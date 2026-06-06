Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon

Permisul digital devine formatul principal în UE

Comisia Europeană a anunțat că noile reguli modernizate privind permisele de conducere au intrat în vigoare la 25 noiembrie 2025 și prevăd ca, după o perioadă de tranziție, permisele digitale să fie emise implicit în toate statele membre. Documentul va putea fi folosit pe telefon, prin portofelul european de identitate digitală, EU Digital Identity Wallet.

Parlamentul European a explicat, de asemenea, că permisul digital va putea fi accesat de pe telefon și folosit în întreaga Uniune Europeană. Noul cadru vine la pachet cu reguli pentru șoferii începători, conducerea însoțită de la 17 ani și sancțiuni transfrontaliere mai eficiente.

Pentru șoferi, schimbarea ar trebui să simplifice situațiile birocratice. Înlocuirea, reînnoirea sau preschimbarea permisului ar putea deveni mai ușoară, mai ales pentru cei care se mută dintr-un stat membru în altul. Pe aceeași temă, am abordat anterior și trecerea permiselor de conducere pe telefon pentru șoferii români, într-un proces care vizează întreaga Uniune Europeană.

Cardul fizic nu dispare complet

Detaliul important este că permisul fizic nu va fi eliminat definitiv. Comisia Europeană precizează că șoferii vor putea solicita în continuare un permis pe suport fizic, în special dacă nu au smartphone sau dacă au nevoie de document în țări care nu recunosc permisul digital.

Asta înseamnă că „dispare” mai degrabă permisul așa cum îl știm ca format dominant, nu dreptul de a avea un card fizic. În interiorul UE, permisul digital ar trebui să devină opțiunea standard. În afara Uniunii, însă, pentru că nu există recunoaștere automată, șoferii vor trebui să păstreze documentul clasic.

În România, subiectul se leagă și de discuția mai largă despre digitalizarea documentelor auto. Aici, într-un articol anterior, am explicat când ar putea ajunge permisul de conducere și talonul auto pe telefon, într-un proces care depinde atât de legislația europeană, cât și de implementarea locală.

Ce se schimbă pentru șoferii români

Noua directivă trebuie transpusă de statele membre, iar aplicarea completă nu se va vedea imediat. Fiecare țară are nevoie de timp pentru a adapta legislația, sistemele tehnice și aplicațiile prin care documentul digital va fi emis și verificat. De aceea, pentru șoferul obișnuit, permisul din portofel rămâne valabil în perioada de tranziție.