Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Permisul de conducere din plastic, ținut în portofel și prezentat la control, nu dispare peste noapte, dar intră într-o schimbare majoră la nivelul Uniunii Europene. Bruxellesul pregătește trecerea către permisul digital, accesibil pe telefon, care va deveni treptat formatul principal în statele membre.
Schimbarea nu înseamnă că șoferii rămân fără document fizic. Cardul clasic va putea fi cerut în continuare, mai ales de cei care nu folosesc smartphone, preferă documentul fizic sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene, unde permisul digital nu este recunoscut automat.
Permisul digital devine formatul principal în UE
Comisia Europeană a anunțat că noile reguli modernizate privind permisele de conducere au intrat în vigoare la 25 noiembrie 2025 și prevăd ca, după o perioadă de tranziție, permisele digitale să fie emise implicit în toate statele membre. Documentul va putea fi folosit pe telefon, prin portofelul european de identitate digitală, EU Digital Identity Wallet.
Parlamentul European a explicat, de asemenea, că permisul digital va putea fi accesat de pe telefon și folosit în întreaga Uniune Europeană. Noul cadru vine la pachet cu reguli pentru șoferii începători, conducerea însoțită de la 17 ani și sancțiuni transfrontaliere mai eficiente.
Pentru șoferi, schimbarea ar trebui să simplifice situațiile birocratice. Înlocuirea, reînnoirea sau preschimbarea permisului ar putea deveni mai ușoară, mai ales pentru cei care se mută dintr-un stat membru în altul. Pe aceeași temă, am abordat anterior și trecerea permiselor de conducere pe telefon pentru șoferii români, într-un proces care vizează întreaga Uniune Europeană.
Cardul fizic nu dispare complet
Detaliul important este că permisul fizic nu va fi eliminat definitiv. Comisia Europeană precizează că șoferii vor putea solicita în continuare un permis pe suport fizic, în special dacă nu au smartphone sau dacă au nevoie de document în țări care nu recunosc permisul digital.
Asta înseamnă că „dispare” mai degrabă permisul așa cum îl știm ca format dominant, nu dreptul de a avea un card fizic. În interiorul UE, permisul digital ar trebui să devină opțiunea standard. În afara Uniunii, însă, pentru că nu există recunoaștere automată, șoferii vor trebui să păstreze documentul clasic.
În România, subiectul se leagă și de discuția mai largă despre digitalizarea documentelor auto. Aici, într-un articol anterior, am explicat când ar putea ajunge permisul de conducere și talonul auto pe telefon, într-un proces care depinde atât de legislația europeană, cât și de implementarea locală.
Ce se schimbă pentru șoferii români
Noua directivă trebuie transpusă de statele membre, iar aplicarea completă nu se va vedea imediat. Fiecare țară are nevoie de timp pentru a adapta legislația, sistemele tehnice și aplicațiile prin care documentul digital va fi emis și verificat. De aceea, pentru șoferul obișnuit, permisul din portofel rămâne valabil în perioada de tranziție.
Noile reguli europene mai aduc și alte schimbări. Permisele pentru mașini și motociclete vor avea, în principiu, o valabilitate de 15 ani, iar statele pot alege o perioadă mai scurtă dacă documentul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii începători, UE introduce o perioadă probatorie de cel puțin doi ani, cu reguli mai stricte pentru comportamente periculoase la volan.
Tot în zona schimbărilor pentru șoferi, am explicat separat și modificările privind valabilitatea permisului de conducere și regulile pentru începători. Direcția este aceeași: Bruxellesul încearcă să uniformizeze mai mult sistemul rutier european și să reducă diferențele dintre state.
Sancțiunile vor fi recunoscute mai ușor între țări
Una dintre cele mai importante modificări ține de sancțiunile transfrontaliere. În prezent, un șofer sancționat grav într-un stat membru poate ajunge, în anumite situații, să nu resimtă aceeași consecință în altă țară. Noile reguli urmăresc ca retragerea sau suspendarea dreptului de a conduce pentru abateri grave să fie aplicată mai eficient la nivel european.
Asta contează pentru accidente grave, conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, viteză excesivă și alte fapte care pun în pericol siguranța rutieră. Ideea este ca un șofer care pierde permisul într-o țară pentru o abatere gravă să nu poată continua liniștit să conducă în alta.
Pentru românii care circulă des în UE, schimbarea poate fi importantă. Permisul digital va simplifica verificarea documentului, dar va face și mai ușor ca autoritățile să conecteze informațiile între state. În paralel, rămân valabile regulile locale despre documentele pe care trebuie să le ai la tine, subiect atins și în materialul despre șoferii care ar putea scăpa de amendă dacă nu au permisul sau talonul la ei, în funcție de modificările legislative din România.
Permisul de conducere digital nu este doar o aplicație în plus pe telefon, ci o schimbare de infrastructură administrativă. Pentru șoferi, promite mai puțină birocrație și verificări mai simple. Pentru autorități, înseamnă un sistem mai ușor de controlat între state. Iar pentru permisul clasic din portofel, începe perioada în care nu mai este singura formă firească a documentului.