alb/argintiu și o a doua culoare mai specială, cum ar fi un indigo apropiat de Deep Blue, Apple ar putea încerca să diferențieze clar primul său pliabil de gama obișnuită de iPhone. În același timp, absența negrului ar putea dezamăgi utilizatorii care preferă un telefon discret, sobru și ușor de asortat cu orice husă.

De ce Apple ar limita culorile

Explicația cea mai probabilă ține de producție. Un telefon pliabil este mult mai complicat de fabricat decât un iPhone clasic: are două ecrane, balama, construcție internă diferită și toleranțe foarte stricte. Când un produs este nou și greu de produs la volum mare, Apple poate prefera să limiteze variantele disponibile pentru a reduce riscul.

MacRumors notează că zvonul despre culoarea neagră apare într-un moment în care panourile OLED furnizate de Samsung Display ar intra deja în producție de masă, ceea ce face ca o indecizie majoră atât de târzie să pară greu de explicat. Este posibil ca informația să reflecte mai degrabă lipsuri din lanțul de aprovizionare decât o decizie reală nerezolvată la Apple.

Pe Playtech am urmărit constant zvonurile despre iPhone Fold și funcțiile de multitasking inspirate de iPad, iar imaginea generală este aceeași: Apple pare să trateze primul pliabil ca pe un produs premium, experimental și foarte atent controlat, nu ca pe un model de volum.

iPhone Ultra, un telefon diferit de iPhone-ul obișnuit

Zvonurile de până acum indică un dispozitiv pliabil în format „carte”, mai apropiat de seria Galaxy Z Fold decât de telefoanele tip flip. Modelul ar urma să aibă un ecran interior mare, un ecran exterior pentru utilizarea rapidă și o experiență software adaptată pentru multitasking.