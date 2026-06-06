De ce cerșesc urșii la marginea drumului pe Transfăgărășan, dar fug de turiști în Retezat. Explicația care vine din anii comunismului

Cum au ajuns urșii să aștepte mâncare la șosea

Transfăgărășanul a fost construit în anii ’70, iar primele contacte dintre oameni și urși au avut loc încă din perioada șantierului. Muncitorii au povestit că animalele ajungeau în apropierea coloniilor, cantinelor și proviziilor, iar unele episoade au rămas în mărturiile vremii.

După deschiderea șoselei, situația s-a schimbat și mai mult. Turiștii care urcau pe Transfăgărășan coborau din mașini, fotografiau urșii și le ofereau sandvișuri, mere sau alte alimente. În timp, pentru unele animale, mașina și omul au început să însemne hrană ușoară. Așa apare comportamentul de „urs cerșetor”: animalul nu mai evită omul, ci se apropie de el.

Potrivit Adevărul, fotografii rare realizate în 1982 și păstrate în fototeca Azopan arată că urșii de pe Transfăgărășan erau deja obișnuiți cu turiștii încă din perioada comunistă. Presa vremii scria despre urși care veneau spre mașini cu labele întinse, în timp ce șoferii obișnuiți cu situația le ofereau mâncare.

Explicația veche din perioada comunistă

O parte din explicație vine din practicile de atunci. În presa comunistă apărea ideea că unii urși de pe Transfăgărășan ar fi provenit din pui crescuți în captivitate și apoi eliberați în pădurile din zonă, în încercarea de a repopula sau spori efectivele. Problema este că animalele crescute aproape de oameni nu se mai readaptează ușor la viața sălbatică.

Într-o declarație din 1977, citată de Adevărul, Aristide Stavros, președintele Comisiei județene de turism-alpinism, explica faptul că unii pui de urs prinși și hrăniți cu biberonul au manifestat ulterior „aberații de comportament”. Aceștia ar fi fost, potrivit mărturiilor vremii, urșii care au început să apară pe Transfăgărășan și să ceară mâncare de la oameni.

Mai târziu, alte relatări au legat înmulțirea urșilor din Făgăraș și de pasiunea pentru vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu. Indiferent de explicația exactă pentru fiecare exemplar, rezultatul a fost același: o populație de urși tot mai obișnuită cu prezența omului, cu mașinile și cu hrana primită de la turiști.

De ce în Retezat urșii încă evită oamenii

În Retezat, situația este diferită. Urșii există în parc, pot trece prin apropierea traseelor și pot lăsa urme, mai ales în perioadele în care zona este puțin frecventată. Dar, potrivit directorului Parcului Național Retezat, Alin Alimpesc, animalele se retrag de regulă atunci când crește numărul turiștilor.