Cât te costă să ai o mașină în România în 2026. Calculul complet pentru un an de utilizare

Combustibilul rămâne cea mai mare cheltuială

Pentru majoritatea șoferilor, alimentarea reprezintă cea mai importantă cheltuială anuală.

Să luăm exemplul unui autoturism care consumă, în medie, 7 litri la 100 de kilometri și care este utilizat aproximativ 15.000 de kilometri pe an. În acest caz, consumul anual ajunge la aproximativ 1.050 de litri de carburant.

La un preț mediu de 7 lei pe litru, șoferul va cheltui aproximativ 7.350 de lei doar pentru combustibil. Dacă numărul kilometrilor parcurși este mai mare sau dacă prețurile la pompă cresc, suma poate depăși cu ușurință 8.000 de lei pe an.

Taxele obligatorii pe care nu le poți evita

Pe lângă combustibil, orice proprietar de mașină trebuie să achite o serie de taxe și servicii obligatorii.

Asigurarea RCA poate costa între 1.300 și 1.800 de lei pe an, în funcție de vârsta șoferului, localitatea de domiciliu, istoricul daunelor și caracteristicile mașinii.

La aceasta se adaugă rovinieta anuală, care costă aproximativ 250 de lei, precum și Inspecția Tehnică Periodică, pentru care șoferii plătesc, în general, între 150 și 250 de lei.

Impozitul auto diferă în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, însă pentru un autoturism obișnuit poate ajunge la aproximativ 150-250 de lei pe an.