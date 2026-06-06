Cât te costă să ai o mașină în România în 2026. Calculul complet pentru un an de utilizare
Pentru mulți români, cumpărarea unei mașini este doar primul pas. După semnarea actelor și preluarea cheilor, încep să apară numeroase cheltuieli care, adunate pe parcursul unui an, pot ajunge la sume considerabile.
De la combustibil și asigurare până la revizii, taxe și reparații neprevăzute, costul real al unei mașini este mult mai mare decât prețul afișat în anunțul de vânzare. În 2026, întreținerea unui autoturism de clasă medie poate depăși cu ușurință 10.000 de lei pe an, chiar și în cazul șoferilor care nu parcurg distanțe foarte mari.
Combustibilul rămâne cea mai mare cheltuială
Pentru majoritatea șoferilor, alimentarea reprezintă cea mai importantă cheltuială anuală.
Să luăm exemplul unui autoturism care consumă, în medie, 7 litri la 100 de kilometri și care este utilizat aproximativ 15.000 de kilometri pe an. În acest caz, consumul anual ajunge la aproximativ 1.050 de litri de carburant.
La un preț mediu de 7 lei pe litru, șoferul va cheltui aproximativ 7.350 de lei doar pentru combustibil. Dacă numărul kilometrilor parcurși este mai mare sau dacă prețurile la pompă cresc, suma poate depăși cu ușurință 8.000 de lei pe an.
Taxele obligatorii pe care nu le poți evita
Pe lângă combustibil, orice proprietar de mașină trebuie să achite o serie de taxe și servicii obligatorii.
Asigurarea RCA poate costa între 1.300 și 1.800 de lei pe an, în funcție de vârsta șoferului, localitatea de domiciliu, istoricul daunelor și caracteristicile mașinii.
La aceasta se adaugă rovinieta anuală, care costă aproximativ 250 de lei, precum și Inspecția Tehnică Periodică, pentru care șoferii plătesc, în general, între 150 și 250 de lei.
Impozitul auto diferă în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, însă pentru un autoturism obișnuit poate ajunge la aproximativ 150-250 de lei pe an.
Reviziile și reparațiile consumă rapid bugetul
Mulți șoferi uită să includă în calcule costurile de întreținere.
O revizie anuală care include schimbul de ulei și filtre poate costa între 600 și 1.500 de lei, în funcție de modelul mașinii și de service-ul ales.
La acestea se adaugă cheltuielile cu anvelopele, plăcuțele de frână, bateria, becurile, lichidele și alte consumabile care trebuie înlocuite periodic.
Specialiștii recomandă ca proprietarii să pună deoparte cel puțin 1.500-2.000 de lei anual pentru eventualele reparații neprevăzute. O simplă defecțiune poate genera costuri de câteva sute sau chiar mii de lei.
Cât ajunge să coste o mașină într-un an
Pentru un șofer care parcurge aproximativ 15.000 de kilometri anual, calculul poate arăta astfel:
- combustibil: 7.350 lei;
- RCA: 1.500 lei;
- rovinietă: 250 lei;
- ITP: 200 lei;
- impozit: 150 lei;
- revizie anuală: 1.000 lei;
- reparații și consumabile: 1.500 lei.
În total, costurile ajung la aproximativ 11.950 de lei pe an.
Asta înseamnă aproape 1.000 de lei pe lună doar pentru a deține și utiliza o mașină obișnuită, fără a lua în calcul eventualele rate pentru achiziția vehiculului.
Cheltuielile pe care mulți români le ignoră
Pe lângă costurile evidente, există și alte cheltuieli care pot afecta bugetul unui șofer.
Parcarea, taxele de pod, spălătoriile auto, accesoriile, amenzile, schimburile sezoniere de anvelope sau deprecierea mașinii sunt aspecte pe care mulți nu le iau în calcul atunci când cumpără un autoturism.
Din acest motiv, specialiștii recomandă ca înainte de achiziție să fie analizat nu doar prețul mașinii, ci și costul total de utilizare. În multe situații, întreținerea anuală poate reprezenta o sumă comparabilă cu chiria unei locuințe sau cu ratele unui credit de consum.
Important: Costurile prezentate în acest articol sunt orientative și au rol informativ. Sumele pot varia în funcție de modelul mașinii, vârsta șoferului, localitatea de domiciliu, consumul de carburant, numărul de kilometri parcurși anual, valoarea asigurării RCA și eventualele reparații necesare. Calculul are scopul de a oferi o imagine generală asupra cheltuielilor pe care le implică deținerea unui autoturism în România în 2026.