Cele mai importante anunțuri din lumea filmelor și a jocurilor video: IGN Fan Fest s-a încheiat

IGN Fan Fest s-a întors în 2023 cu o mulțime de interviuri exclusive și anticipări de la unele dintre cele mai mari filme, seriale și jocuri pe care le iubești.

IGN Fan Fest 2023 este un eveniment care are o durată de două zile și care tocmai s-a încheiat. În cadrul său este prezentat conținut exclusiv.

Mai jos ți-am pregătit o selecție cu cele mai importante și interesante anunțuri.

Diablo IV Beta începe în martie

Avem în sfârșit o întâlnire pentru Diablo 4 beta.

Fanii pot aștepta cu nerăbdare să încerce jocul luna viitoare, unde cumpărătorii care precomandă acces anticipat vor putea juca în perioada 17 – 19 martie, în timp ce publicul larg va avea acces din 24 până în 26 martie. Informația împreună cu un clip de prezentare au fost făcute publice în timpul unui interviu al celor de la IGN cu directorul Joe Shely.

The Last of Us de la HBO: Bella Ramsey s-a ales cu un „ochi vânăt adevărat” în timpul scenei de acțiune

Cel mai recent episod din serialul HBO The Last of Us a avut o scenă de acțiune destul de intensă, care i-a arătat pe Joel și pe Ellie, forțați să evite valuri de infectați. Într-un interviu pentru Fan Fest, am aflat că în urma filmărilor Ramsey a rămas cu destul de multe vânătăi și chiar un ochi vânăt. Interviul a dezvăluit, de asemenea, modul în care Pascal a reușit să-o sperie pe Ramsey.

Luptele lui Creed III au fost inspirate de anime

Starul și regizorul Creed III, Michael B. Jordan, este un mare fan al anime-ului și își canalizează acea pasiune în coregrafia de luptă din Creed III. Jordan a spus că luptele din viitorul film au fost inspirate de oameni precum Megalo Box, Naruto și My Hero Academia și că există chiar și un „punct Dragon Ball Z” într-una dintre lupte. Am aflat, de asemenea, că va exista și Creed 4, dar și că Jordan vrea să extindă Creed-versul.

Dezvoltatorii Redfall tachinează „Cel mai ambițios” decor al lui Arkane de până acum

IGN a vorbit cu designerul de producție de la Redfall, Ben Horne, care a adus câteva imagini noi de joc la IGN Fan Fest. Am aflat că Arkane a vrut să se concentreze pe construirea lumii și pe narațiune în Redfall. Horne a vorbit și despre arme, spunând că există unele cu care jucătorii vor fi familiarizați instantaneu și altele care sunt legate în mod unic de uciderea vampirilor.

Regizorul Cocaine Bear Elizabeth Banks se oprește la Fan Fest

Cocaine Bear pare absolut dement, concentrându-se pe un urs care se află într-o furie alimentată de droguri, dar regizoarea Elizabeth Banks a împărtășit câteva detalii sincere despre producție. Filmul conține una dintre ultimele reprezentații ale legendei Ray Liotta, care a murit în 2022. Banks a dezvăluit că Liotta a ținut un discurs emoționant în ultima zi de filmare, care i-a lăsat pe oameni în lacrimi.

Fereastra de lansare pentru Lies of P

Lies of P, re-imaginarea poveștii lui Pinocchio asemănătoare cu jocurile Dark Souls, vine în august. Odată cu dezvăluirea ferestrei de lansare, am primit și un nou trailer care pare să o arate pe Zâna Albastră, o creatură care servește drept ghid pentru Pinocchio în povestea originală.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Directorii distribuie un clip exclusiv

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ajunge în cinematografe luna viitoare, iar regizorii filmului au împărtășit un nou clip exclusiv al filmului. John Francis Daley și Jonathan Goldstein au arătat o scenă în care grupul intră într-un cimitir și încearcă să vorbească cu un cadavru. Regizorii au vorbit și despre găsirea „limitei foarte fine dintre comedie și groază”. De asemenea, am aflat că filmul nu are o poveste meta-gameplay, deoarece filmul este cufundat pe deplin în lumea Dungeons & Dragons.

Sezonul 2 Shadow and Bone de la Netflix primește un nou trailer

Am văzut un trailer plin de acțiune pentru sezonul 2 al adaptării fantastice de la Netflix. Noul aspect a arătat că generalul Kirigan jucat de Ben Barnes se întoarce din Shadow Fold, precum și armata Darkling creată din umbre. Sezonul 2 va ajunge pe Netflix pe 16 martie.

Punch Club 2: Fast Forward are primul său trailer

Lazy Bear Games a distribuit primul trailer pentru Punch Club 2: Fast Forward, continuarea RPG Punch Club din 2016. Nu există încă o dată de lansare, dar știm că noul joc va fi lansat pe PlayStation, Xbox, Nintendo Switch și Steam. Trailerul este plin de referințe ale culturii pop, inclusiv o deschidere asemănătoare Matrix.

Nu există planuri chiar acum pentru DLC-ul Hogwarts Legacy

Avalanche Software a dezvăluit pentru IGN că în prezent nu există planuri în lucru pentru mai mult conținut pentru Hogwarts Legacy. „Am fost cu capul în jos pentru a aduce Hogwarts Legacy la viață”, a spus directorul jocului Alan Tew. „Deci, în prezent, nu există planuri actuale pentru DLC.” În acest moment, studioul lucrează la patchuri pentru joc.

Un nou trailer pentru John Wick: Capitolul 4

Starul John Wick, Keanu Reeves, a participat la IGN Fan Fest pentru a arăta o nouă imagine asupra viitorului John Wick: Capitolul 4. De asemenea, am avut dezvăluirea exclusivă a unui nou poster pentru film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania este acum în cinematografe, iar distribuția s-a oprit de IGN Fan Fest pentru a răspunde la o întrebare foarte, foarte importantă: Ar funcționa strategia lui Ant-Man pe Kang jucat de Jonathan Majors?

Clip exclusiv din Batman: The Doom That Came To Gotham

The Doom that Came to Gotham este o poveste despre Batman, creată în anii 1920, în care eroul dezlănțuie accidental un rău străvechi pe Gotham City. În această dezvăluire exclusivă, Bruce Wayne intră într-o peșteră străveche pentru a găsi un Grendon nebun care ciobește un zid de gheață, încercând să elibereze un rău străvechi.

For the King II primește un trailer oficial

For The King II este un RPG, inspirat de jocurile boardgame, care îți permite să joci într-un grup de până la patru jucători.

Starship Troopers: Extermination oferă detalii despre trei clase

Starship Troopers: Extermination este un FPS co-op în care te confrunți cu o rasă extraterestră numită Bugs. Jocul include clase de asalt, infanterie grea și sprijin în timp ce lucrezi împreună pentru a combate infestarea.

The Alters este un joc despre alegeri și consecințe

Vezi noul trailer pentru The Alters, un joc despre alegeri. În joc, trebuie să faci alegeri și să faci față consecințelor întâlnindu-ți toate personalitățile diferite.

The Expanse: A Telltale Series primește un nou trailer de joc

Cara Gee reintră în pielea lui Camina Drummer în The Expanse, viitorul joc din Telltale. Noul trailer arată explorări și conversații de pe nava înfiorătoare numită Artemis.

The Invincible are un trailer care dă tonul înfiorător al jocului

The Invincible este un nou joc bazat pe romanul cu același nume al autorului de science fiction Stanisław Lem. Noul trailer prezintă niște imagini minunate de explorare a spațiului, excavare și roboți, toate în timp ce induce tonul înfiorător și tragic al jocului.

Scream VI: Regizorii împărtășesc cele mai bune ucideri din franciză

Scream 6 ajunge în cinematografe pe 10 martie, iar regizorii Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett s-au oprit la festivalul fanilor IGN pentru a împărtăși cele mai recente lucruri despre film.

Solium Infernum aduce jocul de strategie în iad

Solium Infernum este un joc nou care duce gameplay-ul Civilization și Age of Empires în iad… literalmente. Jocul va fi lansat pe PC și este disponibil acum pe lista de dorințe pe Steam.

The Elder Scrolls Online detaliază cea mai nouă clasă

O nouă clasă vine în Elder Scrolls Online în cea mai nouă expansiune, Necrom. Clasa Arcanist va permite jucătorilor să provoace daune, să sprijine aliații și să absoarbă damage de la inamici. Necrom ajunge pe PC pe 5 iunie, iar pe Playstation și Xbox pe 20 iunie.

The Last Case of Benedict Fox primește un trailer cu poveste

The Last Case of Benedict Fox a prezentat cel mai recent trailer despre poveste în cadrul IGN Fan Fest. Noul trailer stabilește în continuare tonul întunecat al lui The Last Case of Benedict Fox, deoarece vedem imagini cu demoni, monștri și o mulțime de locații înfiorătoare. Jocul va fi lansat pe Xbox Game Pass pe 27 aprilie.