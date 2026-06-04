Noi reguli pentru călătoriile cu avionul. Pasagerii agresivi riscă să nu mai poată zbura cu nicio companie aeriană
O inițiativă legislativă de ultimă oră ar putea schimba complet regulile jocului pentru persoanele care provoacă scandaluri la mii de metri altitudine, interzicându-le accesul pe orice aeronavă, indiferent de operatorul ales. Pasagerii care provoacă incidente grave în avion ar putea ajunge pe o listă neagră națională, care să le blocheze accesul la zboruri operate de mai multe companii aeriene. În prezent, propunerea este analizată în Marea Britanie și ar permite transportatorilor să împartă informații despre persoanele care au avut comportamente agresive sau perturbatoare.
- Cum va funcționa în detaliu verificarea pasagerilor și ce abateri sunt vizate
- Obstacolul major legat de protecția datelor și pașii următori pentru implementare
- Susținerea masivă din partea industriei aeronautice și a opiniei publice
- Situația incidentelor aeriene analizată în context global de către IATA
Cum va funcționa în detaliu verificarea pasagerilor și ce abateri sunt vizate
Conform datelor publicate de BBC, o astfel de măsură radicală are rolul de a elimina o breșă majoră din sistemul actual, unde un pasager interzis de o companie aeriană poate, în prezent, să își cumpere bilet de la un alt operator și să călătorească fără probleme. Informația privind noul proiect este confirmată și de Sky News, care scrie că schema este dezvoltată de oficiali din Department for Transport și Home Office și se află încă în faza de concept.
Mecanismul din spatele listei negre este conceput pentru a genera alerte în timp util la porțile de îmbarcare ale tuturor operatorilor aerieni. Propunerea ar permite companiilor aeriene să facă schimb de informații despre pasagerii care au provocat incidente și, în funcție de caz, să le limiteze accesul la zboruri. Publicația Sky News scrie că o companie aeriană participantă ar putea fi alertată atunci când o persoană marcată în sistem se prezintă pentru un alt zbor, urmând ca operatorul să decidă dacă îi refuză transportul.
Măsura este gândită special pentru comportamente precum abuzul față de echipaj sau pasageri, violența ori alte acțiuni care pot afecta siguranța la bord, iar discuțiile vizează incidente serioase, inclusiv comportament cauzat de alcool, abuz față de echipaj sau violență în timpul zborului. Justificarea autorităților este una fermă în această privință.
„Toată lumea ar trebui să se poată bucura de o bere la aeroport, dar comportamentul antisocial în timpul zborurilor este total inacceptabil. Acesta amenință siguranța pasagerilor și a echipajului și perturbă vacanțele pentru care oamenii au muncit”, a spus o sursă guvernamentală citată de BBC.
Obstacolul major legat de protecția datelor și pașii următori pentru implementare
Deși beneficiile pentru siguranța zborurilor sunt evidente, transpunerea în practică a acestui plan se lovește de reglementările stricte privind confidențialitatea datelor personale. În prezent, planul ridică însă probleme legate de protecția datelor. În forma actuală, regulile privind datele personale fac dificilă transmiterea informațiilor despre pasageri între companii aeriene. Tocmai de aceea, o persoană interzisă de un operator poate continua să rezerve zboruri la altul. Sky News notează că lipsa schimbului de informații este cauzată parțial de regulile privind protecția datelor, iar reglementările actuale nu permit, în mod obișnuit, distribuirea detaliilor personale ale pasagerilor între companii.
Pentru a găsi o soluție legală și funcțională, oficialii britanici ar urma să se întâlnească luna aceasta cu reprezentanții companiilor aeriene pentru a discuta propunerea, o variantă luată în calcul fiind ca baza de date cu pasageri interziși să fie administrată împreună de Guvern și de industria aviatică.
Susținerea masivă din partea industriei aeronautice și a opiniei publice
Industria de profil și cetățenii de rând par să fie pe deplin de acord cu introducerea acestor restricții colective pentru persoanele agresive. Organizația Airlines UK, care reprezintă industria aeriană britanică, a salutat ideea și a transmis că va lucra cu Guvernul pentru dezvoltarea propunerii.
„Măsurile suplimentare pentru cele mai grave cazuri de perturbare, inclusiv crearea unei liste naționale de interdicție, reprezintă un pas important, pentru ca o minoritate foarte mică de pasageri să nu poată perturba călătoriile aeriene ale majorității”, a declarat Tim Alderslade, directorul general al Airlines UK, potrivit Sky News.
De asemenea, suportul populației este confirmat de un sondaj YouGov realizat în aprilie pe un eșantion de 5.173 de adulți britanici, care arată că trei din patru respondenți susțin crearea unei baze de date guvernamentale cu pasageri perturbatori, pentru ca aceștia să poată fi interziși la toate zborurile.
Situația incidentelor aeriene analizată în context global de către IATA
Problema pasagerilor agresivi este urmărită și la nivel internațional, fiind o temă fierbinte pentru siguranța mondială a aviației. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) arată, într-un document publicat în iunie 2026, că astfel de comportamente includ violență împotriva echipajului sau a altor pasageri, hărțuire, abuz verbal, fumat, nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și alte forme de comportament violent.
Potrivit IATA, cele mai recente date, bazate pe 93.107 rapoarte de incidente de la peste 140 de operatori din lume, arată o îmbunătățire a ratei incidentelor raportate: de la un incident la 307 zboruri în 2024 la un incident la 355 de zboruri în 2025.
Totuși, organizația avertizează că aceste cazuri, deși produse de o minoritate, pot afecta siguranța, pot perturba activitatea echipajelor și pot genera întârzieri sau devieri de zboruri.
Dincolo de cifre, nerespectarea instrucțiunilor echipajului rămâne cea mai frecventă categorie raportată, motiv pentru care organizația susține că industria trebuie să continue abordarea de tip „toleranță zero”, prin descurajare legală și prin prevenirea mai bună a incidentelor.