Cum arată acum Aero1200, cartierul unde un Boeing 747 va fi montat între două turnuri uriașe
Seattle se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai neobișnuite proiecte imobiliare realizate vreodată în Statele Unite. În apropierea centrului orașului, două turnuri rezidențiale aflate în construcție atrag atenția nu doar prin dimensiuni, ci mai ales prin elementul care le unește: un avion Boeing 747 amplasat între clădiri, la zeci de metri deasupra solului.
Ansamblul, cunoscut sub numele Aero1200, transformă o aeronavă retrasă din serviciu într-o piesă centrală a unui complex urban modern. Imaginea unui avion suspendat între două clădiri înalte a devenit deja una dintre cele mai comentate apariții arhitecturale din America de Nord, iar proiectul este văzut ca un omagiu adus istoriei aviației din regiunea Seattle, scrie The Points Guy.
Un Boeing 747 transformat în simbolul noului cartier Aero1200
Cele două turnuri rezidențiale vor avea câte 48 de etaje și vor face parte dintr-un complex mixt care include locuințe, spații comerciale și zone dedicate divertismentului. În centrul întregii dezvoltări se află însă fuselajul unui Boeing 747-400 care a aparținut în trecut companiei United Airlines.
Alegerea aeronavei nu este întâmplătoare. Seattle este considerat orașul în care s-a dezvoltat compania Boeing, iar modelul 747 a devenit unul dintre cele mai cunoscute avioane comerciale din istorie. De-a lungul deceniilor, acesta a fost supranumit „Regina Cerurilor”, fiind asociat cu epoca de aur a transportului aerian de mare capacitate.
Pe lângă elementul spectaculos reprezentat de avion, dezvoltatorii au inclus în proiect facilități moderne precum piscine pe acoperiș, o sală pentru concerte și evenimente cu peste 2.000 de locuri și spații comerciale destinate viitorilor rezidenți.
Lucrările au început în urmă cu mai mulți ani, însă calendarul inițial a fost afectat de pandemia de COVID-19, dificultăți financiare, probleme juridice și alte întârzieri care au prelungit semnificativ construcția. În prezent, proiectul se află în faze avansate de execuție și este așteptat să fie finalizat în perioada următoare.
Avionul a fost transportat în zeci de bucăți
Una dintre cele mai dificile etape ale proiectului a fost mutarea aeronavei din California până în statul Washington. Din cauza dimensiunilor uriașe, avionul nu a putut fi transportat ca o singură structură și a fost dezmembrat în zeci de segmente înainte de plecare.
Mai multe dintre componente au necesitat transport special și escortă pe traseu, iar odată ajunse în Seattle au fost mutate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului. Reasamblarea a început ulterior direct pe șantier, unde constructorii au creat o structură metalică nouă capabilă să susțină greutatea avionului între cele două clădiri.
Procesul a presupus montarea a zeci de mii de elemente de fixare și o muncă de precizie comparabilă cu cea necesară construirii unei aeronave. În ultimele luni au fost instalate succesiv cabina de pilotaj, coada și alte componente importante, iar aspectul final al avionului începe să fie vizibil de la mare distanță.
Deocamdată nu a fost anunțată funcțiunea exactă a spațiului din interiorul avionului Boeing 747. Există însă mai multe variante analizate, de la zone pentru evenimente și întâlniri până la spații de relaxare sau concepte comerciale inedite. Indiferent de soluția aleasă, Aero1200 are toate șansele să devină unul dintre cele mai fotografiate și mai recognoscibile proiecte urbane din Statele Unite, combinând patrimoniul aviatic al Seattle-ului cu arhitectura modernă într-un mod rar întâlnit.