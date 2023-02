Cele mai puternice jocuri din 2023: cum le poți rula pe calculatorul tău

Este bine că PC-ul meu nu poate vorbi, deoarece cred că ar avea multe de spus despre „greutățile” l-a care a fost supus de-a lungul anilor.

L-am forțat să facă The Witcher 3 să arate frumos, indiferent cât de tare au suflat ventilatoarele. Apoi, a urmat o operație „pe cord deschis” când piesele vechi au fost scoase și pe urmă înlocuite toate cu piese noi. Probabil că cea mai impresionantă realizare a calculatorului a fost cea de a putea rula Cyberpunk 2077 și nu oricum ci la cel mai înalt nivel grafic posibil.

Recunosc, au avut loc multe schimbări de-a lungul anilor și am decis că PC-ul meu merită probabil o pauză.

Măcar un an sau doi, până când o nouă armată de jocuri va apărea și care ar putea să-l îngenuncheze.

Este posibil ca jocurile pe computer să nu ajungă la un moment de genul Crysis în acest an, dar unele dintre jocurile care vor ieși anul acesta ar putea să îți distrugă computerul. Toate aceste jocuri au o plăcere din a devora puterea de calcul al procesorului din calculatorul tău, unele mai mult decât altele.

Mai jos, ți-am pregătit o listă cu jocurile care ar putea să îți pună probleme.

De asemenea, îți voi da o idee despre ce componente trebuie schimbate dacă nu ai un stingător de incendiu în apropiere. Ținta pentru recomandări va fi un PC de nivel mediu care dorește să atingă o viteză solidă de 60 fps la 1080p pe setări grafice medii spre înalte.

Multe dintre jocurile din această listă nu au cerințe de sistem confirmate, așa că tot ce pot face este să fac presupuneri educate.

Kerbal Space Program 2

Data lansării: 24 februarie – acces anticipat

Upgrade recomandat: CPU – Intel Core i5 12400

Kerbal Space Program 2 ar putea fi de fapt unul dintre cele mai intense jocuri de aici. Constructorul și simulatorul de nave spațiale se va lansa la sfârșitul acestei luni în acces anticipat și ar putea fi dificil de început. Jocul inițial a cerut mult de la procesorul tău și se pare că și continuarea o va face. Cu toate planetele și părțile navei de simulat, KSP2 va avea multe de urmărit. O actualizare a procesorului este o considerație reală dacă nu l-ai schimbat de mult timp.

System Shock

Data lansării: martie 2023

Upgrade recomandat: GPU – AMD Radeon RX 6650 XT / RAM – 16 GB

Remake-ul modern al System Shock are deja un demo care poate fi jucat, iar cerințele sale de sistem nu sunt prea mari. Dar asta nu înseamnă că nu va fi mai rău în momentul în care va fi lansat complet jocul. Dezvoltatorul Nightdive Studios nu a confirmat dacă jocul va avea sau nu ray tracing, dar dacă va avea, asta l-ar putea împinge în sus pe lista nivelului ucigaș de resurse. Cu toate mediile și efectele sale întunecate, acest joc îți poate epuiza PC-ul dacă nu rulezi hardware semi-recent.

Last of Us – Part 1

Data lansării: 28 martie

Upgrade recomandat: GPU – AMD Radeon RX 6650 XT

Portul pentru PC de la Sony, God of War, a fost excelent. Așa ar putea fi și The Last of Us Part 1. Un joc cu acest nivel de fidelitate, chiar dacă este puțin învechit, ar putea să-ți trimită ventilatoarele PC-ului în overdrive. Nu este un joc de lume deschisă și nici nu te pune în fața a miliarde de inamici simultan, dar scenele care au loc în medii prăbușite, crescute, cu tone de lumini și umbre, sunt exact motivul pentru care va avea o „sete puternică”. O placă grafică solidă ar trebui să poată face față, dar ar putea fi greu să îl rulezi la 4k cu ray tracing și setări ridicate, fără a fi nevoie să cedezi cu puțin DLSS.

Diablo 4

Data lansării: 2 iunie

Upgrade recomandat: CPU – Intel Core i5 12400 / GPU – Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Blizzard este cunoscut pentru crearea de jocuri pentru PC care rulează destul de bine pe majoritatea PC-urilor, dar Diablo 4 ar putea fi exemplu care întărește regula. Totul a fost crescut, de la dimensiunea lumii până la numărul de demoni și efecte de vrăji pe ecran. Diablo 4 s-ar putea să îți sacadeze computerul dacă pornești toate setările pe ultra high și încerci să supraviețuiești unui vârtej de efecte de particule și sângerări. Va fi, de asemenea, primul joc Blizzard cu ray tracing, ceea ce înseamnă că cele mai fanteziste arene de luptă ale sale ți-ar putea lovi computerul în stomac.

Homeworld 3

Data lansării: 2023

Upgrade recomandat: CPU – Intel Core i5 12400 / RAM – 16 GB

Probabil că va fi nevoie de un computer puternic pentru a prelua o flotă de nave Homeworld 3. Jocurile RTS lucrează oricum cu o multitudine de lucruri care îți obosesc procesorul și pe care computerul le poate gestiona, dar Homeworld 3 pare deosebit de intens. Dezvoltatorul Blackbird Interactive are un întreg spațiu de umplut cu nave de toate dimensiunile, redate cu detalii impresionante. Și toate aceste nave se vor lupta între ele în mod activ, cu o mulțime de simulări care au loc în fundal. Cel mai bun pariu pentru a îți pregăti echipamentul pentru acest joc este să te uiți la actualizarea procesorului dacă are mai mult de cinci ani. Și dacă tot suntem aici, cred că merge să te uiți și la un SSD, astfel încât timpii de încărcare să fie cât mai mic posibil.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Data lansării: 2023

Upgrade recomandat: GPU – AMD Radeon RX 6650 XT / RAM – 16 GB

Trailerul lui Warhammer 40.000: Space Marine 2 are o mulțime de inamici pe ecran. Aproape că pare un joc tip musou. Și dacă ani de demonstrații tehnologice ne-au învățat ceva, acel lucru este că hoardele de inamici înseamnă că PC-ul tău va avea mult de făcut. De asemenea, jocul arată grozav; rulează pe același motor ca World War Z. O placă grafică solidă din ultimii câțiva ani va ajuta foarte mult să îl poți juca, dar și RAM-ul va fi important.

Starfield

Data lansării: 2023

Upgrade recomandat: GPU – AMD Radeon RX 6650 XT / RAM – 16 GB / SSD – WD Black SN770

Nu se știe niciodată cu jocurile Bethesda. Starfield este primul de acest fel care folosește Creation Engine 2, continuarea motorului din spatele Fallout 3 și 4. Asta ar putea însemna ray tracing și un nivel de fidelitate grafică care ar fi putut să nu fi fost posibil în jocurile sale anterioare. Starfield are o posibilitate foarte reală de a fi un joc care îți va răni computerul. Și având în vedere că este un joc masiv de lume deschisă, cu planete uriașe de explorat, probabil că veți avea nevoie de un GPU modern pentru a-i supraviețui. Nici un SSD nu ar strica.

Actualizare RTX – Cyberpunk 2077

Data lansării: 2023

Upgrade recomandat: GPU – Nvidia GeForce RTX 4090

Cyberpunk 2077, ca și The Witcher 3 înaintea lui, îți va lua pc-ul în mână și îl va strânge cât de tare va putea. Jocurile CD Projekt Red sunt create pentru a folosi fiecare gram de putere din computerul tău pentru a oferi lumi uimitoare și detaliate. Lumea deschisă a Cyberpunk 2077 uimește deja, dar cu viitorul său mod Overdrive, va fi o adevărată amenințare pentru orice PC de jocuri de pe piață. Actualizarea va adăuga ray tracing la lucruri precum lămpile stradale, farurile și panourile publicitare. Iar reflexiile trasate de raze vor fi redate la rezoluție maximă. Setarea Overdrive nu se va încurca. DLSS 3 te va ajuta puțin, dar dacă dorești să rulezi acest joc chiar și la o rată de cadre modestă, va trebui să cheltui mulți bani pe o placă grafică Nvidia din seria 40.